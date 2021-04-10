УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Коронавирус в Киеве установил смертельный антирекорд

10 апреля 2021, 08:54
Прослушать новость
Остановить

За последние сутки в Киеве от последствий коронавирусной болезни умер 51 человек. С начала эпидемии всего 3848 жертв.

коронавирус
Коронавирус в Киеве убил еще 51 человека / Фото Reuters

По состоянию на утро субботы, 10 апреля, столица уже третий день подряд оказывается на первом месте по числу новых поставленных диагнозов "коронавирус" по Украине.

Как свидетельствуют данные, опубликованные на сайте СНБО, за последние сутки в Киеве выявили 1605 случаев заражения коронавирусом, умер 51 человек (это рекордное число жертв болезни), выздоровели - 695.

Всего в Киеве с начала эпидемии заболели 175 872 человека, умерли - 3848, вылечились - 110 832.

Коронавирус в Киеве - статистика 10 апреля / covid19.rnbo.gov.ua

Коронавирус и карантин в Киеве - о чем ранее писал Главред:

  • По состоянию на утро 3 апреля в Киеве зарегистрировали рекордное число новых больных - 2053. Жертв болезни было 50.
  • Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с 5 апреля был усилен карантин в Киеве. В городе было принято решение о закрытии детских садов и школ. Общественный транспорт на время усиленных карантинных мероприятий перевозит пассажиров по специальным пропускам.
  • Согласно прогнозам доктора-иммунолога Аллы Волохи, усиленный карантин в Киеве, скорее всего, продлится еще несколько недель. В городе тяжелая ситуация с заболеваемостью и смертностью от коронавируса.
  • Мэр столицы Виталий Кличко рассказал, когда в Киеве могут еще больше усилить карантин. При этом, по его словам, киевляне легкомысленно относятся к коронавирусу и карантину. Люди ведут себя так, как будто локдауна не существует.

новости Киева коронавирус коронавирус в Киеве коронавирус новости коронавирус карта коронавирус статистика
Сейчас вы просматриваете новость «Коронавирус в Киеве установил смертельный антирекорд». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Появились первые кадры с шоу "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим"Появились первые кадры с шоу "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим" Скандалы в ПАСЕ: Меркель сказала, убийца ли Путин, а Гончаренко грозят санкцииСкандалы в ПАСЕ: Меркель сказала, убийца ли Путин, а Гончаренко грозят санкции Гороскоп всех знаков Зодиака на сегодня: бурный роман и окрепший дарГороскоп всех знаков Зодиака на сегодня: бурный роман и окрепший дар РФ приостановила авиасообщение с Турцией: Пономарев назвал истинную причину решения ПутинаРФ приостановила авиасообщение с Турцией: Пономарев назвал истинную причину решения Путина Локдаун для лохов: Тищенко угодил в новый скандал не случайноЛокдаун для лохов: Тищенко угодил в новый скандал не случайно

Последние новости

23:00
В Канаде заявили о мощнейшей угрозе для Европы из-за действий России
22:56
Тайский массаж: кому противопоказана процедура Видео
22:48
Тищенко прокомментировал скандальный праздник для жены в отеле Видео
22:44
Меню на Лазареву субботу: вкусные рецепты Видео
22:41
Врач назвала самое опасное мясо для шашлыка Видео
Реклама
22:36
Можно ли хрустеть суставами: врачи дали ответ Видео
21:58
Главари "ЛДНР" после заявления Путина захотели встретиться с Зеленским Видео
21:31
Степанов обратился к украинцам из-за карантина на Пасху Видео
21:17
Тай-чи: похудение и другие преимущества для здоровья Видео
20:59
Увеличивает риск в три раза: эта привычка "помогает" Альцгеймеру Видео
20:58
В Офисе президента резко ответили Лукашенко на обвинения в адрес Зеленского Видео
20:31
В Украине обвинили Россию за лживые заявления о "всеобщей мобилизации" Видео
20:25
The Last of Us: Part II подорожала в украинском PS Store до 1999 грн Видео
20:19
Эксперт объяснил, почему получить субсидию стало гораздо сложнее Видео
19:53
Появились дата выхода и трейлер Фильма "Заклятие 3" про одержимость Видео
19:46
Лукашенко "налетел" на Зеленского с обвинениями Видео
19:24
Жириновский пообещал миллионы за русский флаг над Киевом Видео
18:46
Путин ответил Зеленскому и позвал в Москву Видео
18:37
Звезда Танців з зірками встретила извращенца в общественном транспорте
18:35
В Epic Games Store можно бесплатно забрать пару отличных игр Видео
Реклама
18:27
The Hardkiss перенесла концерт в Украине и назвала новую дату
18:23
Боевики на Донбассе обстреляли ВСУ, украинская армия несет потери Видео
18:12
В Мариуполе мужчина топором разгромил супермаркет АТБ Видео
18:03
Когда закончится локдаун в Киеве: названы сроки и условие Видео
18:00
Авторы Elite Dangerous объявили дату выхода крупного дополнения Odyssey Видео
17:43
Зеленский готов ехать в Донецк или Луганск на встречу с Путиным – Кравчук Видео
17:34
Зеленский оценил отвод российских войск от границ Украины Видео
17:27
Названы сроки предоставления Украине плана действий по членству в НАТО Видео
17:10
СМИ поделились впечатлениями от предстоящего блокбастера Returnal для PS5 Видео
17:09
Эксперты проанализировали темпы вакцинации от COVID-19 в Украине и мире Видео
16:56
Как покрасить перепелиные яйца на Пасху: невероятно простые идеи Видео
16:46
Соломия Витвицкая впервые рассказала о разводе с мужем Видео
16:37
У Лаврова запаниковали из-за учений СБУ и выдвинули Киеву новые обвинения Видео
16:20
В России заявили об угрозе НАТО у границ и отдали приказ войскам Видео
16:07
Создатели Dying Light запустили кроссовер-событие по мотивам Rust Видео
16:06
Вице-премьер объяснил, почему не будет войны между Украиной и Россией
15:39
Синоптик дал неожиданный прогноз на май с похолоданием и заморозками Видео
15:18
Врач рассказал, вызывает ли отсутствие лифчика провисание груди Видео
15:13
Зеленский предлагал Стерненко руководить одесским СБУ - Богдан Видео
15:08
Шойгу объявил об отведении войск России от границ Украины Видео
Реклама
15:00
7 полезных приложений, которые помогут в работе
14:48
Число вакансий для аграриев резко выросло: сколько готовы платить Видео
14:48
"Большая стройка": сообщение между Винницкой и Одесской областями скоро будет комфортным
14:41
Не так страшен черт: почему Путин не способен захватить Украину мнение
14:40
Появились первые кадры с шоу "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим"
14:34
Гладковского-младшего объявили в розыск по делу о хищениях в Укроборонпроме Видео
14:10
Потап нагрянул к Насте Каменских в Мексику и узнал об еще одном мужчине Видео
14:02
В США дали рецепт уничтожения газопровода Северный поток-2 Видео
13:49
У Путина сделали заявление о "красных линиях" и Украине Видео
13:41
В Microsoft Store стартовала распродажа игр для Xbox с большими скидками Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять