Коронавирус в Киеве установил смертельный антирекорд

Коронавирус в Киеве убил еще 51 человека / Фото Reuters

По состоянию на утро субботы, 10 апреля, столица уже третий день подряд оказывается на первом месте по числу новых поставленных диагнозов "коронавирус" по Украине.

Как свидетельствуют данные, опубликованные на сайте СНБО, за последние сутки в Киеве выявили 1605 случаев заражения коронавирусом, умер 51 человек (это рекордное число жертв болезни), выздоровели - 695.

Всего в Киеве с начала эпидемии заболели 175 872 человека, умерли - 3848, вылечились - 110 832.

Коронавирус в Киеве - статистика 10 апреля / covid19.rnbo.gov.ua

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