Коронавирус в Киеве установил смертельный антирекорд

За последние сутки в Киеве от последствий коронавирусной болезни умер 51 человек. С начала эпидемии всего 3848 жертв.
По состоянию на утро субботы, 10 апреля, столица уже третий день подряд оказывается на первом месте по числу новых поставленных диагнозов "коронавирус" по Украине.
Как свидетельствуют данные, опубликованные на сайте СНБО, за последние сутки в Киеве выявили 1605 случаев заражения коронавирусом, умер 51 человек (это рекордное число жертв болезни), выздоровели - 695.
Всего в Киеве с начала эпидемии заболели 175 872 человека, умерли - 3848, вылечились - 110 832.
Коронавирус и карантин в Киеве - о чем ранее писал Главред:
- По состоянию на утро 3 апреля в Киеве зарегистрировали рекордное число новых больных - 2053. Жертв болезни было 50.
- Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с 5 апреля был усилен карантин в Киеве. В городе было принято решение о закрытии детских садов и школ. Общественный транспорт на время усиленных карантинных мероприятий перевозит пассажиров по специальным пропускам.
- Согласно прогнозам доктора-иммунолога Аллы Волохи, усиленный карантин в Киеве, скорее всего, продлится еще несколько недель. В городе тяжелая ситуация с заболеваемостью и смертностью от коронавируса.
- Мэр столицы Виталий Кличко рассказал, когда в Киеве могут еще больше усилить карантин. При этом, по его словам, киевляне легкомысленно относятся к коронавирусу и карантину. Люди ведут себя так, как будто локдауна не существует.
Автор: Анна Багрий