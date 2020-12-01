УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Коронавирус в Киеве в первый день зимы - рекордное число больных и много смертей

1 декабря 2020, 08:51

Победили злую болезнь за сутки 409 киевлян, всего 23 252.

коронавирус
За сутки в Киеве умер 31 человек с диагнозом коронавирус / Фото Reuters

Коронавирус в Киеве распространяется бешеными темпами – ежедневно в столице фиксируют более 1700 новых случаев заражения. За последние сутки в столице выявили рекордное число больных – 1799.

По состоянию на утро вторника, 1 декабря, в Киеве согласно данным СНБО зарегистрировали 72 277 случаев заболевания коронавирусом.

Всего в столице Украины умерли 1323 человека с подтвержденным диагнозом коронавирус, за сутки скончался 31 пациент с подтверждённым диагнозом COVID-19.

Победили злую болезнь за сутки 409 киевлян, всего 23 252.

Как заявил глава Минздрава Максим Степанов, за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1799), Одесской (889), Днепропетровской (870), Киевской (841) и Львовской (813) областях.

Коронавирус в Киеве - статистика на 1 декабря / СНБО

Коронавирус в Киеве – о чем сообщалось ранее:

  • 26 ноября власти столицы призвали родителей воздержаться от посещения утренников во время новогодних праздников в школах и детских садиках. Как пишет пресс-служба КГГА, сейчас в Киеве большое количество школьников и педагогов имеют подтвержденный коронавирус.
  • 11 ноября правительство Украины ввело карантин выходного дня. С 00:00 субботы до 00:00 воскресенья запрещается работа развлекательных заведений, ресторанов, кафе, спортзалов и непродуктовых магазинов, ТРЦ, а также проведение культурных мероприятий.

новости Киева коронавирус в Киеве коронавирус статистика Коронавирус Киев
Сейчас вы просматриваете новость «Коронавирус в Киеве в первый день зимы - рекордное число больных и много смертей». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Китайские ученые "указали пальцем" на настоящую родину коронавирусаКитайские ученые "указали пальцем" на настоящую родину коронавируса Коронавирус в Киеве в первый день зимы - рекордное число больных и много смертейКоронавирус в Киеве в первый день зимы - рекордное число больных и много смертей Жесткий карантин и остановка транспорта в Украине: в Кабмине объяснили ситуациюЖесткий карантин и остановка транспорта в Украине: в Кабмине объяснили ситуацию Новые запреты и ограничения: в Слуге народа рассказали, к чему готовиться из-за локдаунаНовые запреты и ограничения: в Слуге народа рассказали, к чему готовиться из-за локдауна Остановка транспорта на Новый год: Дубинский раскрыл детали локдаунаОстановка транспорта на Новый год: Дубинский раскрыл детали локдауна
Следующий материал

Последние новости

10:01
Что делать, когда у ребенка "ацетон" новости компании
10:00
Арестович озвучил планы по возвращению Донбасса Видео
09:57
Астролог спрогнозировал спад эпидемии коронавируса в Украине
09:57
Стало известно, почему в Верховной Раде не поддерживают решение Зеленского по КСУ Видео
09:55
Россия и Турция подписали соглашение по Нагорному Карабаху
Реклама
09:45
Жесткий карантин и остановка транспорта в Украине: в Кабмине объяснили ситуацию Видео
09:38
Турция очень заинтересована войти в Крым с Украиной – военный эксперт Видео
09:09
В НАТО рассказали, как будут противостоять РФ в Черном море
09:00
Гороскоп на 1 декабря для всех: крутые достижения и приятное удивление Видео
08:51
Коронавирус в Киеве в первый день зимы - рекордное число больных и много смертей Видео
08:24
Украинцев еще никогда не грабили так, как при Зеленском мнение
08:19
Коронавирус в Украине 1 декабря – за сутки выявили еще 12,5 тысячи случаев заражения Видео
08:16
В Минздраве объяснили, почему Украине необходим трехнедельный локдаун Видео
07:44
В российской Госдуме посоветовали Санду "не кукарекать" Видео
07:16
Очень непростая ситуация: врач развеял главный миф о температуре больше 37 Видео
07:14
Под Степановым шатается кресло: в Слуге народа оценили вероятность его отставки Видео
07:01
Полина Гагарина сексуально изогнулась на нескромном фото
06:57
Трамп готовит почву для реванша мнение
06:49
Руководителя ядерной программы Ирана убили оружием, которым управляли через спутник Видео
06:39
Конец света и коридор затмений: что можно и нельзя делать в декабре
Реклама
06:37
Поздравления с Романом - картинки и тексты на праздник 1 декабря
06:14
В моду на зиму 2021 пришли загадочные и теплые юбки - фото Фото Видео
05:50
"Пробирает до мурашек": Настя Каменских сверкнула формами на пикантном фото Видео
05:22
Разрыв шаблона: астролог рассказала, кому светит фантастический успех в бизнесе Видео
04:55
Медик рассказала, какое лекарство поможет уберечься от тромбов при COVID-19 Видео
04:25
Как быстро отрастить волосы в домашних условиях – 11 простых шагов
04:11
Поздравления с Днем работников прокуратуры – прикольные в прозе и стихах, открытки
03:48
Раскол в США после выборов: эксперт оценил угрозу новой войны Севера и Юга Видео
03:01
Живые открытки с первым днем зимы и волшебные пожелания-тексты
02:13
Мужчина занялся сексом со вдовой друга и убил ее
01:34
Гороскоп на 2 декабря для всех: мощный союзник и моментальная любовь Видео
01:07
Когда примут Госбюджет на 2021 год: Разумков назвал сроки Видео
01:05
Мелания Трамп патриотично украсила Белый дом к Рождеству: фоторепортаж Фото Видео
00:36
В воздухе опасные вещества: киевлян призвали закрыть окна Видео
00:06
Нардеп Третьякова усомнилась в том, что ФЛП платят налоги Видео
30 ноября, понедельник
23:38
На Закарпатье депутаты на присяге пели гимн Венгрии: видео Видео
23:24
Синоптик рассказал, когда в Украину придет настоящая зима Видео
22:55
IT-специалисты рассказали, как улучшить безопасность личных данных
22:40
​Степанов озвучил, какой эффект дал карантин выходного дня​ Видео
22:30
Под Запорожьем место Ленина занял Иисус Христос
Реклама
22:07
За сутки в Украине выявили почти 10 тысяч случаев коронавируса Видео
21:55
Выборы в США: объявлены официальные результаты в штате Аризона Видео
21:40
На Закарпатье СБУ прикрыла фонд, ориентированный на Венгрию
21:40
Супер топ-модель по-украински 2020 выпуск 7 - кто ушел 30 ноября
21:27
Активная зевота может быть признаком надвигающегося опасного состояния Видео
21:21
​Врач озвучил неприятный прогноз насчет карантина в Украине​ Видео
21:20
В разведке ошарашили количеством оккупационных войск РФ на Донбассе
20:46
Назван единственный способ завершения войны за Нагорный Карабах Видео
20:45
В Украине планируют запретить некоторые табачные изделия
20:44
Масло конопли: 3 научно доказанных преимуществ для здоровья Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять