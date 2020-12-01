Коронавирус в Киеве в первый день зимы - рекордное число больных и много смертей

Победили злую болезнь за сутки 409 киевлян, всего 23 252.
Коронавирус в Киеве распространяется бешеными темпами – ежедневно в столице фиксируют более 1700 новых случаев заражения. За последние сутки в столице выявили рекордное число больных – 1799.
По состоянию на утро вторника, 1 декабря, в Киеве согласно данным СНБО зарегистрировали 72 277 случаев заболевания коронавирусом.
Всего в столице Украины умерли 1323 человека с подтвержденным диагнозом коронавирус, за сутки скончался 31 пациент с подтверждённым диагнозом COVID-19.
Победили злую болезнь за сутки 409 киевлян, всего 23 252.
Как заявил глава Минздрава Максим Степанов, за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1799), Одесской (889), Днепропетровской (870), Киевской (841) и Львовской (813) областях.
Коронавирус в Киеве – о чем сообщалось ранее:
- 26 ноября власти столицы призвали родителей воздержаться от посещения утренников во время новогодних праздников в школах и детских садиках. Как пишет пресс-служба КГГА, сейчас в Киеве большое количество школьников и педагогов имеют подтвержденный коронавирус.
- 11 ноября правительство Украины ввело карантин выходного дня. С 00:00 субботы до 00:00 воскресенья запрещается работа развлекательных заведений, ресторанов, кафе, спортзалов и непродуктовых магазинов, ТРЦ, а также проведение культурных мероприятий.