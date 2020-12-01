Коронавирус в Киеве в первый день зимы - рекордное число больных и много смертей

За сутки в Киеве умер 31 человек с диагнозом коронавирус / Фото Reuters

Коронавирус в Киеве распространяется бешеными темпами – ежедневно в столице фиксируют более 1700 новых случаев заражения. За последние сутки в столице выявили рекордное число больных – 1799.

По состоянию на утро вторника, 1 декабря, в Киеве согласно данным СНБО зарегистрировали 72 277 случаев заболевания коронавирусом.

Всего в столице Украины умерли 1323 человека с подтвержденным диагнозом коронавирус, за сутки скончался 31 пациент с подтверждённым диагнозом COVID-19.

Победили злую болезнь за сутки 409 киевлян, всего 23 252.

Как заявил глава Минздрава Максим Степанов, за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1799), Одесской (889), Днепропетровской (870), Киевской (841) и Львовской (813) областях.

Коронавирус в Киеве - статистика на 1 декабря / СНБО

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