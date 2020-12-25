Коронавирус в Киеве: в Сочельник выздоровели больше людей, чем заболели

Коронавирус в Киеве заразил за сутки больше тысячи людей / Фото Reuters

По состоянию на утро пятницы, 25 декабря, в столице зарегистрировали 106 078 случаев заболевания коронавирусом.

За минувшие сутки в Киеве поставили 1038 новых диагнозов – это наибольшее количество подтвержденных случаев в Украине. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Следом за Киевом по приросту новых зараженных расположились: Одесская (963), Киевская (877), Запорожская (690) и Харьковская (629) области.

Как уточняется на сайте СНБО, в столице Украины с начала эпидемии умерли 1816 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус, за сутки скончались 14 пациентов с COVID-19.

Вылечились за сутки 1 208 киевлян, всего - 36 969.

Коронавирус в Киеве - статистика 25 декабря / covid19.rnbo.gov.ua

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