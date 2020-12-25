Коронавирус в Киеве: в Сочельник выздоровели больше людей, чем заболели

По состоянию на утро пятницы, 25 декабря, в столице зарегистрировали более 106 тыс. случаев заболевания COVID-19.
По состоянию на утро пятницы, 25 декабря, в столице зарегистрировали 106 078 случаев заболевания коронавирусом.
За минувшие сутки в Киеве поставили 1038 новых диагнозов – это наибольшее количество подтвержденных случаев в Украине. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов на своей странице в Facebook.
Следом за Киевом по приросту новых зараженных расположились: Одесская (963), Киевская (877), Запорожская (690) и Харьковская (629) области.
Как уточняется на сайте СНБО, в столице Украины с начала эпидемии умерли 1816 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус, за сутки скончались 14 пациентов с COVID-19.
Вылечились за сутки 1 208 киевлян, всего - 36 969.
Коронавирус в Украине - новости:
- По состоянию на утро четверга, 24 декабря, в столице зарегистрировали 105 040случаев заболевания коронавирусом. За сутки в Киеве поставили 1377 новых диагнозов.
- По состоянию на утро пятницы, 25 декабря, коронавирус в Украине заразил всего 1 012 167 человек. За минувшие сутки COVID-19 диагностировали у 11 035 украинцев.
- В НАН Украины подсчитали, сколько украинцев заразятся COVID-19 за новогодние праздники.
Автор: Анна Багрий