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Коронавирус в Киеве взял новую высоту - за сутки поставили более 1700 диагнозов COVID-19

28 ноября 2020, 08:55

За последние сутки в Киеве выявили +1739 больных COVID-19.

коронавирус, больница
За сутки в Киеве поставили более 1700 диагнозов коронавирус / Фото Reuters

Коронавирус в Киеве ускорился – каждый день в столице фиксируют минимум 1500 новых случаев заражения. По состоянию на утро субботы, 28 ноября, в Киеве зарегистрировали 67278 случаев заболевания коронавирусом.

По информации СНБО, за последние сутки в Киеве выявили +1739 больных COVID-19 - это новый рекорд. Всего в столице Украины умерли 1268 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус, за сутки +15.

Победили злую болезнь за сутки 346 киевлян, всего 22663.

Отметим, по состоянию на утро пятницы, 27 ноября, в Киеве было зарегистрировано 65539 случаев заражения коронавирусом, за сутки поставили 1520 новых диагнозов COVID-19.

Коронавирус в Киеве - статистика на 28 ноября / СНБО

Коронавирус в Киеве – о чем сообщалось ранее:

  • 26 ноября власти столицы призвали родителей воздержаться от посещения утренников во время новогодних праздников в школах и детских садиках. Как пишет пресс-служба КГГА, сейчас в Киеве большое количество школьников и педагогов имеют подтвержденный коронавирус.
  • 11 ноября правительство Украины ввело карантин выходного дня - он будет действовать с 14 по 30 ноября включительно. С 00:00 субботы до 00:00 воскресенья запрещается работа развлекательных заведений, ресторанов, кафе, спортзалов и непродуктовых магазинов, ТРЦ, а также проведение культурных мероприятий.

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