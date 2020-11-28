Коронавирус в Киеве взял новую высоту - за сутки поставили более 1700 диагнозов COVID-19

За сутки в Киеве поставили более 1700 диагнозов коронавирус / Фото Reuters

Коронавирус в Киеве ускорился – каждый день в столице фиксируют минимум 1500 новых случаев заражения. По состоянию на утро субботы, 28 ноября, в Киеве зарегистрировали 67278 случаев заболевания коронавирусом.

По информации СНБО, за последние сутки в Киеве выявили +1739 больных COVID-19 - это новый рекорд. Всего в столице Украины умерли 1268 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус, за сутки +15.

Победили злую болезнь за сутки 346 киевлян, всего 22663.

Отметим, по состоянию на утро пятницы, 27 ноября, в Киеве было зарегистрировано 65539 случаев заражения коронавирусом, за сутки поставили 1520 новых диагнозов COVID-19.

Коронавирус в Киеве - статистика на 28 ноября / СНБО

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