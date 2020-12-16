Коронавирус в Киеве: за сутки нашли почти две тысячи новых больных

Общее число зараженных в столице - более 95 тысяч человек.
По состоянию на утро среды, 16 декабря, в столице зарегистрировали 95 160 случаев заболевания коронавирусом.
За минувшие сутки в Киеве поставили 1858 новых диагнозов. Таким образом столица лидирует в Украине по числу зараженных за сутки. Свежая статистика опубликована на сайте СНБО.
Всего в столице Украины с начала эпидемии умер 1631 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус, за сутки скончался 21 пациент с COVID-19.
Вылечились за сутки 347 киевлян, всего - 29 897.
Коронавирус в Украине - последние новости:
- По состоянию на утро 10 декабря в Киеве поставили 1899 диагнозов коронавирус COVID-19. Таким образом, столица установила анирекорд по приросту новых инфицированных за сутки.
- Согласно свежей статистики на утро среды, 16 декабря, общее число инфицированных COVID-19 в Украине составило 919 704 человека. За минувшие сутки коронавирус в Украине диагностировали у 10 622 человек.
- Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в первой декаде января в Украине ожидается около 20-25 тысяч новых больных коронавирусом в день.
- Кабинет Министров продлил общенациональный карантин в Украине до 28 февраля 2021 года.
- Также Кабмин принял решение о введении жесткого карантина в Украине на период с 8 по 25 января. Причиной такого решения власти назвали намерение не допустить второй волны эпидемии COVID-19 на территории страны.
Автор: Анна Багрий