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Коронавирус в Киеве: за сутки нашли почти две тысячи новых больных

16 декабря 2020, 09:27
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Общее число зараженных в столице - более 95 тысяч человек.

Коронавирус, карантин
Коронавирус в Киеве набирает обороты / Фото Reuters

По состоянию на утро среды, 16 декабря, в столице зарегистрировали 95 160 случаев заболевания коронавирусом.

За минувшие сутки в Киеве поставили 1858 новых диагнозов. Таким образом столица лидирует в Украине по числу зараженных за сутки. Свежая статистика опубликована на сайте СНБО.

Всего в столице Украины с начала эпидемии умер 1631 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус, за сутки скончался 21 пациент с COVID-19.

Вылечились за сутки 347 киевлян, всего - 29 897.

Коронавирус в Киеве - статистика 16 декабря / covid19.rnbo.gov.ua

Коронавирус в Украине - последние новости:

  • По состоянию на утро 10 декабря в Киеве поставили 1899 диагнозов коронавирус COVID-19. Таким образом, столица установила анирекорд по приросту новых инфицированных за сутки.
  • Согласно свежей статистики на утро среды, 16 декабря, общее число инфицированных COVID-19 в Украине составило 919 704 человека. За минувшие сутки коронавирус в Украине диагностировали у 10 622 человек.
  • Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в первой декаде января в Украине ожидается около 20-25 тысяч новых больных коронавирусом в день.
  • Кабинет Министров продлил общенациональный карантин в Украине до 28 февраля 2021 года.
  • Также Кабмин принял решение о введении жесткого карантина в Украине на период с 8 по 25 января. Причиной такого решения власти назвали намерение не допустить второй волны эпидемии COVID-19 на территории страны.
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