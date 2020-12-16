Коронавирус в Киеве: за сутки нашли почти две тысячи новых больных

Коронавирус в Киеве набирает обороты / Фото Reuters

По состоянию на утро среды, 16 декабря, в столице зарегистрировали 95 160 случаев заболевания коронавирусом.

За минувшие сутки в Киеве поставили 1858 новых диагнозов. Таким образом столица лидирует в Украине по числу зараженных за сутки. Свежая статистика опубликована на сайте СНБО.

Всего в столице Украины с начала эпидемии умер 1631 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус, за сутки скончался 21 пациент с COVID-19.

Вылечились за сутки 347 киевлян, всего - 29 897.

Коронавирус в Киеве - статистика 16 декабря / covid19.rnbo.gov.ua

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