Коронавирус в мире пересек новую "красную" линию: в ООН сделали важное заявление

Заболели COVID-19 более 100 миллионов человек.
Число зараженных коронавирусом в мире превысило новую психологическую отметку – заболели COVID-19 более 100 миллионов человек.
Как свидетельствуют данные сайта Worldometers, только за минувшие сутки в мире подтвердили более 528 тысяч случаев заболевания коронавирусом, в общем – 100,8 млн заражений.
Продолжают лидировать по числу зараженных коронавирусом в мире США. Штаты возглавляют список как по суточной заболеваемости, так и по общему числу случаев. В понедельник, 25 января, там обнаружили более 148 тысяч больных.
В Бразилии зафиксировали более 63 тысяч новых случаев. Также более 36 тысяч заражений зарегистрировали в Испании. Во Франции выявили 22 тысячи заражений. В то же время в Великобритании количество новых больных немного уменьшилось – за сутки их около 20 тысяч.
Коронавирус унес жизни 15 864 человек. В частности, умерли почти 4 тысячи американцев, 1631 британец и 1206 бразильцев.
Общее число жертв коронавируса в мире – более 2,1 миллиона человек.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прокомментировал более 100 млн заражений коронавирусом в мире. Он призвал победить пандемию, проявив солидарность.
"Мир достиг вызывающего глубокую печаль рубежа - 100 миллионов случаев заражения COVID-19. Мы можем опередить пандемию только одним способом - проявив солидарность. Пришло время убедиться, что ни одна страна и никто не остался позади", - написал Гутерриш в своем Twitter.
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Коронавирус - новости:
- По состоянию на утро вторника, 26 января, в Украине выявили еще 2 779 больных коронавирусом. Общее число зараженных - 1 197 107 человек.
- Вакцинация украинцев от кронавируса начнется в феврале.
- Вакцин от коронавируса хватит всем желающим в течение этого года. У Украины - контрактов уже более чем на 30 миллионов доз на подписании и подписано, поэтому все очереди согласно четкому плану вакцинации будут соблюдены. В этом заверил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
- 2021 год станет годом окончания пандемии. При этом для стран, которые ввели массовую вакцинацию от коронавируса - это будет год окончания пандемии и сохранения жизней, а для стран, которые естественным образом получат этот иммунитет - это будет также год окончания пандемии, но без сохранения жизней. К таким странам относится в том числе и Украина. Такое мнение озвучил иммунолог Борис Донской.