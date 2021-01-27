Коронавирус в мире пересек новую "красную" линию: в ООН сделали важное заявление

Коронавирус убил более 2 млн жителей планеты / Фото pixabay.com

Число зараженных коронавирусом в мире превысило новую психологическую отметку – заболели COVID-19 более 100 миллионов человек.

Как свидетельствуют данные сайта Worldometers, только за минувшие сутки в мире подтвердили более 528 тысяч случаев заболевания коронавирусом, в общем – 100,8 млн заражений.

Продолжают лидировать по числу зараженных коронавирусом в мире США. Штаты возглавляют список как по суточной заболеваемости, так и по общему числу случаев. В понедельник, 25 января, там обнаружили более 148 тысяч больных.

В Бразилии зафиксировали более 63 тысяч новых случаев. Также более 36 тысяч заражений зарегистрировали в Испании. Во Франции выявили 22 тысячи заражений. В то же время в Великобритании количество новых больных немного уменьшилось – за сутки их около 20 тысяч.

Сколько больных коронавирусом 27 января / worldometers.info

Коронавирус унес жизни 15 864 человек. В частности, умерли почти 4 тысячи американцев, 1631 британец и 1206 бразильцев.

Общее число жертв коронавируса в мире – более 2,1 миллиона человек.

Коронавирус в мире - статистика 27 января / worldometers.info

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прокомментировал более 100 млн заражений коронавирусом в мире. Он призвал победить пандемию, проявив солидарность.

"Мир достиг вызывающего глубокую печаль рубежа - 100 миллионов случаев заражения COVID-19. Мы можем опередить пандемию только одним способом - проявив солидарность. Пришло время убедиться, что ни одна страна и никто не остался позади", - написал Гутерриш в своем Twitter.

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