Коронавирус в мире пересек "смертельную" красную линию

COVID-19 убил уже два миллиона человек во всем мире / Фото Reuters

Число жертв коронавируса в мире пересекло новую "красную линию" - от COVID-19 умерли уже более двух миллионов человек. Лидером по смертности от коронавирусной инфекции являются США.

Как свидетельствуют данные Worldometers, в Америке зафиксировали 397 тысяч смертей от COVID-19. На втором месте по смертности оказалась Бразилия - 207 тысяч жертв вируса. В Индии коронавирус унес жизни почти 152 тысяч человек. Также высокая смертность в Мексике - почти 137 тысяч жертв COVID-19.

В Европе "лидерами" по смертности являются Италия (80 тысяч) и Великобритания (86 тысяч). В Украине число жертв коронавируса превысило 20 тысяч.

В общем, в мире зафиксировали 93,5 миллиона подтвержденных случаев коронавируса с начала пандемии. Активными остаются почти 25 миллионов случаев, выздоровели от COVID-19 – почти 67 миллионов жителей планеты.

Сколько зараженных коронавирусом в мире сегодня - статистика / worldometers.info

Читайте такжеПовышает риск смерти от COVID-19 в два раза: названа болезнь

Коронавирус - последние новости: