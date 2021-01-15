Коронавирус в мире пересек "смертельную" красную линию

Заразились COVID-19 уже более двух миллионов людей.
Число жертв коронавируса в мире пересекло новую "красную линию" - от COVID-19 умерли уже более двух миллионов человек. Лидером по смертности от коронавирусной инфекции являются США.
Как свидетельствуют данные Worldometers, в Америке зафиксировали 397 тысяч смертей от COVID-19. На втором месте по смертности оказалась Бразилия - 207 тысяч жертв вируса. В Индии коронавирус унес жизни почти 152 тысяч человек. Также высокая смертность в Мексике - почти 137 тысяч жертв COVID-19.
В Европе "лидерами" по смертности являются Италия (80 тысяч) и Великобритания (86 тысяч). В Украине число жертв коронавируса превысило 20 тысяч.
В общем, в мире зафиксировали 93,5 миллиона подтвержденных случаев коронавируса с начала пандемии. Активными остаются почти 25 миллионов случаев, выздоровели от COVID-19 – почти 67 миллионов жителей планеты.
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