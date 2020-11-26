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Коронавирус в мире убил за сутки рекордное количество людей

26 ноября 2020, 05:59

Общее число зараженных COVID-19 в мире превысило отметку в 60 млн человек.

коронавирус в США
Больше всего жертв коронавируса зафиксировали в США / Фото Reuters

Коронавирус 2020 установил рекорд по числу смертей за сутки - за минувшие 24 часа от COVID-19 погибли почти 12 тысяч человек. Это самое большое число жертв болезни в мире за все время пандемии.

Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers.

Лидирует по числу смертей США - 2,3 тысячи случаев. Почти в три раза меньше летальных случаев обнаружили в Мексике, в Италии умерли более 700 человек за сутки.

Более 600 больных умерли в Бразилии, Польше и Великобритании.

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Коронавирус в мире – статистика 26 ноября

По состоянию на утро четверга, 26 ноября, в мире зарегистрированы 60333049 случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

Жертвами болезни стали 1419567 пациентов.

Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Франция, Россия, Испания, Великобритания, Италия и Аргентина.

Коронавирус в мире - статистика 26 ноября / gisanddata.maps.arcgis.com

Коронавирус в Украине - последние новости:

  • По состоянию на утро среды, 25 ноября, общее число инфицированных COVID-19 в Украине составило 661858 человек. За сутки поставили 13882 новых диагноза.
  • Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 11492 человека. За сутки умерли еще 229 пациентов.
  • Наибольшее количество подтвержденных случаев коронавируса зарегистрировано в Днепропетровской (1255), Запорожской (1086) областях, в Киеве (980), а также в Одесской (976) и Киевской (961) областях.

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