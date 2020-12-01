Коронавирус в Украине 1 декабря – за сутки выявили еще 12,5 тысячи случаев заражения

Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали более 12 тысяч жителей Украины / Reuters

Коронавирус в Украине вышел из-под контроля – ежедневно в стране фиксируют громадное число больных. За минувшие сутки в стране поставили 12 498 новых диагнозов.

По состоянию на утро вторника, 1 декабря, общее число случаев заражения коронавирусом в Украине составило 745 123. Свежую статистику опубликовал на своей странице в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 12 548 человек. За сутки умер еще 221 пациент.

Выздоровели с начала эпидемии 355 172 пациента. Побороли болезнь за минувшие 24 часа 10 023 украинца.

За сутки госпитализировали 1470 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1799), Одесской (889), Днепропетровской (870), Киевской (841) и Львовской (813) областях.

Коронавирус в регионах - статистика на 1 декабря:

г. Киев - 72 277 случаев;

Винницкая область - 17 569 случаев;

Волынская область - 24 483 случая;

Днепропетровская область - 39 659 случаев;

Донецкая область - 23 157 случаев;

Житомирская область - 30 100 случаев;

Закарпатская область - 23 438 случаев;

Запорожская область - 31 608 случаев;

Ивано-Франковская область - 37 017 случаев;

Киевская область - 38 528 случаев;

Кировоградская область - 5382 случая;

Луганская область - 6350 случаев;

Львовская область - 46 891 случай;

Николаевская область - 18 985 случаев;

Одесская область - 45 838 случаев;

Полтавская область - 22 763 случая;

Ровенская область - 31 283 случая;

Сумская область - 29 627 случаев;

Тернопольская область - 28 095 случаев;

Харьковская область - 55 702 случая;

Херсонская область - 10 371 случай;

Хмельницкая область - 29 751 случай;

Черкасская область - 23 590 случаев;

Черновицкая область - 33942 случаи;

Черниговская область - 18 717 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в мире – статистика на 1 декабря

По состоянию на утро вторника, 1 декабря, в мире зарегистрированы 63 236 800 случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

Жертвами злой болезни стали 1 467 987 пациентов.

Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Франция, Россия, Испания, Великобритания, Италия, Аргентина и Колумбия.

Коронавирус в мире - карта на 1 декабря / Центр Джона Хопкинса

Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее: