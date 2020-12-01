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Коронавирус в Украине 1 декабря – за сутки выявили еще 12,5 тысячи случаев заражения

1 декабря 2020, 08:19

Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали более 12 тысяч жителей Украины.

коронавирус
Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали более 12 тысяч жителей Украины / Reuters

Коронавирус в Украине вышел из-под контроля – ежедневно в стране фиксируют громадное число больных. За минувшие сутки в стране поставили 12 498 новых диагнозов.

По состоянию на утро вторника, 1 декабря, общее число случаев заражения коронавирусом в Украине составило 745 123. Свежую статистику опубликовал на своей странице в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 12 548 человек. За сутки умер еще 221 пациент.

Выздоровели с начала эпидемии 355 172 пациента. Побороли болезнь за минувшие 24 часа 10 023 украинца.

За сутки госпитализировали 1470 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1799), Одесской (889), Днепропетровской (870), Киевской (841) и Львовской (813) областях.

Коронавирус в регионах - статистика на 1 декабря:

  • г. Киев - 72 277 случаев;
  • Винницкая область - 17 569 случаев;
  • Волынская область - 24 483 случая;
  • Днепропетровская область - 39 659 случаев;
  • Донецкая область - 23 157 случаев;
  • Житомирская область - 30 100 случаев;
  • Закарпатская область - 23 438 случаев;
  • Запорожская область - 31 608 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 37 017 случаев;
  • Киевская область - 38 528 случаев;
  • Кировоградская область - 5382 случая;
  • Луганская область - 6350 случаев;
  • Львовская область - 46 891 случай;
  • Николаевская область - 18 985 случаев;
  • Одесская область - 45 838 случаев;
  • Полтавская область - 22 763 случая;
  • Ровенская область - 31 283 случая;
  • Сумская область - 29 627 случаев;
  • Тернопольская область - 28 095 случаев;
  • Харьковская область - 55 702 случая;
  • Херсонская область - 10 371 случай;
  • Хмельницкая область - 29 751 случай;
  • Черкасская область - 23 590 случаев;
  • Черновицкая область - 33942 случаи;
  • Черниговская область - 18 717 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в мире – статистика на 1 декабря

По состоянию на утро вторника, 1 декабря, в мире зарегистрированы 63 236 800 случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

Жертвами злой болезни стали 1 467 987 пациентов.

Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Франция, Россия, Испания, Великобритания, Италия, Аргентина и Колумбия.

Коронавирус в мире - карта на 1 декабря / Центр Джона Хопкинса

Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:

  • 25 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что правительство рассматривает варианты ужесточения противоэпидемиологических мероприятий. Среди них - карантин на Новый год и Рождество. Однако на данный момент в Украине продолжит действовать карантин выходного дня.
  • 24 ноября президент Украины Владимир Зеленский выступил с видеообращением к народу, в котором пообещал внести в Раду законопроекты о помощи бизнесу в связи с усилением карантинных мероприятий. По словам гаранта, предприниматели и наемные работники должны получить по 8 тысяч гривен компенсации.
  • 11 ноября правительство Украины ввело карантин выходного дня - он будет действовать с 14 по 30 ноября включительно. С 00:00 субботы до 00:00 воскресенья запрещается работа развлекательных заведений, ресторанов, кафе, спортзалов и непродуктовых магазинов, ТРЦ, а также проведение культурных мероприятий.

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