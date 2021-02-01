Коронавирус в Украине 1 февраля: число новых больных резко упало до уровня августа 2020

После выходных в Минздраве отчитались о 2 тыс. зараженных COVID-19.
По состоянию на утро понедельника 1 февраля, в Украине выявили еще 2030 больных коронавирусом. Это минимальное число новых случаев с 27 августа, когда было зафиксировано 1974 заражений.
Заболели за минувшие сутки 65 медработников и 71 ребенок. Свежую статистику опубликовал в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Ивано-Франковской области (297), г. Киев (160), а также в Николаевской (152), Львовской (146) и Закарпатской (127) областях.
Всего за прошедшие сутки по Украине:
- госпитализированы - 1103 человека;
- летальных случаев - 61;
- выздоровел - 5131 человек;
- осуществлено тестирований за сутки - 12 825.
За все время пандемии в Украине:
- заболели - 1 221 485 человек;
- выздоровели - 1 023 915 человек;
- летальных случаев - 22 768;
- проведено ПЦР-тестов - 6 257 875.
Сколько больных коронавирусом в Украине за сутки по областям
- г. Киев - 160 случаев;
- Винницкая область - 79 случаев;
- Волынская область - 59 случаев;
- Днепропетровская область - 76 случаев;
- Донецкая область - 62 случая;
- Житомирская область - 102 случая;
- Закарпатская область - 127 случаев;
- Запорожская область - 87 случаев;
- Ивано-Франковская область - 297 случаев;
- Киевская область - 100 случаев;
- Кировоградская область - 3 случая;
- Луганская область - 20 случаев;
- Львовская область - 146 случаев;
- Николаевская область - 152 случая;
- Одесская область - 71 случай;
- Полтавская область - 56 случаев;
- Ровенская область - 27 случаев;
- Сумская область - 61 случай;
- Тернопольская область - 85 случаев;
- Харьковская область - 36 случая;
- Херсонская область - 20 случаев;
- Хмельницкая область - 3 случая;
- Черкасская область - 40 случаев;
- Черновицкая область - 124 случая;
- Черниговская область - 37 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Коронавирус в Киеве – статистика по состоянию на утро 1 февраля
По состоянию на утро понедельника, 1 февраля, в столице зарегистрировали 128 549 случаев заболевания коронавирусом.
За минувшие сутки в Киеве поставили 160 новых диагнозов.
Как уточняется на сайте СНБО, в столице Украины с начала эпидемии умер 2371 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус, за сутки скончались еще 6 пациентов с COVID-19.
Вылечились за сутки - 764 человека, всего - 69 322.
Читайте такжеКак долго COVID-19 будет "кошмарить" Украину: медик дала прогноз
Коронавирус в мире - статистика 1 февраля
За минувшие сутки COVID-19 заразил почти 395 тысяч человек. В последний раз меньше 400 тысяч положительных результатов тестирования на коронавирус подтверждали в середине октября. Об этом свидетельствуютданные сайта Worldometers.
За последние 24 часа в США диагностировали почти 108 тысяч заражений; в Бразилии - почти 28 тысяч случаев коронавируса; в Великобритании и Франции - нашли около 20 тысяч больных.
Кроме того, 18 тысяч диагнозов поставили в России, 15 тыс. - в Мексике, 12 тыс. - в Индонезии.
Как сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, по состоянию на утро понедельника, 1 февраля, в мире зарегистрированы 102 964 429 случаев заражения коронавирусом.
Жертвами болезни стали 2 227 900 пациентов.
Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Великобритания, Россия, Франция, Испания, Италия, Турция, Германия, Колумбия и Аргентина.
Коронавирус в Украине - последние новости:
- 29 января Верховная Рада дала старт вакцинации от COVID-19 в Украине.
- Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что вакцинация украинцев от коронавируса может стартовать с 15 февраля.
- Вакцин от коронавируса хватит всем желающим в течение этого года. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
- Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, почему Украина "стоит с протянутой рукой" за вакцинами от COVID-19.
- Врачи объяснили, кому не стоит вакцинироваться препаратом AstraZeneca. Вирусологи установили возрастные ограничения для использования вакцины AstraZeneca.