Коронавирус в Украине 1 февраля: число новых больных резко упало до уровня августа 2020

Коронавирус больше всего атаковал Ивано-Франковскую область / Фото Reuters

По состоянию на утро понедельника 1 февраля, в Украине выявили еще 2030 больных коронавирусом. Это минимальное число новых случаев с 27 августа, когда было зафиксировано 1974 заражений.

Заболели за минувшие сутки 65 медработников и 71 ребенок. Свежую статистику опубликовал в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Ивано-Франковской области (297), г. Киев (160), а также в Николаевской (152), Львовской (146) и Закарпатской (127) областях.

Всего за прошедшие сутки по Украине:

госпитализированы - 1103 человека;

человека; летальных случаев - 61 ;

; выздоровел - 5131 человек;

человек; осуществлено тестирований за сутки - 12 825 .

За все время пандемии в Украине:

заболели - 1 221 485 человек;

человек; выздоровели - 1 023 915 человек;

человек; летальных случаев - 22 768 ;

; проведено ПЦР-тестов - 6 257 875 .

Сколько больных коронавирусом в Украине за сутки по областям

г. Киев - 160 случаев;

Винницкая область - 79 случаев;

Волынская область - 59 случаев;

Днепропетровская область - 76 случаев;

Донецкая область - 62 случая;

Житомирская область - 102 случая;

Закарпатская область - 127 случаев;

Запорожская область - 87 случаев;

Ивано-Франковская область - 297 случаев;

Киевская область - 100 случаев;

Кировоградская область - 3 случая;

Луганская область - 20 случаев;

Львовская область - 146 случаев;

Николаевская область - 152 случая;

Одесская область - 71 случай;

Полтавская область - 56 случаев;

Ровенская область - 27 случаев;

Сумская область - 61 случай;

Тернопольская область - 85 случаев;

Харьковская область - 36 случая;

Херсонская область - 20 случаев;

Хмельницкая область - 3 случая;

Черкасская область - 40 случаев;

Черновицкая область - 124 случая;

Черниговская область - 37 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в Киеве – статистика по состоянию на утро 1 февраля

По состоянию на утро понедельника, 1 февраля, в столице зарегистрировали 128 549 случаев заболевания коронавирусом.

За минувшие сутки в Киеве поставили 160 новых диагнозов.

Как уточняется на сайте СНБО, в столице Украины с начала эпидемии умер 2371 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус, за сутки скончались еще 6 пациентов с COVID-19.

Вылечились за сутки - 764 человека, всего - 69 322.

Коронавирус в Киеве - статистика 1 февраля / covid19.rnbo.gov.ua

Читайте такжеКак долго COVID-19 будет "кошмарить" Украину: медик дала прогноз

Коронавирус в мире - статистика 1 февраля

За минувшие сутки COVID-19 заразил почти 395 тысяч человек. В последний раз меньше 400 тысяч положительных результатов тестирования на коронавирус подтверждали в середине октября. Об этом свидетельствуютданные сайта Worldometers.

За последние 24 часа в США диагностировали почти 108 тысяч заражений; в Бразилии - почти 28 тысяч случаев коронавируса; в Великобритании и Франции - нашли около 20 тысяч больных.

Кроме того, 18 тысяч диагнозов поставили в России, 15 тыс. - в Мексике, 12 тыс. - в Индонезии.

Сколько людей заразились коронавирусом за сутки / worldometers.info

Как сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, по состоянию на утро понедельника, 1 февраля, в мире зарегистрированы 102 964 429 случаев заражения коронавирусом.

Жертвами болезни стали 2 227 900 пациентов.

Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Великобритания, Россия, Франция, Испания, Италия, Турция, Германия, Колумбия и Аргентина.

Коронавирус в мире сегодня - статистика 1 февраля / gisanddata.maps.arcgis.com

Коронавирус в Украине - последние новости: