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Коронавирус в Украине 1 февраля: число новых больных резко упало до уровня августа 2020

1 февраля 2021, 08:25
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После выходных в Минздраве отчитались о 2 тыс. зараженных COVID-19.

коронавирус
Коронавирус больше всего атаковал Ивано-Франковскую область / Фото Reuters

По состоянию на утро понедельника 1 февраля, в Украине выявили еще 2030 больных коронавирусом. Это минимальное число новых случаев с 27 августа, когда было зафиксировано 1974 заражений.

Заболели за минувшие сутки 65 медработников и 71 ребенок. Свежую статистику опубликовал в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Ивано-Франковской области (297), г. Киев (160), а также в Николаевской (152), Львовской (146) и Закарпатской (127) областях.

Всего за прошедшие сутки по Украине:

  • госпитализированы - 1103 человека;
  • летальных случаев - 61;
  • выздоровел - 5131 человек;
  • осуществлено тестирований за сутки - 12 825.

За все время пандемии в Украине:

  • заболели - 1 221 485 человек;
  • выздоровели - 1 023 915 человек;
  • летальных случаев - 22 768;
  • проведено ПЦР-тестов - 6 257 875.

Сколько больных коронавирусом в Украине за сутки по областям

  • г. Киев - 160 случаев;
  • Винницкая область - 79 случаев;
  • Волынская область - 59 случаев;
  • Днепропетровская область - 76 случаев;
  • Донецкая область - 62 случая;
  • Житомирская область - 102 случая;
  • Закарпатская область - 127 случаев;
  • Запорожская область - 87 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 297 случаев;
  • Киевская область - 100 случаев;
  • Кировоградская область - 3 случая;
  • Луганская область - 20 случаев;
  • Львовская область - 146 случаев;
  • Николаевская область - 152 случая;
  • Одесская область - 71 случай;
  • Полтавская область - 56 случаев;
  • Ровенская область - 27 случаев;
  • Сумская область - 61 случай;
  • Тернопольская область - 85 случаев;
  • Харьковская область - 36 случая;
  • Херсонская область - 20 случаев;
  • Хмельницкая область - 3 случая;
  • Черкасская область - 40 случаев;
  • Черновицкая область - 124 случая;
  • Черниговская область - 37 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в Киеве – статистика по состоянию на утро 1 февраля

По состоянию на утро понедельника, 1 февраля, в столице зарегистрировали 128 549 случаев заболевания коронавирусом.

За минувшие сутки в Киеве поставили 160 новых диагнозов.

Как уточняется на сайте СНБО, в столице Украины с начала эпидемии умер 2371 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус, за сутки скончались еще 6 пациентов с COVID-19.

Вылечились за сутки - 764 человека, всего - 69 322.

Коронавирус в Киеве - статистика 1 февраля / covid19.rnbo.gov.ua

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Коронавирус в мире - статистика 1 февраля

За минувшие сутки COVID-19 заразил почти 395 тысяч человек. В последний раз меньше 400 тысяч положительных результатов тестирования на коронавирус подтверждали в середине октября. Об этом свидетельствуютданные сайта Worldometers.

За последние 24 часа в США диагностировали почти 108 тысяч заражений; в Бразилии - почти 28 тысяч случаев коронавируса; в Великобритании и Франции - нашли около 20 тысяч больных.

Кроме того, 18 тысяч диагнозов поставили в России, 15 тыс. - в Мексике, 12 тыс. - в Индонезии.

Сколько людей заразились коронавирусом за сутки / worldometers.info

Как сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, по состоянию на утро понедельника, 1 февраля, в мире зарегистрированы 102 964 429 случаев заражения коронавирусом.

Жертвами болезни стали 2 227 900 пациентов.

Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Великобритания, Россия, Франция, Испания, Италия, Турция, Германия, Колумбия и Аргентина.

Коронавирус в мире сегодня - статистика 1 февраля / gisanddata.maps.arcgis.com

Коронавирус в Украине - последние новости:

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