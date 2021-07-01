Коронавирус в Украине 1 июля: за сутки поставили 705 новых диагнозов

Коронавирус забрал жизни еще 51 украинца/ Фото Reuters

По состоянию на утро четверга, 1 июля, коронавирус в Украине за сутки выявили у 705 жителей страны. В том числе заболели 28 детей и 18 медицинских сотрудников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 464 человека; летальных случаев - 51, выздоровели - 1 719 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (231), Киевской (56), Харьковской (41), Одесской (41) и Днепропетровской (31) областях.

Коронавирус в Украине - статистика на утро 1 июля 2021 / t.me/mozofficial

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

заболели - 2 235 801 человек;

выздоровели - 2 168 387 человек;

летальных исходов - 52 391;

проведено ПЦР-тестов - 10 861 246.

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