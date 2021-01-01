Коронавирус в Украине 1 января – за сутки выявили более 9 тысяч случаев заражения

За время эпидемии жертвами коронавируса в Украине стали более 18 тысяч человек.
Коронавирус в Украине не отступает - за минувшие сутки выявили 9432 случая заражения.
По состоянию на утро пятницы, 1 января, общее число случаев заражения коронавирусом в Украине составило 1 064 479, сообщает СНБО.
Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 18 680 человек. За сутки умерли еще 147 украинцев.
Выздоровели с начала эпидемии 720 009 пациентов. Побороли болезнь за минувшие 24 часа 10 016 человек.
Коронавирус в Киеве - статистика на 1 января
Коронавирус в Киеве продолжает активно распространяться. По состоянию на утро пятницы, 1 января, в столице зарегистрировали 112 356 случаев заражения.
Согласно данным СНБО, за минувшие сутки в Киеве выявили 885 случаев заражения – таким образом столица является лидером по числу больных за сутки. В числе лидеров также Харьковская область – 713 случаев, Киевская область – 627, Одесская область – 544.
Всего в столице Украины умерли 1935 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус, за сутки скончались 16 пациентов с COVID-19.
Вылечились за сутки 537 киевлян, всего 39 911.
Коронавирус в мире – статистика на 1 января
По состоянию на утро пятницы, 1 января, в мире зарегистрированы 83 424 446 случаев заражения коронавирусом.
Как сообщает Центр Джона Хопкинса, жертвами болезни стали 1 818 116 пациентов.
Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия, Франция, Великобритания, Турция, Италия, Испания, Аргентина, Колумбия и Германия.
Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:
- 14 декабря глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в Украине ситуация с распространением коронавируса стабилизировалась.
- 12 декабря главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Украина получила от COVAX официальное одобрение запроса на получение вакцины от коронавируса. Согласно программе, Украина гарантированно получит бесплатно 8 миллионов доз вакцины от COVID-19.
- 11 декабря министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине к февралю начнется сезонная вспышка гриппа, поэтому важно успеть к тому времени сбить заболеваемость коронавирусом.
- 10 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в первой декаде января в Украине ожидается около 20-25 тысяч новых больных коронавирусом в день.