Коронавирус в Украине 1 января – за сутки выявили более 9 тысяч случаев заражения

За сутки в Украине выявили более 9 тысяч случаев заражения коронавирусом / Reuters

Коронавирус в Украине не отступает - за минувшие сутки выявили 9432 случая заражения.

По состоянию на утро пятницы, 1 января, общее число случаев заражения коронавирусом в Украине составило 1 064 479, сообщает СНБО.

Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 18 680 человек. За сутки умерли еще 147 украинцев.

Выздоровели с начала эпидемии 720 009 пациентов. Побороли болезнь за минувшие 24 часа 10 016 человек.

Коронавирус в Украине - карта на 1 января / СНБО

Коронавирус в Киеве - статистика на 1 января

Коронавирус в Киеве продолжает активно распространяться. По состоянию на утро пятницы, 1 января, в столице зарегистрировали 112 356 случаев заражения.

Согласно данным СНБО, за минувшие сутки в Киеве выявили 885 случаев заражения – таким образом столица является лидером по числу больных за сутки. В числе лидеров также Харьковская область – 713 случаев, Киевская область – 627, Одесская область – 544.

Всего в столице Украины умерли 1935 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус, за сутки скончались 16 пациентов с COVID-19.

Вылечились за сутки 537 киевлян, всего 39 911.

Коронавирус в мире – статистика на 1 января

По состоянию на утро пятницы, 1 января, в мире зарегистрированы 83 424 446 случаев заражения коронавирусом.

Как сообщает Центр Джона Хопкинса, жертвами болезни стали 1 818 116 пациентов.

Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия, Франция, Великобритания, Турция, Италия, Испания, Аргентина, Колумбия и Германия.

Коронавирус в мире - карта на 1 января / Центр Джона Хопкинса

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