Коронавирус в Украине 10 декабря: поставлены еще более 13 тыс. диагнозов

Число выздоровевших украинцев и число новых поставленных диагнозов почти сравнялось.
Коронавирус 2020 в Украине за минувшие сутки диагностировали еще у 13 371 человека. Заразились в том числе 652 ребенка и 580 медработников.
По состоянию на четверг, 10 декабря, общее число инфицированных COVID-19 в стране составило 858 714 человек. Свежую статистику опубликовал на своей странице в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.
Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 14 470 человек. За сутки умерли еще 266 пациентов.
Выздоровел с начала эпидемии 465 021 человек. Побороли болезнь за минувшие 24 часа 13 903 украинца.
Сколько больных коронавирусом в Украине по областям
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Коронавирус в мире - статистика 10 декабря
По состоянию на утро четверга, 10 декабря, в мире зарегистрированы 68 863 052 случая заражения коронавирусом.
Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.
Жертвами болезни стали 1 569 374 пациента.
Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия, Франция, Великобритания, Италия, Испания, Аргентина и Колумбия.
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Коронавирус и карантин в Украине - о чем сообщалось ранее:
- По состоянию на утро среды, 10 декабря, число зараженных коронавирусом в Украине увеличилось еще на 12 585 человек. Также было зафиксировано рекордное число смертей - за сутки умерли 276 пациентов.
- Главный врач одного из диагностических медицинских центров Львова Тарас Жиравецкий считает, что на самом деле число инфицированных украинцев намного больше.
- Кабинет министров продлил общенациональный карантин в Украине до 28 февраля 2021 года. В январе украинцев ждут усиленные карантинные меры, которые запланированы с 8 по 25 января.
- В период усиленного карантина в Украине украинцы смогут пользоваться общественным транспортом. В трамваях, троллейбусах, маршрутках и на железной дороге водителям разрешат перевозить пассажиров согласно количеству мест для сидения.
- Эпидемиолог, глава Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Андрей Александрин рассказал, как ведет себя коронавирус при минусовой температуре и есть ли риск подхватить инфекцию зимой.