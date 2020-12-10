Коронавирус в Украине 10 декабря: поставлены еще более 13 тыс. диагнозов

Коронавирус заразил тысячи людей в Украине / Фото Reuters

Коронавирус 2020 в Украине за минувшие сутки диагностировали еще у 13 371 человека. Заразились в том числе 652 ребенка и 580 медработников.

По состоянию на четверг, 10 декабря, общее число инфицированных COVID-19 в стране составило 858 714 человек. Свежую статистику опубликовал на своей странице в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 14 470 человек. За сутки умерли еще 266 пациентов.

Выздоровел с начала эпидемии 465 021 человек. Побороли болезнь за минувшие 24 часа 13 903 украинца.

Сколько больных коронавирусом в Украине по областям

Новость дополняется...

Коронавирус в мире - статистика 10 декабря

По состоянию на утро четверга, 10 декабря, в мире зарегистрированы 68 863 052 случая заражения коронавирусом.

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

Жертвами болезни стали 1 569 374 пациента.

Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия, Франция, Великобритания, Италия, Испания, Аргентина и Колумбия.

Коронавирус в мире - статистика 10 декабря / gisanddata.maps.arcgis.com

Читайте такжеНазваны самые стойкие симптомы COVID-19

Коронавирус и карантин в Украине - о чем сообщалось ранее: