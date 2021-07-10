Коронавирус в Украине 10 июля: поставлены еще более 500 диагнозов за сутки

С коронавирусом госпитализировали еще 364 украинца / Фото Reuters

По состоянию на утро субботы, 10 июля, коронавирус в Украине за сутки выявили у 507 жителей страны. В том числе заболел 41 ребенок и 33 медработника.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 364 человека; летальных случаев - 20, выздоровели - 809 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (150), Киевской (47), Харьковской (40), Одесской (29) и Донецкой (29) областях.

Коронавирус в Украине сегодня - статистика 10 июля 2021 / t.me/mozofficial

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

заболели - 2 240 753 человека;

выздоровели - 2 176 919 человек;

летальных исходов - 52 592;

проведено ПЦР-тестов - 11 020 262.

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