Коронавирус в Украине 10 июля: поставлены еще более 500 диагнозов за сутки

Перед выходными число новых выявленных больных COVID-19 немного снизилось.
По состоянию на утро субботы, 10 июля, коронавирус в Украине за сутки выявили у 507 жителей страны. В том числе заболел 41 ребенок и 33 медработника.
За минувшие 24 часа были госпитализированы 364 человека; летальных случаев - 20, выздоровели - 809 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.
За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (150), Киевской (47), Харьковской (40), Одесской (29) и Донецкой (29) областях.
Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии
- заболели - 2 240 753 человека;
- выздоровели - 2 176 919 человек;
- летальных исходов - 52 592;
- проведено ПЦР-тестов - 11 020 262.
Коронавирус в Украине - последние новости:
- По состоянию на утро пятницы, 9 июля, коронавирус в Украине за сутки выявили у 655 жителей страны. Были госпитализированы 396 человек; летальных случаев - 12, выздоровели - 885 человек.
- Ситуация с COVID-19 в Украине осенью из-за штамма Дельта во многом зависит и от самих украинцев, заявил глава Минздрава Виктор Ляшко. Он призвал украинцев вакцинироваться от коронавируса.
- Также министр заверил, что любая вакцина от COVID-19, которая сегодня используется в Украине и признана ВОЗ, защищает от тяжелого и среднего течения коронавируса.
- Врач-эпидемиолог, заслуженный врач Украины Людмила Мухарская заявила, что вспышка COVID-штамма Дельта возможна уже в июле.
Автор: Анна Багрий