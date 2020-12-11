Смертельный антирекорд: коронавирус в Украине убил за сутки почти 300 человек

Коронавирус в Украине снова заразил за сутки тысячи человек / Reuters

Коронавирус 2020 в Украине за минувшие сутки диагностировали еще у 13 514 человек. Заразились в том числе 638 детей и 690 медработников.

По состоянию на пятницу, 11 декабря, общее число инфицированных COVID-19 в стране составило 872 228 человек. Свежую статистику опубликовал на своей странице в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 14 755 человек. За сутки умерли еще 285 пациентов.

Выздоровел с начала эпидемии 480 348 человек. Побороли болезнь за минувшие 24 часа 15 327 украинцев.

Сколько больных коронавирусом в Украине по областям

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Коронавирус в мире - статистика 11 декабря

По состоянию на утро пятницы, 11 декабря, в мире зарегистрированы 69 592 554 случая заражения коронавирусом.

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

Жертвами болезни стали 1 581 856 пациентов.

Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия, Франция, Великобритания, Италия, Испания, Аргентина и Колумбия.

Коронавирус в мире - статистика 11 декабря / gisanddata.maps.arcgis.com

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Коронавирус в Украине - о чем сообщалось ранее: