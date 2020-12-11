Смертельный антирекорд: коронавирус в Украине убил за сутки почти 300 человек

С начала эпидемии в Украине от COVID-19 умерли более 14,7 тыс. людей.
Коронавирус 2020 в Украине за минувшие сутки диагностировали еще у 13 514 человек. Заразились в том числе 638 детей и 690 медработников.
По состоянию на пятницу, 11 декабря, общее число инфицированных COVID-19 в стране составило 872 228 человек. Свежую статистику опубликовал на своей странице в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.
Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 14 755 человек. За сутки умерли еще 285 пациентов.
Выздоровел с начала эпидемии 480 348 человек. Побороли болезнь за минувшие 24 часа 15 327 украинцев.
Сколько больных коронавирусом в Украине по областям
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Коронавирус в мире - статистика 11 декабря
По состоянию на утро пятницы, 11 декабря, в мире зарегистрированы 69 592 554 случая заражения коронавирусом.
Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.
Жертвами болезни стали 1 581 856 пациентов.
Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия, Франция, Великобритания, Италия, Испания, Аргентина и Колумбия.
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Коронавирус в Украине - о чем сообщалось ранее:
- По состоянию на четверг, 10 декабря, общее число инфицированных COVID-19 в Украине составило 858 714 человек. За сутки поставили 13 371 диагноз.
- В первой декаде января в Украине ожидается около 20-25 тысяч новых больных коронавирусом в день. Такой прогноз озвучил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, локдаун необходимо ввести до "падения" медицинской системы.
- Глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий назвал категории людей, которых первыми будут вакцинировать от COVID-19 в Украине.
- Эпидемиолог, глава Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Андрей Александрин объяснил, почему Украина провалит вакцинацию против COVID-19.