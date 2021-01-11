Коронавирус в Украине 11 января: за сутки поставили около 4 тыс. новых диагнозов

Коронавирусом заразились еще почти 200 медиков / Фото Reuters

По состоянию на утро понедельника, 11 января, коронавирус в Украине заразил всего 1 119 314 человек.

За минувшие сутки COVID-19 диагностировали у 4 288 украинцев. Среди заболевших - 133 ребенка и 184 медработника. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Общее число жертв коронавируса с начала эпидемии - 19 835. За сутки умерли еще 68 пациентов.

Выздоровели с начала эпидемии 796 417 человек. Побороли болезнь за минувшие 24 часа 4 819 украинцев.

Госпитализировали в больницы за сутки 1 372 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев заражения зарегистрировали в Запорожской области(458), г. Киев (371), Киевской (365), Одесской (312) и Николаевской (293) областях.

Коронавирус в Украине сегодня - статистика / facebook.com/maksym.stepanov.official

Сколько больных коронавирусом в Украине за сутки по областям

г. Киев - 371 случай;

Винницкая область - 97 случаев;

Волынская область - 103 случая;

Днепропетровская область - 243 случая;

Донецкая область - 153 случая;

Житомирская область - 120 случаев;

Закарпатская область - 44 случая;

Запорожская область - 458 случаев;

Ивано-Франковская область - 92 случая;

Киевская область - 365 случаев;

Кировоградская область - 12 случаев;

Луганская область - 140 случаев;

Львовская область - 160 случаев;

Николаевская область - 293 случая;

Одесская область - 312 случаев;

Полтавская область - 217 случаев;

Ровенская область - 88 случаев;

Сумская область - 160 случаев;

Тернопольская область - 103 случая;

Харьковская область - 96 случаев;

Херсонская область - 159 случаев;

Хмельницкая область - 41 случай;

Черкасская область - 229 случаев;

Черновицкая область - 153 случая;

Черниговская область - 79 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в Киеве – статистика 11 января

По состоянию на утро понедельника, 11 января, в столице зарегистрировали 117 588 случаев заболевания коронавирусом.

За минувшие сутки в Киеве поставили 371 новый диагноз.

Как уточняется на сайте СНБО, в столице Украины с начала эпидемии умерли ... человека с подтвержденным диагнозом коронавирус, за сутки скончались еще ... пациентов с COVID-19.

Вылечились за сутки ... киевлян, всего - ....

Новость дополняется...

Коронавирус в мире - статистика 11 января

Как сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, по состоянию на утро понедельника, 11 января, в мире зарегистрированы 90 260 468 случаев заражения коронавирусом.

Жертвами болезни стали 1 934 784 пациента.

Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия, Великобритания, Франция, Турция, Италия, Испания, Германия, Колумбия и Аргентина.

Коронавирус в мире сегодня - свежая статистика / gisanddata.maps.arcgis.com

Коронавирус в Украине – последние новости: