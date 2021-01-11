Коронавирус в Украине 11 января: за сутки поставили около 4 тыс. новых диагнозов

Госпитализировали в больницы за сутки 1 372 человека.
По состоянию на утро понедельника, 11 января, коронавирус в Украине заразил всего 1 119 314 человек.
За минувшие сутки COVID-19 диагностировали у 4 288 украинцев. Среди заболевших - 133 ребенка и 184 медработника. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов на своей странице в Facebook.
Общее число жертв коронавируса с начала эпидемии - 19 835. За сутки умерли еще 68 пациентов.
Выздоровели с начала эпидемии 796 417 человек. Побороли болезнь за минувшие 24 часа 4 819 украинцев.
Госпитализировали в больницы за сутки 1 372 человека.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев заражения зарегистрировали в Запорожской области(458), г. Киев (371), Киевской (365), Одесской (312) и Николаевской (293) областях.
Сколько больных коронавирусом в Украине за сутки по областям
- г. Киев - 371 случай;
- Винницкая область - 97 случаев;
- Волынская область - 103 случая;
- Днепропетровская область - 243 случая;
- Донецкая область - 153 случая;
- Житомирская область - 120 случаев;
- Закарпатская область - 44 случая;
- Запорожская область - 458 случаев;
- Ивано-Франковская область - 92 случая;
- Киевская область - 365 случаев;
- Кировоградская область - 12 случаев;
- Луганская область - 140 случаев;
- Львовская область - 160 случаев;
- Николаевская область - 293 случая;
- Одесская область - 312 случаев;
- Полтавская область - 217 случаев;
- Ровенская область - 88 случаев;
- Сумская область - 160 случаев;
- Тернопольская область - 103 случая;
- Харьковская область - 96 случаев;
- Херсонская область - 159 случаев;
- Хмельницкая область - 41 случай;
- Черкасская область - 229 случаев;
- Черновицкая область - 153 случая;
- Черниговская область - 79 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Коронавирус в Киеве – статистика 11 января
По состоянию на утро понедельника, 11 января, в столице зарегистрировали 117 588 случаев заболевания коронавирусом.
За минувшие сутки в Киеве поставили 371 новый диагноз.
Как уточняется на сайте СНБО, в столице Украины с начала эпидемии умерли ... человека с подтвержденным диагнозом коронавирус, за сутки скончались еще ... пациентов с COVID-19.
Вылечились за сутки ... киевлян, всего - ....
Новость дополняется...
Коронавирус в мире - статистика 11 января
Как сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, по состоянию на утро понедельника, 11 января, в мире зарегистрированы 90 260 468 случаев заражения коронавирусом.
Жертвами болезни стали 1 934 784 пациента.
Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия, Великобритания, Франция, Турция, Италия, Испания, Германия, Колумбия и Аргентина.
Коронавирус в Украине – последние новости:
- По состоянию на утро воскресенья, 10 января, за сутки в Украине диагностировали 5011 случаев коронавируса.
- Врач-эпидемиолог Андрей Александрин заявил, что в Украине искусственно занижается статистика заболеваемости коронавирусом COVID-19, а медицинские работники под разными предлогами не направляют население на тестирование.
- 9 декабря Кабмин принял решение о введении жесткого карантина в Украине на период с 8 по 25 января. Причиной такого решения власти назвали намерение не допустить второй волны эпидемии COVID-19 на территории страны.
- 9 января министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине с 8 января введен не локдаун, а усиленные карантинные ограничения.
- Консультант по управлению изменениями Вадим Аристов считает, что январский карантин могут продлить. По его словам, три недели — это слишком мало. В мире четыре недели карантина давали только для стабилизации заболеваемости, а для ее снижения нужно не менее шести недель, заявил стратег.