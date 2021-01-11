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Коронавирус в Украине 11 января: за сутки поставили около 4 тыс. новых диагнозов

11 января 2021, 08:12

Госпитализировали в больницы за сутки 1 372 человека.

коронавирус
Коронавирусом заразились еще почти 200 медиков / Фото Reuters

По состоянию на утро понедельника, 11 января, коронавирус в Украине заразил всего 1 119 314 человек.

За минувшие сутки COVID-19 диагностировали у 4 288 украинцев. Среди заболевших - 133 ребенка и 184 медработника. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Общее число жертв коронавируса с начала эпидемии - 19 835. За сутки умерли еще 68 пациентов.

Выздоровели с начала эпидемии 796 417 человек. Побороли болезнь за минувшие 24 часа 4 819 украинцев.

Госпитализировали в больницы за сутки 1 372 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев заражения зарегистрировали в Запорожской области(458), г. Киев (371), Киевской (365), Одесской (312) и Николаевской (293) областях.

Коронавирус в Украине сегодня - статистика / facebook.com/maksym.stepanov.official

Сколько больных коронавирусом в Украине за сутки по областям

  • г. Киев - 371 случай;
  • Винницкая область - 97 случаев;
  • Волынская область - 103 случая;
  • Днепропетровская область - 243 случая;
  • Донецкая область - 153 случая;
  • Житомирская область - 120 случаев;
  • Закарпатская область - 44 случая;
  • Запорожская область - 458 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 92 случая;
  • Киевская область - 365 случаев;
  • Кировоградская область - 12 случаев;
  • Луганская область - 140 случаев;
  • Львовская область - 160 случаев;
  • Николаевская область - 293 случая;
  • Одесская область - 312 случаев;
  • Полтавская область - 217 случаев;
  • Ровенская область - 88 случаев;
  • Сумская область - 160 случаев;
  • Тернопольская область - 103 случая;
  • Харьковская область - 96 случаев;
  • Херсонская область - 159 случаев;
  • Хмельницкая область - 41 случай;
  • Черкасская область - 229 случаев;
  • Черновицкая область - 153 случая;
  • Черниговская область - 79 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в Киеве – статистика 11 января

По состоянию на утро понедельника, 11 января, в столице зарегистрировали 117 588 случаев заболевания коронавирусом.

За минувшие сутки в Киеве поставили 371 новый диагноз.

Как уточняется на сайте СНБО, в столице Украины с начала эпидемии умерли ... человека с подтвержденным диагнозом коронавирус, за сутки скончались еще ... пациентов с COVID-19.

Вылечились за сутки ... киевлян, всего - ....

Новость дополняется...

Коронавирус в мире - статистика 11 января

Как сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, по состоянию на утро понедельника, 11 января, в мире зарегистрированы 90 260 468 случаев заражения коронавирусом.

Жертвами болезни стали 1 934 784 пациента.

Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия, Великобритания, Франция, Турция, Италия, Испания, Германия, Колумбия и Аргентина.

Коронавирус в мире сегодня - свежая статистика / gisanddata.maps.arcgis.com

Коронавирус в Украине – последние новости:

  • По состоянию на утро воскресенья, 10 января, за сутки в Украине диагностировали 5011 случаев коронавируса.
  • Врач-эпидемиолог Андрей Александрин заявил, что в Украине искусственно занижается статистика заболеваемости коронавирусом COVID-19, а медицинские работники под разными предлогами не направляют население на тестирование.
  • 9 декабря Кабмин принял решение о введении жесткого карантина в Украине на период с 8 по 25 января. Причиной такого решения власти назвали намерение не допустить второй волны эпидемии COVID-19 на территории страны.
  • 9 января министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине с 8 января введен не локдаун, а усиленные карантинные ограничения.
  • Консультант по управлению изменениями Вадим Аристов считает, что январский карантин могут продлить. По его словам, три недели — это слишком мало. В мире четыре недели карантина давали только для стабилизации заболеваемости, а для ее снижения нужно не менее шести недель, заявил стратег.

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