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Коронавирус в Украине 12 декабря - число жертв COVID-19 добралось до отметки в 15 тысяч

12 декабря 2020, 08:14
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Жертвами COVID-19 в Украине за последние сутки стали 243 человека.

Коронавирус
Коронавирус в Украине за сутки выявили у почти 13 тысяч человек / Фото Reuters

Украина поднялась на 17 место в мире по числу случаев заражения коронавирусом. Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 12 811 человек. В частности, заболели 593 ребенка и 572 медработника.

По состоянию на утро субботы, 12 декабря, общее число случаев заражения коронавирусом в Украине составило 885 039, рассказал министр здравоохранения на своей странице в фейсбуке.

Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 14 998 человек. За сутки умерли еще 243 пациента.

Выздоровели с начала эпидемии 494 000 пациентов. Побороли болезнь за минувшие 24 часа 13 653 украинца.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1696), Одесской (1357), Запорожской (807), Киевской (785) и Львовской (721) областях.

Количество заболеваний в регионах:

  • г. Киев – 90 013 случаев;
  • Винницкая область - 19 680 случаев;
  • Волынская область - 27 852 случая;
  • Днепропетровская область - 48 365 случаев;
  • Донецкая область - 29 031 случай;
  • Житомирская область - 33 714 случаев;
  • Закарпатская область - 25 883 случая;
  • Запорожская область - 41 460 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 40 484 случая;
  • Киевская область – 47 783 случая;
  • Кировоградская область - 7059 случаев;
  • Луганская область - 7705 случаев;
  • Львовская область - 53 299 случаев;
  • Николаевская область - 23 479 случаев;
  • Одесская область - 57 071 случай;
  • Полтавская область - 28 811 случаев;
  • Ровенская область - 35 900 случаев;
  • Сумская область - 35 327 случаев;
  • Тернопольская область - 30 964 случая;
  • Харьковская область - 61 985 случаев;
  • Херсонская область - 13 723 случая;
  • Хмельницкая область - 34 417 случаев;
  • Черкасская область - 30 784 случая;
  • Черновицкая область - 36 496 случаев;
  • Черниговская область - 23 754 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в мире – статистика на 12 декабря

По состоянию на утро субботы, 12 декабря, в мире зарегистрированы 71 081 570 случаев заражения коронавирусом.

Как сообщает Центр Джона Хопкинса, жертвами болезни стали 1 594 777 пациентов.

Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия, Франция, Великобритания, Италия, Турция, Испания, Аргентина, Колумбия и Германия.

Коронавирус в мире - карта на 12 декабря / Центр Джона Хопкинса

Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:

  • 10 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в первой декаде января в Украине ожидается около 20-25 тысяч новых больных коронавирусом в день.
  • 9 декабря Кабинет Министров продлил общенациональный карантин в Украине до 28 февраля 2021 года.
  • 9 декабря Кабмин принял решение о введении жесткого карантина в Украине на период с 8 по 25 января. Причиной такого решения власти назвали намерение не допустить второй волны эпидемии COVID-19 на территории страны.
  • 9 декабря министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что в период усиленного карантина в Украине украинцы смогут пользоваться общественным транспортом. В трамваях, троллейбусах, маршрутках и на железной дороге водителям разрешат перевозить пассажиров согласно количеству мест для сидения.

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