Коронавирус в Украине 12 декабря - число жертв COVID-19 добралось до отметки в 15 тысяч

Жертвами COVID-19 в Украине за последние сутки стали 243 человека.
Украина поднялась на 17 место в мире по числу случаев заражения коронавирусом. Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 12 811 человек. В частности, заболели 593 ребенка и 572 медработника.
По состоянию на утро субботы, 12 декабря, общее число случаев заражения коронавирусом в Украине составило 885 039, рассказал министр здравоохранения на своей странице в фейсбуке.
Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 14 998 человек. За сутки умерли еще 243 пациента.
Выздоровели с начала эпидемии 494 000 пациентов. Побороли болезнь за минувшие 24 часа 13 653 украинца.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1696), Одесской (1357), Запорожской (807), Киевской (785) и Львовской (721) областях.
Количество заболеваний в регионах:
- г. Киев – 90 013 случаев;
- Винницкая область - 19 680 случаев;
- Волынская область - 27 852 случая;
- Днепропетровская область - 48 365 случаев;
- Донецкая область - 29 031 случай;
- Житомирская область - 33 714 случаев;
- Закарпатская область - 25 883 случая;
- Запорожская область - 41 460 случаев;
- Ивано-Франковская область - 40 484 случая;
- Киевская область – 47 783 случая;
- Кировоградская область - 7059 случаев;
- Луганская область - 7705 случаев;
- Львовская область - 53 299 случаев;
- Николаевская область - 23 479 случаев;
- Одесская область - 57 071 случай;
- Полтавская область - 28 811 случаев;
- Ровенская область - 35 900 случаев;
- Сумская область - 35 327 случаев;
- Тернопольская область - 30 964 случая;
- Харьковская область - 61 985 случаев;
- Херсонская область - 13 723 случая;
- Хмельницкая область - 34 417 случаев;
- Черкасская область - 30 784 случая;
- Черновицкая область - 36 496 случаев;
- Черниговская область - 23 754 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Коронавирус в мире – статистика на 12 декабря
По состоянию на утро субботы, 12 декабря, в мире зарегистрированы 71 081 570 случаев заражения коронавирусом.
Как сообщает Центр Джона Хопкинса, жертвами болезни стали 1 594 777 пациентов.
Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия, Франция, Великобритания, Италия, Турция, Испания, Аргентина, Колумбия и Германия.
Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:
- 10 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в первой декаде января в Украине ожидается около 20-25 тысяч новых больных коронавирусом в день.
- 9 декабря Кабинет Министров продлил общенациональный карантин в Украине до 28 февраля 2021 года.
- 9 декабря Кабмин принял решение о введении жесткого карантина в Украине на период с 8 по 25 января. Причиной такого решения власти назвали намерение не допустить второй волны эпидемии COVID-19 на территории страны.
- 9 декабря министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что в период усиленного карантина в Украине украинцы смогут пользоваться общественным транспортом. В трамваях, троллейбусах, маршрутках и на железной дороге водителям разрешат перевозить пассажиров согласно количеству мест для сидения.