Коронавирус в Украине 12 июня: выявлены почти 1,3 тыс. новых больных

Выздоровели от коронавируса за сутки почти 5 тысяч человек / УНИАН

По состоянию на утро субботы, 12 июня, коронавирус в Украине за сутки выявили у 1 274 жителей страны. В том числе заболели 40 детей и 53 медицинских сотрудника.

За минувшие 24 часа госпитализированы 709 человек; летальных случаев - 69, выздоровели 4 905 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (215), Харьковской (104), Киевской (102), Львовской (84) и Донецкой (84) областях.

Коронавирус в Украине сегодня - статистика на утро 12 июня 2021 / t.me/mozofficial

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

заболели - 2 222 701 человек;

выздоровели - 2 125 685 человек;

летальных исходов - 51 646;

проведено ПЦР-тестов - 10 487 410.

Как сообщал Главред, по состоянию на утро пятницы, 11 июня, коронавирус в Украине за сутки выявили у 1 603 жителей страны. Были госпитализированы 762 человека; летальных случаев - 70, выздоровели 5 583 человека.

Отметим, на выходных 12-13 июня более 50 центров массовой вакцинации против COVID-19 будут работать в 15 областях Украины и в Киеве. На прошлой неделе работали всего 12 центров.

Будут прививать граждан, записавшихся в лист ожидания вакцинации против COVID-19 в приложении или через сайт Дия, или через контакт-центр Минздрава.

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) заявило о возникновении синдрома повышенной проницаемости стенки капилляров, как возможный побочный эффект после вакцинации британским препаратом AstraZeneca. В EMA убеждены, что от вакцины стоит отказаться людям, которые ранее страдали от вышеуказанного синдрома.