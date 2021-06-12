Коронавирус в Украине 12 июня: выявлены почти 1,3 тыс. новых больных

В ТОП-5 регионов, где больше всего поставлено диагнозов, вошли Киев, Харьковская, Киевская, Львовская и Донецкая области.
По состоянию на утро субботы, 12 июня, коронавирус в Украине за сутки выявили у 1 274 жителей страны. В том числе заболели 40 детей и 53 медицинских сотрудника.
За минувшие 24 часа госпитализированы 709 человек; летальных случаев - 69, выздоровели 4 905 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.
За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (215), Харьковской (104), Киевской (102), Львовской (84) и Донецкой (84) областях.
Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии
- заболели - 2 222 701 человек;
- выздоровели - 2 125 685 человек;
- летальных исходов - 51 646;
- проведено ПЦР-тестов - 10 487 410.
Как сообщал Главред, по состоянию на утро пятницы, 11 июня, коронавирус в Украине за сутки выявили у 1 603 жителей страны. Были госпитализированы 762 человека; летальных случаев - 70, выздоровели 5 583 человека.
Отметим, на выходных 12-13 июня более 50 центров массовой вакцинации против COVID-19 будут работать в 15 областях Украины и в Киеве. На прошлой неделе работали всего 12 центров.
Будут прививать граждан, записавшихся в лист ожидания вакцинации против COVID-19 в приложении или через сайт Дия, или через контакт-центр Минздрава.
Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) заявило о возникновении синдрома повышенной проницаемости стенки капилляров, как возможный побочный эффект после вакцинации британским препаратом AstraZeneca. В EMA убеждены, что от вакцины стоит отказаться людям, которые ранее страдали от вышеуказанного синдрома.