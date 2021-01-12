Коронавирус 12 января: выздоровели в три раза больше украинцев, чем заболели

Коронавирус поборол за сутки почти 16 тыс. человек / Фото Reuters

По состоянию на утро вторника, 12 января, коронавирус в Украине заразил всего 1 124 430 человек.

За минувшие сутки COVID-19 диагностировали у 5 116 украинцев. Среди заболевших - 131 ребенок и 309 медработников. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Общее число жертв коронавируса с начала эпидемии - 20 019. За сутки умерли еще 184 пациента.

Выздоровели с начала эпидемии 812 368 человек. Поборол болезнь за минувшие 24 часа 15 951 украинец.

Госпитализировали в больницы за сутки 1 092 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (898), Полтавской (520), Запорожской (463), Одесской (315) и Львовской (312) областях.

Коронавирус в Украине сегодня - статистика / facebook.com/maksym.stepanov.official

Сколько больных коронавирусом в Украине за сутки по областям

г. Киев - 898 случаев;

Винницкая область - 121 случай;

Волынская область - 99 случаев;

Днепропетровская область - 267 случаев;

Донецкая область - 160 случаев;

Житомирская область - 72 случая;

Закарпатская область - 134 случая;

Запорожская область - 463 случая;

Ивано-Франковская область - 66 случаев;

Киевская область - 284 случая;

Кировоградская область - 76 случаев;

Луганская область - 47 случаев;

Львовская область - 312 случаев;

Николаевская область - 52 случая;

Одесская область - 315 случаев;

Полтавская область - 520 случаев;

Ровенская область - 132 случая;

Сумская область - 152 случая;

Тернопольская область - 83 случая;

Харьковская область - 275 случаев;

Херсонская область - 73 случая;

Хмельницкая область - 18 случаев;

Черкасская область - 306 случаев;

Черновицкая область - 184 случая;

Черниговская область - 7 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в Киеве – статистика 12 января

По состоянию на утро вторника, 12 января, в столице зарегистрировали 118 486 случаев заболевания коронавирусом.

За минувшие сутки в Киеве поставили 898 новых диагнозов

Как уточняется на сайте СНБО, в столице Украины с начала эпидемии умерли 2115 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус, за сутки скончались еще 26 пациентов с COVID-19.

Вылечились за сутки 534 киевлянина, всего - 43 980.

Коронавирус в Киеве - статистика 12 января / covid19.rnbo.gov.ua

Коронавирус в мире - статистика 12 января

Как сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, по состоянию на утро вторника, 12 января, в мире зарегистрированы 90 891 380 случаев заражения коронавирусом.

Жертвами болезни стали 1 944 750 пациента.

Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия, Великобритания, Франция, Турция, Италия, Испания, Германия, Колумбия и Аргентина.

Коронавирус в мире - статистика 12 января / gisanddata.maps.arcgis.com

Читайте такжеУченые назвали главные последствия COVID-19 для организма

Коронавирус в Украине – последние новости: