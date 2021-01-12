УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Коронавирус 12 января: выздоровели в три раза больше украинцев, чем заболели

12 января 2021, 08:14

Госпитализировали в больницы за сутки более тысячи пациентов.

коронавирус
Коронавирус поборол за сутки почти 16 тыс. человек / Фото Reuters

По состоянию на утро вторника, 12 января, коронавирус в Украине заразил всего 1 124 430 человек.

За минувшие сутки COVID-19 диагностировали у 5 116 украинцев. Среди заболевших - 131 ребенок и 309 медработников. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Общее число жертв коронавируса с начала эпидемии - 20 019. За сутки умерли еще 184 пациента.

Выздоровели с начала эпидемии 812 368 человек. Поборол болезнь за минувшие 24 часа 15 951 украинец.

Госпитализировали в больницы за сутки 1 092 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (898), Полтавской (520), Запорожской (463), Одесской (315) и Львовской (312) областях.

Коронавирус в Украине сегодня - статистика / facebook.com/maksym.stepanov.official

Сколько больных коронавирусом в Украине за сутки по областям

  • г. Киев - 898 случаев;
  • Винницкая область - 121 случай;
  • Волынская область - 99 случаев;
  • Днепропетровская область - 267 случаев;
  • Донецкая область - 160 случаев;
  • Житомирская область - 72 случая;
  • Закарпатская область - 134 случая;
  • Запорожская область - 463 случая;
  • Ивано-Франковская область - 66 случаев;
  • Киевская область - 284 случая;
  • Кировоградская область - 76 случаев;
  • Луганская область - 47 случаев;
  • Львовская область - 312 случаев;
  • Николаевская область - 52 случая;
  • Одесская область - 315 случаев;
  • Полтавская область - 520 случаев;
  • Ровенская область - 132 случая;
  • Сумская область - 152 случая;
  • Тернопольская область - 83 случая;
  • Харьковская область - 275 случаев;
  • Херсонская область - 73 случая;
  • Хмельницкая область - 18 случаев;
  • Черкасская область - 306 случаев;
  • Черновицкая область - 184 случая;
  • Черниговская область - 7 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в Киеве – статистика 12 января

По состоянию на утро вторника, 12 января, в столице зарегистрировали 118 486 случаев заболевания коронавирусом.

За минувшие сутки в Киеве поставили 898 новых диагнозов

Как уточняется на сайте СНБО, в столице Украины с начала эпидемии умерли 2115 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус, за сутки скончались еще 26 пациентов с COVID-19.

Вылечились за сутки 534 киевлянина, всего - 43 980.

Коронавирус в Киеве - статистика 12 января / covid19.rnbo.gov.ua

Коронавирус в мире - статистика 12 января

Как сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, по состоянию на утро вторника, 12 января, в мире зарегистрированы 90 891 380 случаев заражения коронавирусом.

Жертвами болезни стали 1 944 750 пациента.

Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия, Великобритания, Франция, Турция, Италия, Испания, Германия, Колумбия и Аргентина.

Коронавирус в мире - статистика 12 января / gisanddata.maps.arcgis.com

Читайте такжеУченые назвали главные последствия COVID-19 для организма

Коронавирус в Украине – последние новости:

  • По состоянию на утро понедельника, 11 января, за сутки коронавирус в Украине диагностировали у 4 288 украинцев. Среди заболевших - 133 ребенка и 184 медработника.
  • Врач-эпидемиолог Андрей Александрин заявил, что в Украине искусственно занижается статистика заболеваемости коронавирусом COVID-19, а медицинские работники под разными предлогами не направляют население на тестирование.
  • 9 декабря Кабмин принял решение о введении жесткого карантина в Украине на период с 8 по 25 января. Причиной такого решения власти назвали намерение не допустить второй волны эпидемии COVID-19 на территории страны.
  • 9 января министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине с 8 января введен не локдаун, а усиленные карантинные ограничения.
  • Консультант по управлению изменениями Вадим Аристов считает, что январский карантин могут продлить. По его словам, три недели — это слишком мало. В мире четыре недели карантина давали только для стабилизации заболеваемости, а для ее снижения нужно не менее шести недель, заявил стратег.

коронавирус новости Украины коронавирус в Украине коронавирус в Киеве коронавирус новости коронавирус карта коронавирус статистика коронавирус в мире
Сейчас вы просматриваете новость «Коронавирус 12 января: выздоровели в три раза больше украинцев, чем заболели». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Продление жесткого карантина: Ляшко назвал главное условиеПродление жесткого карантина: Ляшко назвал главное условие Затяжная форма COVID-19: опубликован полный список симптомовЗатяжная форма COVID-19: опубликован полный список симптомов Подпольная вакцина от COVID-19 для Украины: в Сети раскрыли детали скандалаПодпольная вакцина от COVID-19 для Украины: в Сети раскрыли детали скандала "Прекратите врать": в Украине 90% ПЦР-тестов из РФ – глава Национальной медпалаты"Прекратите врать": в Украине 90% ПЦР-тестов из РФ – глава Национальной медпалаты Тайная вакцинация от COVID-19: в СБУ раскрыли неожиданные деталиТайная вакцинация от COVID-19: в СБУ раскрыли неожиданные детали
Следующий материал

Последние новости

09:22
Эксперт объяснил, чем чреваты тарифные бунты для Зеленского
09:11
Новолуние 13 января 2021 года: названо точно время и лучшие занятия Видео
09:04
В Киеве резко подскочило число зараженных COVID-19 Видео
09:03
Ковид, кризис и придурь властей: что будет с гривней в 2021 году
08:47
Гороскоп на 12 января для всех: обманчивая выгода, жесткие баталии и потеря всего Видео
Реклама
08:45
Над Камчаткой взорвался метеорит Видео
08:43
Почему Зеленскому лучше дружить с Лукашенко, а не с гастролирующей оппозицией мнение
08:14
Коронавирус 12 января: выздоровели в три раза больше украинцев, чем заболели Видео
08:12
Металлический привкус во рту: опасные причины и связь с COVID-19 Видео
08:10
В России дерзко ответили на предложение Киева вернуть Крым Видео
07:44
У коронавируса обнаружили слабое место – как это поможет людям Видео
07:39
Ученые назвали главные последствия COVID-19 для организма
07:15
"Playboy отдыхает": Рудова не вместила прелести в крошечном купальнике
07:15
Даша Астафьева бесстыже показала возбужденные соски на оголенной груди
06:59
Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в Вашингтоне: в чем причина Видео
06:55
Как тарифный бунт превращает Зеленского в Ющенко мнение
06:38
В моду на весну-лето 2021 входят соблазнительные прозрачные платья Фото Видео
06:36
Гороскоп на 13 января для всех: прибыльное вложение, великолепный интим и повешенная вина Видео
06:34
Тихановская предложила изменить официальное название Беларуси
06:14
Импичмент – не худший сценарий: эксперт спрогнозировал, что похоронит карьеру Трампа Видео
Реклама
05:48
Возможен ли сценарий Карабаха для Донбасса: эксперт оценил шансы Видео
05:19
"Государство – банкрот": эксперт предупредил о дефолте Украины и назвал сроки Видео
04:50
Какая популярная добавка к чаю хорошо сжигает холестерин - ответ ученых Видео
04:23
Оберег на целый год и прибавка в кошелек: веселые и прикольные щедривки для взрослых и детей Видео
03:47
Прелестная женская стрижка боб-каре восхитит многих в 2021 году Фото
03:01
Повторное заражение COVID-19: профессор назвал скрытую причину Видео
02:12
Украина дает России "золотой мост", чтобы уйти с Донбасса – Арестович Видео
00:59
Что нельзя есть натощак: названы опасные продукты Видео
00:53
Медик рассказал, как уберечь легкие от серьезных проблем Видео
00:23
Больницы забиты: инфекционист рассказала о жесточайшей борьбе с коронавирусом Видео
00:19
Самые прикольные гадания на Старый Новый год – на любовь и счастливую судьбу Видео
11 января, понедельник
23:50
Комаровский рассказал, как вакцина от COVID-19 повлияет на лечение онкобольных Видео
23:45
Из Parler удалили пост адвоката Трампа с призывом расстрелять Пенса Видео
23:12
Стало известно, кто представит Украину на инаугурации Байдена Видео
22:57
Коронавирус в Украине 11 января: за сутки поставили около 4 тыс. новых диагнозов Видео
22:39
В ВОЗ огорчили заявлением о коллективной вакцинации от коронавируса
22:32
Ученые бьют тревогу: чем грозит Украине аномально теплая зима Видео
22:14
Лаборантам, которые делают COVID-тесты, повысили зарплату
22:00
Где скачать и как установить свой рингтон на любой iPhone или Android-смартфон
21:58
Ученые выяснили, почему мужчина не может заниматься сексом сразу после оргазма Видео
Реклама
21:50
Скончался легендарный российский рок-музыкант
21:47
Ученые обнаружили белок, который не пропускает коронавирус Видео
21:46
Синоптики рассказали, сколько продержится 20-градусный мороз в Украине Видео
21:26
"Произойдет огромное восстание": СМИ раскрыли планы протестующих в день инаугурации Байдена Видео
21:23
Стала известна дата премьеры ремастера культовой трилогии Mass Effect Видео
21:18
Кулеба рассказал, что Киев будет обсуждать с Москвой по поводу Крыма
21:13
Оккупанты Крыма хотят отдать дно высохшего водоема под застройку
20:55
Эксперты узнали, на сколько лет алкоголь укорачивает жизнь Видео
20:37
Дубинский и Онищенко прокомментировали санкции против них Видео
20:35
Локдаун в Киеве: названы новые условия работы метро Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять