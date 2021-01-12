Коронавирус 12 января: выздоровели в три раза больше украинцев, чем заболели

Госпитализировали в больницы за сутки более тысячи пациентов.
По состоянию на утро вторника, 12 января, коронавирус в Украине заразил всего 1 124 430 человек.
За минувшие сутки COVID-19 диагностировали у 5 116 украинцев. Среди заболевших - 131 ребенок и 309 медработников. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов на своей странице в Facebook.
Общее число жертв коронавируса с начала эпидемии - 20 019. За сутки умерли еще 184 пациента.
Выздоровели с начала эпидемии 812 368 человек. Поборол болезнь за минувшие 24 часа 15 951 украинец.
Госпитализировали в больницы за сутки 1 092 человека.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (898), Полтавской (520), Запорожской (463), Одесской (315) и Львовской (312) областях.
Сколько больных коронавирусом в Украине за сутки по областям
- г. Киев - 898 случаев;
- Винницкая область - 121 случай;
- Волынская область - 99 случаев;
- Днепропетровская область - 267 случаев;
- Донецкая область - 160 случаев;
- Житомирская область - 72 случая;
- Закарпатская область - 134 случая;
- Запорожская область - 463 случая;
- Ивано-Франковская область - 66 случаев;
- Киевская область - 284 случая;
- Кировоградская область - 76 случаев;
- Луганская область - 47 случаев;
- Львовская область - 312 случаев;
- Николаевская область - 52 случая;
- Одесская область - 315 случаев;
- Полтавская область - 520 случаев;
- Ровенская область - 132 случая;
- Сумская область - 152 случая;
- Тернопольская область - 83 случая;
- Харьковская область - 275 случаев;
- Херсонская область - 73 случая;
- Хмельницкая область - 18 случаев;
- Черкасская область - 306 случаев;
- Черновицкая область - 184 случая;
- Черниговская область - 7 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Коронавирус в Киеве – статистика 12 января
По состоянию на утро вторника, 12 января, в столице зарегистрировали 118 486 случаев заболевания коронавирусом.
За минувшие сутки в Киеве поставили 898 новых диагнозов
Как уточняется на сайте СНБО, в столице Украины с начала эпидемии умерли 2115 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус, за сутки скончались еще 26 пациентов с COVID-19.
Вылечились за сутки 534 киевлянина, всего - 43 980.
Коронавирус в мире - статистика 12 января
Как сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, по состоянию на утро вторника, 12 января, в мире зарегистрированы 90 891 380 случаев заражения коронавирусом.
Жертвами болезни стали 1 944 750 пациента.
Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия, Великобритания, Франция, Турция, Италия, Испания, Германия, Колумбия и Аргентина.
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Коронавирус в Украине – последние новости:
- По состоянию на утро понедельника, 11 января, за сутки коронавирус в Украине диагностировали у 4 288 украинцев. Среди заболевших - 133 ребенка и 184 медработника.
- Врач-эпидемиолог Андрей Александрин заявил, что в Украине искусственно занижается статистика заболеваемости коронавирусом COVID-19, а медицинские работники под разными предлогами не направляют население на тестирование.
- 9 декабря Кабмин принял решение о введении жесткого карантина в Украине на период с 8 по 25 января. Причиной такого решения власти назвали намерение не допустить второй волны эпидемии COVID-19 на территории страны.
- 9 января министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине с 8 января введен не локдаун, а усиленные карантинные ограничения.
- Консультант по управлению изменениями Вадим Аристов считает, что январский карантин могут продлить. По его словам, три недели — это слишком мало. В мире четыре недели карантина давали только для стабилизации заболеваемости, а для ее снижения нужно не менее шести недель, заявил стратег.