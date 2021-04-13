Коронавирус в Украине 13 апреля: за сутки нашли более 11,5 тыс. больных

Летальных случаев - 457. С начала эпидемии жертвами коронавирусной болезни стали 37 758 украинцев.
По состоянию на утро вторника, 13 апреля, коронавирус в Украине за сутки выявили у 11 680 жителей страны. В том числе заболел 501 ребенок и 366 медработников.
За минувшие 24 часа госпитализированы 2 334 человека; летальных случаев - 457, выздоровели - 14 019 человек. Об этом сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в Киеве (1503), Харьковской (904), Львовской (838), Киевской (818) и Одесской (795) областях.
Коронавирус в Киеве - статистика по состоянию на утро 13 апреля
За последние сутки в Киеве выявили 1503 случая заражения коронавирусом, умерли 42 человека, выздоровели - 605.
Всего в Киеве заболели 178 609 человек, умерли - 3 974, вылечились - 111 821.
Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии
- заболели - 1 872 785 человек;
- выздоровели - 1 430 234 человека;
- летальных исходов - 37 758;
- проведено ПЦР-тестов - 8 716 400.
Сколько украинцев вакцинировали от коронавируса
10 135 человек привиты против COVID-19 за сутки 12 апреля 2021 в Украине.
388 401 человек привит с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 388 399 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 5 человек.
Сколько больных коронавирусом и вакцинированных в Украине за сутки по областям
- г. Киев - 1503 случая / 1500 прививок;
- Винницкая область - 342 случая / 70 прививок;
- Волынская область - 329 случаев / 170 прививок;
- Днепропетровская область - 706 случаев / 850 прививок;
- Донецкая область - 548 случаев / 480 прививок;
- Житомирская область - 188 случаев / 510 прививок;
- Закарпатская - 151 случай / 190 прививок;
- Запорожская область - 577 случаев / 520 прививок;
- Ивано-Франковская область - 63 случая / 435 прививок;
- Киевская область - 818 случаев / 290 прививок;
- Кировоградская область - 84 случая / 210 прививок;
- Луганская область - 252 случая / 260 прививок;
- Львовская область - 838 случаев / 1510 прививок;
- Николаевская область - 355 случаев / 350 прививок;
- Одесская область - 795 случаев / 430 прививок;
- Полтавская область - 794 случая / 320 прививок;
- Ровенская область - 422 случая / 440 прививок;
- Сумская область - 179 случаев / 250 прививок;
- Тернопольская область - 365 случаев / 360 прививок;
- Харьковская область - 904 случая / 200 прививок;
- Херсонская область - 88 случаев / 210 прививок;
- Хмельницкая область - 382 случая / 220 прививок;
- Черкасская область - 673 случая / 0 прививок;
- Черновицкая область - 235 случаев / 260 прививок;
- Черниговская область - 89 случаев / 100 прививок.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Коронавирус в Украине - последние новости:
- По состоянию на 7 апреля коронавирус в Украине установил новый смертельный антирекорд. COVID-19 убил за сутки 481 украинца.
- По состоянию на утро 3 апреля коронавирус в Украине выявили у рекордного числа украинцев - за сутки был поставлен 20 341 диагноз.
- По состоянию на утро 3 апреля в Киеве также зарегистрировали рекордное число новых больных - 2053.
- В Минздраве назвали условие завершения пандемии COVID-19 через три недели.
- Карантин в Украине продлится еще долго, и снятие всех ограничений может быть только к концу 2021 года. Такой прогноз озвучил врач Ровенской областной детской больницы Павел Сильковский.
- Врач-эпидемиолог Людмила Мухарская заявила, что если заболеваемость коронавирусом в Украине превысит 25 тысяч человек в сутки, власти будут вынуждены пойти на экстренные меры. В частности, в стране могут ввести общенациональный локдаун.