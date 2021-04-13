Коронавирус в Украине 13 апреля: за сутки нашли более 11,5 тыс. больных

За минувшие 24 часа госпитализированы 2 334 украинца / Фото Reuters

По состоянию на утро вторника, 13 апреля, коронавирус в Украине за сутки выявили у 11 680 жителей страны. В том числе заболел 501 ребенок и 366 медработников.

За минувшие 24 часа госпитализированы 2 334 человека; летальных случаев - 457, выздоровели - 14 019 человек. Об этом сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в Киеве (1503), Харьковской (904), Львовской (838), Киевской (818) и Одесской (795) областях.

Коронавирус в Украине сегодня - статистика 13 апреля / facebook.com/maksym.stepanov.official

Коронавирус в Киеве - статистика по состоянию на утро 13 апреля

За последние сутки в Киеве выявили 1503 случая заражения коронавирусом, умерли 42 человека, выздоровели - 605.

Всего в Киеве заболели 178 609 человек, умерли - 3 974, вылечились - 111 821.

​ Коронавирус в Киеве - статистика 13 апреля / covid19.rnbo.gov.ua ​

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

заболели - 1 872 785 человек;

выздоровели - 1 430 234 человека;

летальных исходов - 37 758;

проведено ПЦР-тестов - 8 716 400.

Сколько украинцев вакцинировали от коронавируса

10 135 человек привиты против COVID-19 за сутки 12 апреля 2021 в Украине.

388 401 человек привит с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 388 399 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 5 человек.

Сколько больных коронавирусом и вакцинированных в Украине за сутки по областям

г. Киев - 1503 случая / 1500 прививок;

Винницкая область - 342 случая / 70 прививок;

Волынская область - 329 случаев / 170 прививок;

Днепропетровская область - 706 случаев / 850 прививок;

Донецкая область - 548 случаев / 480 прививок;

Житомирская область - 188 случаев / 510 прививок;

Закарпатская - 151 случай / 190 прививок;

Запорожская область - 577 случаев / 520 прививок;

Ивано-Франковская область - 63 случая / 435 прививок;

Киевская область - 818 случаев / 290 прививок;

Кировоградская область - 84 случая / 210 прививок;

Луганская область - 252 случая / 260 прививок;

Львовская область - 838 случаев / 1510 прививок;

Николаевская область - 355 случаев / 350 прививок;

Одесская область - 795 случаев / 430 прививок;

Полтавская область - 794 случая / 320 прививок;

Ровенская область - 422 случая / 440 прививок;

Сумская область - 179 случаев / 250 прививок;

Тернопольская область - 365 случаев / 360 прививок;

Харьковская область - 904 случая / 200 прививок;

Херсонская область - 88 случаев / 210 прививок;

Хмельницкая область - 382 случая / 220 прививок;

Черкасская область - 673 случая / 0 прививок;

Черновицкая область - 235 случаев / 260 прививок;

Черниговская область - 89 случаев / 100 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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