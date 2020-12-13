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Коронавирус в Украине 13 декабря – за сутки выявили еще 9 тысяч больных

13 декабря 2020, 08:13
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За время эпидемии в Украине жертвами коронавируса стали 15 тысяч человек.

коронавирус
В Украине за сутки выявили 9 тысяч случаев заражения коронавирусом / Фото Reuters

Украина находится на 17 месте в мире по числу случаев заражения коронавирусом. Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 9 176 человек. В частности, заболели 494 ребенка и 313 медработников.

По состоянию на утро воскресенья, 13 декабря, общее число случаев заражения коронавирусом в Украине составило 894 215, рассказал глава Минздрава на своей странице в фейсбуке.

Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 15 154 человека. За сутки умерли еще 156 пациентов.

Выздоровели с начала эпидемии 501 564 пациента. Побороли болезнь за минувшие 24 часа 7563 украинца.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1125), Киевской (740), Днепропетровской (709), Одесской (628) и Запорожской (535) областях.

Количество заболеваний в регионах:

  • г. Киев – 91 138 случаев;
  • Винницкая область - 19 801 случай;
  • Волынская область - 28 019 случаев;
  • Днепропетровская область – 49 074 случая;
  • Донецкая область - 29 398 случаев;
  • Житомирская область - 34 073 случая;
  • Закарпатская область - 26 016 случаев;
  • Запорожская область - 41 995 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 40 668 случаев;
  • Киевская область – 48 523 случая;
  • Кировоградская область - 7166 случаев;
  • Луганская область - 7889 случаев;
  • Львовская область - 53 662 случая;
  • Николаевская область – 23 864 случая;
  • Одесская область - 57 699 случаев;
  • Полтавская область - 29 121 случай;
  • Ровенская область - 36 117 случаев;
  • Сумская область - 35 702 случая;
  • Тернопольская область - 31 165 случаев;
  • Харьковская область - 62 324 случая;
  • Херсонская область - 13 972 случая;
  • Хмельницкая область - 34 800 случаев;
  • Черкасская область - 31 209 случаев;
  • Черновицкая область - 36 695 случаев;
  • Черниговская область - 24 125 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в Украине - карта на 13 декабря / СНБО

Коронавирус в Киеве - статистика на 13 декабря

По состоянию на утро воскресенья, 13 декабря, в столице зарегистрировали 91 138 случаев заболевания.

Согласно данным СНБО, за минувшие сутки в Киеве выявили 1125 случаев заражения.

Всего в столице Украины умерли 1584 человека с подтвержденным диагнозом коронавирус, за сутки скончались 10 пациентов с COVID-19.

Вылечились за сутки 189 киевлян, всего 28 817.

Коронавирус в мире – статистика на 13 декабря

По состоянию на утро воскресенья, 13 декабря, в мире зарегистрированы 71 704 885 случаев заражения коронавирусом.

Как сообщает Центр Джона Хопкинса, жертвами болезни стали 1 605 000 пациентов.

Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия, Франция, Великобритания, Италия, Турция, Испания, Аргентина, Колумбия и Германия.

Коронавирус в мире - карта на 13 декабря / Центр Джона Хопкинса

Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:

  • 10 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в первой декаде января в Украине ожидается около 20-25 тысяч новых больных коронавирусом в день.
  • 9 декабря Кабинет Министров продлил общенациональный карантин в Украине до 28 февраля 2021 года.
  • 9 декабря Кабмин принял решение о введении жесткого карантина в Украине на период с 8 по 25 января. Причиной такого решения власти назвали намерение не допустить второй волны эпидемии COVID-19 на территории страны.
  • 9 декабря министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что в период усиленного карантина в Украине украинцы смогут пользоваться общественным транспортом. В трамваях, троллейбусах, маршрутках и на железной дороге водителям разрешат перевозить пассажиров согласно количеству мест для сидения.

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