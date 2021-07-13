Коронавирус в Украине 13 июля: за сутки - почти 500 новых диагнозов

За минувшие 24 часа с коронавирусом были госпитализированы 249 человек / Фото Reuters

По состоянию на утро вторника, 13 июля, коронавирус в Украине за сутки выявили у 481 жителя страны. В том числе заболели 28 детей и 11 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 249 человек; летальных случаев - 36, выздоровели - 750 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (142), Донецкой (53), Одесской (49), Луганской (28) и Харьковской (23) областях.

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

заболели - 2 241 698 человек;

выздоровели - 2 178 279 человек;

летальных исходов - 52 640;

проведено ПЦР-тестов - 11 063 662.

Коронавирус в Украине сегодня - статистика 13 июля 2021 / t.me/mozofficial

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