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Коронавирус в Украине 13 июля: за сутки - почти 500 новых диагнозов

13 июля 2021, 08:21
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Больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в Киеве, Донецкой и Одесской областях.

коронавирус
За минувшие 24 часа с коронавирусом были госпитализированы 249 человек / Фото Reuters

По состоянию на утро вторника, 13 июля, коронавирус в Украине за сутки выявили у 481 жителя страны. В том числе заболели 28 детей и 11 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 249 человек; летальных случаев - 36, выздоровели - 750 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (142), Донецкой (53), Одесской (49), Луганской (28) и Харьковской (23) областях.

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

  • заболели - 2 241 698 человек;
  • выздоровели - 2 178 279 человек;
  • летальных исходов - 52 640;
  • проведено ПЦР-тестов - 11 063 662.
Коронавирус в Украине сегодня - статистика 13 июля 2021 / t.me/mozofficial

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Коронавирус в Украине - последние новости:

  • По состоянию на утро понедельника, 12 июля, коронавирус в Украине за сутки выявили у 174 жителей страны - это минимальное число диагнозов с начала 2021 года.
  • В ближайшие недели в Украине может резко увеличиться число новых случаев коронавируса. Системный аналитик Евгений Истребин считает, что уже сейчас нужно принимать срочные меры, ускоряя вакцинацию людей из групп риска, иначе катастрофической ситуации не избежать.
  • Врач-эпидемиолог, заслуженный врач Украины Людмила Мухарская заявила, что вспышка COVID-штамма Дельта возможна уже в июле.
  • Ситуация с COVID-19 в Украине осенью из-за штамма Дельта во многом зависит и от самих украинцев, заявил глава Минздрава Виктор Ляшко. Он призвал украинцев вакцинироваться от коронавируса.
  • Американская вакцина от коронавируса Pfizer стала доступной в центрах вакцинации в Украине. Первым городом, в котором прививали население этим препаратом, стал Чернигов.
  • Министерство здравоохранения начало использование антикоронавирусной мРНК-вакцины Comirnaty от Pfizer-BioNTech в центрах массовой вакцинации. Вакцина будет доступна всем желающим с приоритетом для пожилых людей и людей с сопутствующими заболеваниями.
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