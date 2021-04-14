Коронавирус в Украине 14 апреля: число новых диагнозов снова выросло

За минувшие 24 часа госпитализированы более 5 тыс. человек / Фото Reuters

По состоянию на утро среды, 14 апреля, коронавирус в Украине за сутки выявили у 14 553 жителей страны. В том числе заболели 612 детей и 412 медработников.

За минувшие 24 часа госпитализированы 5 063 человека; летальных случаев - 467, выздоровели - 12 384 человека. Об этом сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (1457), Харьковской (1255), Львовской (963), Одесской (906) и Полтавской (900) областях.

Коронавирус в Украине сегодня - статистика 14 апреля / facebook.com/maksym.stepanov.official

Коронавирус в Киеве - статистика по состоянию на утро 14 апреля

За последние сутки в Киеве выявили 1457 случаев заражения коронавирусом, умерли 47 человек, выздоровели - 713.

Всего в Киеве заболели 180 066 человек, умерли - 4 021 , вылечились -112 534.

​ Коронавирус в Киеве - статистика 14 апреля / covid19.rnbo.gov.ua ​

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

заболели - 1 887 338 человек;

выздоровели - 1 442 618 человек;

летальных исходов - 38 225;

проведено ПЦР-тестов - 8 770 753.

Сколько украинцев вакцинировали от коронавируса

15 152 человека привиты против COVID-19 за сутки 13 апреля 2021 в Украине.

403 553 человека привиты с начала прививочной кампании.

Сколько больных коронавирусом и вакцинированных в Украине за сутки по областям

г. Киев - 1457 случаев / 1970 прививок;

Винницкая область - 380 случаев / 210 прививок;

Волынская область - 374 случая / 470 прививок;

Днепропетровская область - 606 случаев / 1710 прививок;

Донецкая область - 837 случаев / 470 прививок;

Житомирская область - 392 случая / 620 прививок;

Закарпатская - 157 случаев / 470 прививок;

Запорожская область - 876 случаев / 670 прививок;

Ивано-Франковская область - 162 случая / 487 прививок;

Киевская область - 845 случаев / 0 прививок;

Кировоградская область - 120 случаев / 350 прививок;

Луганская область - 321 случай / 330 прививок;

Львовская область - 963 случая / 2670 прививок;

Николаевская область - 422 случая / 450 прививок;

Одесская область - 906 случаев / 650 прививок;

Полтавская область - 900 случаев / 490 прививок;

Ровенская область - 616 случаев / 370 прививок;

Сумская область - 463 случая / 270 прививок;

Тернопольская область - 469 случаев / 600 прививок;

Харьковская область - 1255 случаев / 390 прививок;

Херсонская область - 208 случаев / 280 прививок;

Хмельницкая область - 854 случая / 640 прививок;

Черкасская область - 581 случай / 0 прививок;

Черновицкая область - 204 случая / 310 прививок;

Черниговская область - 185 случаев / 275 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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