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Коронавирус в Украине 14 апреля: число новых диагнозов снова выросло

14 апреля 2021, 08:04
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За минувшие сутки выявлены 14,5 тыс. новых больных. При этом число жертв болезни стабильно высокое - счет идет на сотни каждый день.

коронавирус
За минувшие 24 часа госпитализированы более 5 тыс. человек / Фото Reuters

По состоянию на утро среды, 14 апреля, коронавирус в Украине за сутки выявили у 14 553 жителей страны. В том числе заболели 612 детей и 412 медработников.

За минувшие 24 часа госпитализированы 5 063 человека; летальных случаев - 467, выздоровели - 12 384 человека. Об этом сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (1457), Харьковской (1255), Львовской (963), Одесской (906) и Полтавской (900) областях.

Коронавирус в Украине сегодня - статистика 14 апреля / facebook.com/maksym.stepanov.official

Коронавирус в Киеве - статистика по состоянию на утро 14 апреля

За последние сутки в Киеве выявили 1457 случаев заражения коронавирусом, умерли 47 человек, выздоровели - 713.

Всего в Киеве заболели 180 066 человек, умерли - 4 021 , вылечились -112 534.

​ Коронавирус в Киеве - статистика 14 апреля / covid19.rnbo.gov.ua ​

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

  • заболели - 1 887 338 человек;
  • выздоровели - 1 442 618 человек;
  • летальных исходов - 38 225;
  • проведено ПЦР-тестов - 8 770 753.

Сколько украинцев вакцинировали от коронавируса

15 152 человека привиты против COVID-19 за сутки 13 апреля 2021 в Украине.

403 553 человека привиты с начала прививочной кампании.

Сколько больных коронавирусом и вакцинированных в Украине за сутки по областям

  • г. Киев - 1457 случаев / 1970 прививок;
  • Винницкая область - 380 случаев / 210 прививок;
  • Волынская область - 374 случая / 470 прививок;
  • Днепропетровская область - 606 случаев / 1710 прививок;
  • Донецкая область - 837 случаев / 470 прививок;
  • Житомирская область - 392 случая / 620 прививок;
  • Закарпатская - 157 случаев / 470 прививок;
  • Запорожская область - 876 случаев / 670 прививок;
  • Ивано-Франковская область - 162 случая / 487 прививок;
  • Киевская область - 845 случаев / 0 прививок;
  • Кировоградская область - 120 случаев / 350 прививок;
  • Луганская область - 321 случай / 330 прививок;
  • Львовская область - 963 случая / 2670 прививок;
  • Николаевская область - 422 случая / 450 прививок;
  • Одесская область - 906 случаев / 650 прививок;
  • Полтавская область - 900 случаев / 490 прививок;
  • Ровенская область - 616 случаев / 370 прививок;
  • Сумская область - 463 случая / 270 прививок;
  • Тернопольская область - 469 случаев / 600 прививок;
  • Харьковская область - 1255 случаев / 390 прививок;
  • Херсонская область - 208 случаев / 280 прививок;
  • Хмельницкая область - 854 случая / 640 прививок;
  • Черкасская область - 581 случай / 0 прививок;
  • Черновицкая область - 204 случая / 310 прививок;
  • Черниговская область - 185 случаев / 275 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус и карантин в Украине - о чем ранее писал Главред:

  • Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что Украина вышла на пик третьей волны коронавируса. По его словам, постепенно ситуация начинает стабилизироваться, уровень госпитализаций снизился.
  • По состоянию на утро вторника, 13 апреля, коронавирус в Украине за сутки выявили у 11 680 жителей страны. С начала эпидемии заболели 1 872 785 человек.
  • По состоянию на 7 апреля коронавирус в Украине установил новый смертельный антирекорд. COVID-19 убил за сутки 481 украинца.
  • По состоянию на утро 3 апреля коронавирус в Украине выявили у рекордного числа украинцев - за сутки был поставлен 20 341 диагноз.
  • По состоянию на утро 3 апреля в Киеве также зарегистрировали рекордное число новых больных - 2053.
  • 13 апреля в Украине начали делать прививки китайской вакциной от коронавируса СoronaVac компании Sinovac Biotech. Препарат создан на основе инактивированного, то есть "убитого" вируса. Это вторая вакцина от коронавируса, которой будут прививать в Украине.
  • Руководитель Центра респираторной медицины клиники "Феофания" Светлана Гук рассказала, зачем колоть вторую дозу вакцины от COVID-19.

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