Коронавирус в Украине 14 апреля: число новых диагнозов снова выросло

За минувшие сутки выявлены 14,5 тыс. новых больных. При этом число жертв болезни стабильно высокое - счет идет на сотни каждый день.
По состоянию на утро среды, 14 апреля, коронавирус в Украине за сутки выявили у 14 553 жителей страны. В том числе заболели 612 детей и 412 медработников.
За минувшие 24 часа госпитализированы 5 063 человека; летальных случаев - 467, выздоровели - 12 384 человека. Об этом сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (1457), Харьковской (1255), Львовской (963), Одесской (906) и Полтавской (900) областях.
Коронавирус в Киеве - статистика по состоянию на утро 14 апреля
За последние сутки в Киеве выявили 1457 случаев заражения коронавирусом, умерли 47 человек, выздоровели - 713.
Всего в Киеве заболели 180 066 человек, умерли - 4 021 , вылечились -112 534.
Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии
- заболели - 1 887 338 человек;
- выздоровели - 1 442 618 человек;
- летальных исходов - 38 225;
- проведено ПЦР-тестов - 8 770 753.
Сколько украинцев вакцинировали от коронавируса
15 152 человека привиты против COVID-19 за сутки 13 апреля 2021 в Украине.
403 553 человека привиты с начала прививочной кампании.
Сколько больных коронавирусом и вакцинированных в Украине за сутки по областям
- г. Киев - 1457 случаев / 1970 прививок;
- Винницкая область - 380 случаев / 210 прививок;
- Волынская область - 374 случая / 470 прививок;
- Днепропетровская область - 606 случаев / 1710 прививок;
- Донецкая область - 837 случаев / 470 прививок;
- Житомирская область - 392 случая / 620 прививок;
- Закарпатская - 157 случаев / 470 прививок;
- Запорожская область - 876 случаев / 670 прививок;
- Ивано-Франковская область - 162 случая / 487 прививок;
- Киевская область - 845 случаев / 0 прививок;
- Кировоградская область - 120 случаев / 350 прививок;
- Луганская область - 321 случай / 330 прививок;
- Львовская область - 963 случая / 2670 прививок;
- Николаевская область - 422 случая / 450 прививок;
- Одесская область - 906 случаев / 650 прививок;
- Полтавская область - 900 случаев / 490 прививок;
- Ровенская область - 616 случаев / 370 прививок;
- Сумская область - 463 случая / 270 прививок;
- Тернопольская область - 469 случаев / 600 прививок;
- Харьковская область - 1255 случаев / 390 прививок;
- Херсонская область - 208 случаев / 280 прививок;
- Хмельницкая область - 854 случая / 640 прививок;
- Черкасская область - 581 случай / 0 прививок;
- Черновицкая область - 204 случая / 310 прививок;
- Черниговская область - 185 случаев / 275 прививок.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Коронавирус и карантин в Украине - о чем ранее писал Главред:
- Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что Украина вышла на пик третьей волны коронавируса. По его словам, постепенно ситуация начинает стабилизироваться, уровень госпитализаций снизился.
- По состоянию на утро вторника, 13 апреля, коронавирус в Украине за сутки выявили у 11 680 жителей страны. С начала эпидемии заболели 1 872 785 человек.
- По состоянию на 7 апреля коронавирус в Украине установил новый смертельный антирекорд. COVID-19 убил за сутки 481 украинца.
- По состоянию на утро 3 апреля коронавирус в Украине выявили у рекордного числа украинцев - за сутки был поставлен 20 341 диагноз.
- По состоянию на утро 3 апреля в Киеве также зарегистрировали рекордное число новых больных - 2053.
- 13 апреля в Украине начали делать прививки китайской вакциной от коронавируса СoronaVac компании Sinovac Biotech. Препарат создан на основе инактивированного, то есть "убитого" вируса. Это вторая вакцина от коронавируса, которой будут прививать в Украине.
- Руководитель Центра респираторной медицины клиники "Феофания" Светлана Гук рассказала, зачем колоть вторую дозу вакцины от COVID-19.