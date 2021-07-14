Коронавирус в Украине 14 июля: число новых диагнозов COVID-19 начало расти

Выздоровели от коронавируса за сутки 797 украинцев / Фото Reuters

По состоянию на утро среды, 14 июля, коронавирус в Украине за сутки выявили у 547 жителей страны. В том числе заболели 34 ребенка и 23 медработника.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 409 человек; летальных случаев - 25, выздоровели - 797 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (165), Киевской (39), Одесской (36), Донецкой (31) и Днепропетровской (31) областях.

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

заболели - 2 242 245 человек;

выздоровели - 2 179 076 человек;

летальных исходов - 52 665;

проведено ПЦР-тестов - 11 082 234.

Коронавирус в Украине сегодня - статистика 14 июля 2021 / t.me/mozofficial

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