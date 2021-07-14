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Коронавирус в Украине 14 июля: число новых диагнозов COVID-19 начало расти

14 июля 2021, 08:20
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Киев уже долгое время остается неизменным лидером по числу выявленных больных за сутки.

коронавирус
Выздоровели от коронавируса за сутки 797 украинцев / Фото Reuters

По состоянию на утро среды, 14 июля, коронавирус в Украине за сутки выявили у 547 жителей страны. В том числе заболели 34 ребенка и 23 медработника.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 409 человек; летальных случаев - 25, выздоровели - 797 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (165), Киевской (39), Одесской (36), Донецкой (31) и Днепропетровской (31) областях.

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

  • заболели - 2 242 245 человек;
  • выздоровели - 2 179 076 человек;
  • летальных исходов - 52 665;
  • проведено ПЦР-тестов - 11 082 234.
Коронавирус в Украине сегодня - статистика 14 июля 2021 / t.me/mozofficial

Коронавирус в Украине - последние новости:

  • По состоянию на утро вторника, 13 июля, коронавирус в Украине за сутки выявили у 481 жителя страны. Были госпитализированы 249 человек; летальных случаев - 36, выздоровели - 750 человек.
  • По состоянию на утро понедельника, 12 июля, коронавирус в Украине за сутки выявили у 174 жителей страны - это минимальное число диагнозов с начала 2021 года.
  • В ближайшие недели в Украине может резко увеличиться число новых случаев коронавируса. Системный аналитик Евгений Истребин считает, что уже сейчас нужно принимать срочные меры, ускоряя вакцинацию людей из групп риска, иначе катастрофической ситуации не избежать.
  • Врач-эпидемиолог, заслуженный врач Украины Людмила Мухарская заявила, что вспышка COVID-штамма Дельта возможна уже в июле.
  • Министерство здравоохранения начало использование антикоронавирусной мРНК-вакцины Comirnaty от Pfizer-BioNTech в центрах массовой вакцинации. Вакцина будет доступна всем желающим с приоритетом для пожилых людей и людей с сопутствующими заболеваниями.
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