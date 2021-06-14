Коронавирус в Украине 14 июня: выявлено рекордно мало больных и жертв COVID-19

В Украине обнаружили минимум новых случаев коронавируса с начала 2021 года - 420 заражений за сутки. Больше всего новых случаев в Киеве и Запорожской области.
По состоянию на утро понедельника, 14 июня, коронавирус в Украине за сутки выявили у 420 жителей страны. В том числе заболели 32 ребенка и два медицинских сотрудника.
За минувшие 24 часа госпитализированы 464 человека; летальных случаев - 13, выздоровели 3 328 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.
За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (89), Запорожской (44), Николаевской (42), Киевской (30) и Тернопольской (27) областях.
Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии
- заболели - 2 223 978 человек;
- выздоровели - 2 130 665 человек;
- летальных исходов - 51 692;
- проведено ПЦР-тестов - 10 516 186.
Коронавирус в Украине - о чем ранее писал Главред:
На данный момент ситуация с коронавирусом в Украине стабилизировалась, однако уже осенью в стране ожидается третья волна заболевания. Об этом заявил главный санитарный врач Игорь Кузин.
Государство планирует продлить карантин, однако будут внесены определенные изменения. Украинцы продолжат носить маски в помещениях и соблюдать социальную дистанцию даже в том случае, если большинство профилактических мер отменят.
Ранее глава комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий утверждал, что в Украине существуют все основания для того, чтобы ослабить карантин. При этом, по его словам, новая волна циркуляции коронавирусной инфекции ожидается не раньше осени.