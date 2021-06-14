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Коронавирус в Украине 14 июня: выявлено рекордно мало больных и жертв COVID-19

14 июня 2021, 08:19

В Украине обнаружили минимум новых случаев коронавируса с начала 2021 года - 420 заражений за сутки. Больше всего новых случаев в Киеве и Запорожской области.

коронавирус, маска
За минувшие сутки коронавирус побороли 3,3 тыс. украинцев / Фото pixabay.com

По состоянию на утро понедельника, 14 июня, коронавирус в Украине за сутки выявили у 420 жителей страны. В том числе заболели 32 ребенка и два медицинских сотрудника.

За минувшие 24 часа госпитализированы 464 человека; летальных случаев - 13, выздоровели 3 328 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (89), Запорожской (44), Николаевской (42), Киевской (30) и Тернопольской (27) областях.

Коронавирус в Украине - статистика на утро 14 июня 2021 / t.me/mozofficial

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

  • заболели - 2 223 978 человек;
  • выздоровели - 2 130 665 человек;
  • летальных исходов - 51 692;
  • проведено ПЦР-тестов - 10 516 186.

Коронавирус в Украине - о чем ранее писал Главред:

На данный момент ситуация с коронавирусом в Украине стабилизировалась, однако уже осенью в стране ожидается третья волна заболевания. Об этом заявил главный санитарный врач Игорь Кузин.

Государство планирует продлить карантин, однако будут внесены определенные изменения. Украинцы продолжат носить маски в помещениях и соблюдать социальную дистанцию даже в том случае, если большинство профилактических мер отменят.

Ранее глава комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий утверждал, что в Украине существуют все основания для того, чтобы ослабить карантин. При этом, по его словам, новая волна циркуляции коронавирусной инфекции ожидается не раньше осени.

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