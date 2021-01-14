Коронавирус в Украине 14 января: за сутки поставили почти 8 тыс. новых диагнозов

Коронавирус заразил еще 7 925 украинцев / УНИАН

Глава Минздрава Максим Степанов опубликовал свежую статистику по распространению коронавируса в Украине. За минувшие сутки в стране обнаружили еще тысячи больных.

В частности, по состоянию на утро четверга, 14 января, поставлены 7 925 новых диагнозов. Заболели 233 ребенка и 345 медработников. Об этом говорится в сообщении на странице Степанова в Facebook.

За прошедшие сутки:

госпитализированы - 2 229 человек;

человек; летальных случаев - 162 ;

; выздоровели - 10 192 человека;

человека; осуществлено тестирований за сутки - 54 265 .

За все время пандемии в Украине:

заболели - 1 138 764 человека;

человека; выздоровели - 837 063 человека;

человека; летальных случаев - 20 376 ;

; проведено ПЦР-тестов - 5 874 851 .

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев заражения COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (794), Донецкой (588), Запорожской (554), Львовской (482) и Николаевской (460) областях.

Коронавирус в Украине сегодня - статистика / facebook.com/maksym.stepanov.official

Сколько больных коронавирусом в Украине за сутки по областям:

г. Киев - 794 случая;

Винницкая область - 214 случаев;

Волынская область - 221 случай;

Днепропетровская область - 317 случаев;

Донецкая область - 588 случаев;

Житомирская область - 373 случая;

Закарпатская область - 119 случаев;

Запорожская область - 554 случая;

Ивано-Франковская область - 141 случай;

Киевская область - 410 случаев;

Кировоградская область - 83 случая;

Луганская область - 214 случаев;

Львовская область - 482 случая;

Николаевская область - 460 случаев;

Одесская область - 357 случаев;

Полтавская область - 345 случаев;

Ровенская область - 280 случаев;

Сумская область - 265 случаев;

Тернопольская область - 209 случаев;

Харьковская область - 378 случаев;

Херсонская область - 117 случаев;

Хмельницкая область - 229 случаев;

Черкасская область - 307 случаев;

Черновицкая область - 196 случаев;

Черниговская область - 272 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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