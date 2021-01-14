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Коронавирус в Украине 14 января: за сутки поставили почти 8 тыс. новых диагнозов

14 января 2021, 08:09

Число зараженных коронавирусом в Украине резко возросло.

Коронавирус
Коронавирус заразил еще 7 925 украинцев / УНИАН

Глава Минздрава Максим Степанов опубликовал свежую статистику по распространению коронавируса в Украине. За минувшие сутки в стране обнаружили еще тысячи больных.

В частности, по состоянию на утро четверга, 14 января, поставлены 7 925 новых диагнозов. Заболели 233 ребенка и 345 медработников. Об этом говорится в сообщении на странице Степанова в Facebook.

За прошедшие сутки:

  • госпитализированы - 2 229 человек;
  • летальных случаев - 162;
  • выздоровели - 10 192 человека;
  • осуществлено тестирований за сутки - 54 265.

За все время пандемии в Украине:

  • заболели - 1 138 764 человека;
  • выздоровели - 837 063 человека;
  • летальных случаев - 20 376;
  • проведено ПЦР-тестов - 5 874 851.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев заражения COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (794), Донецкой (588), Запорожской (554), Львовской (482) и Николаевской (460) областях.

Коронавирус в Украине сегодня - статистика / facebook.com/maksym.stepanov.official

Сколько больных коронавирусом в Украине за сутки по областям:

  • г. Киев - 794 случая;
  • Винницкая область - 214 случаев;
  • Волынская область - 221 случай;
  • Днепропетровская область - 317 случаев;
  • Донецкая область - 588 случаев;
  • Житомирская область - 373 случая;
  • Закарпатская область - 119 случаев;
  • Запорожская область - 554 случая;
  • Ивано-Франковская область - 141 случай;
  • Киевская область - 410 случаев;
  • Кировоградская область - 83 случая;
  • Луганская область - 214 случаев;
  • Львовская область - 482 случая;
  • Николаевская область - 460 случаев;
  • Одесская область - 357 случаев;
  • Полтавская область - 345 случаев;
  • Ровенская область - 280 случаев;
  • Сумская область - 265 случаев;
  • Тернопольская область - 209 случаев;
  • Харьковская область - 378 случаев;
  • Херсонская область - 117 случаев;
  • Хмельницкая область - 229 случаев;
  • Черкасская область - 307 случаев;
  • Черновицкая область - 196 случаев;
  • Черниговская область - 272 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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