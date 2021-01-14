Коронавирус в Украине 14 января: за сутки поставили почти 8 тыс. новых диагнозов

Число зараженных коронавирусом в Украине резко возросло.
Глава Минздрава Максим Степанов опубликовал свежую статистику по распространению коронавируса в Украине. За минувшие сутки в стране обнаружили еще тысячи больных.
В частности, по состоянию на утро четверга, 14 января, поставлены 7 925 новых диагнозов. Заболели 233 ребенка и 345 медработников. Об этом говорится в сообщении на странице Степанова в Facebook.
За прошедшие сутки:
- госпитализированы - 2 229 человек;
- летальных случаев - 162;
- выздоровели - 10 192 человека;
- осуществлено тестирований за сутки - 54 265.
За все время пандемии в Украине:
- заболели - 1 138 764 человека;
- выздоровели - 837 063 человека;
- летальных случаев - 20 376;
- проведено ПЦР-тестов - 5 874 851.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев заражения COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (794), Донецкой (588), Запорожской (554), Львовской (482) и Николаевской (460) областях.
Сколько больных коронавирусом в Украине за сутки по областям:
- г. Киев - 794 случая;
- Винницкая область - 214 случаев;
- Волынская область - 221 случай;
- Днепропетровская область - 317 случаев;
- Донецкая область - 588 случаев;
- Житомирская область - 373 случая;
- Закарпатская область - 119 случаев;
- Запорожская область - 554 случая;
- Ивано-Франковская область - 141 случай;
- Киевская область - 410 случаев;
- Кировоградская область - 83 случая;
- Луганская область - 214 случаев;
- Львовская область - 482 случая;
- Николаевская область - 460 случаев;
- Одесская область - 357 случаев;
- Полтавская область - 345 случаев;
- Ровенская область - 280 случаев;
- Сумская область - 265 случаев;
- Тернопольская область - 209 случаев;
- Харьковская область - 378 случаев;
- Херсонская область - 117 случаев;
- Хмельницкая область - 229 случаев;
- Черкасская область - 307 случаев;
- Черновицкая область - 196 случаев;
- Черниговская область - 272 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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Автор: Анна Багрий