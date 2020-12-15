Коронавирус в Украине установил положительный рекорд

Коронавирус в Украине диагностировали еще у 8 416 человек / УНИАН

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что "ураганный" рост заболеваемости коронавирусом в Украине удалось остановить. В частности, по состоянию на утро 14 декабря в стране нашли около 6,5 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, хотя в последнее время их было стабильно больше 10 тысяч.

Согласно свежей статистики на утро вторника, 15 декабря, общее число инфицированных COVID-19 в стране составило 909 082 человека. За минувшие сутки коронавирус в Украине диагностировали у 8 416 человек. Заразились в том числе 412 детей и 447 медработников. Об этом сообщил Степанов на своей странице в Facebook.

Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 15 480 человек. За сутки умерли еще 233 пациента.

Выздоровели с начала эпидемии 522 868 человек. Побороли болезнь за минувшие 24 часа 16 150 украинцев - это рекордное число за сутки.

Коронавирус в Украине - статистика 15 декабря / facebook.com/maksym.stepanov.official

Сколько больных коронавирусом в Украине по областям

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Коронавирус в мире - статистика 15 декабря

По состоянию на утро вторника, 15 декабря, в мире зарегистрированы 72 847 422 случая заражения коронавирусом.

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

Жертвами болезни стали 1 621 154 пациента.

Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия, Франция, Великобритания, Турция, Италия, Испания, Аргентина и Колумбия.

Коронавирус в мире - статистика 15 декабря / gisanddata.maps.arcgis.com

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