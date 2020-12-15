Коронавирус в Украине установил положительный рекорд

Побороли болезнь за минувшие 24 часа 16 150 украинцев.
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что "ураганный" рост заболеваемости коронавирусом в Украине удалось остановить. В частности, по состоянию на утро 14 декабря в стране нашли около 6,5 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, хотя в последнее время их было стабильно больше 10 тысяч.
Согласно свежей статистики на утро вторника, 15 декабря, общее число инфицированных COVID-19 в стране составило 909 082 человека. За минувшие сутки коронавирус в Украине диагностировали у 8 416 человек. Заразились в том числе 412 детей и 447 медработников. Об этом сообщил Степанов на своей странице в Facebook.
Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 15 480 человек. За сутки умерли еще 233 пациента.
Выздоровели с начала эпидемии 522 868 человек. Побороли болезнь за минувшие 24 часа 16 150 украинцев - это рекордное число за сутки.
Сколько больных коронавирусом в Украине по областям
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Коронавирус в мире - статистика 15 декабря
По состоянию на утро вторника, 15 декабря, в мире зарегистрированы 72 847 422 случая заражения коронавирусом.
Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.
Жертвами болезни стали 1 621 154 пациента.
Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия, Франция, Великобритания, Турция, Италия, Испания, Аргентина и Колумбия.
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Коронавирус в Украине - последние новости:
- Коронавирус Украине по состоянию на утро 14 декабря диагностировали еще у 6 451 человека. Общее число инфицированных COVID-19 в стране составило 900 666 человек.
- Ведущий инфекционист Украины Ольга Голубовская заявила, что коронавирус все чаще атакует молодых людей. Причем еще два месяца назад в стране не было такого количества тяжелых пациентов в возрасте до 30 лет.
- Врач-физиопульмонолог Киевской городской клинической больницы №5 Анна Аникеева рассказала, почему в Украине резко уменьшилась статистика заболевания коронавирусом, и заявила о вспышке COVID-19 в ближайшее время.
- Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в первой декаде января в Украине ожидается около 20-25 тысяч новых больных коронавирусом в день.
- Кабинет Министров продлил общенациональный карантин в Украине до 28 февраля 2021 года.
- Также Кабмин принял решение о введении жесткого карантина в Украине на период с 8 по 25 января. Причиной такого решения власти назвали намерение не допустить второй волны эпидемии COVID-19 на территории страны.