Коронавирус в Украине 16 июля: за сутки поставили более 700 новых диагнозов

По сравнению с предыдущим днем число выявленных больных снова выросло. Больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в Киеве и Одесской области.
По состоянию на утро пятницы, 16 июля, коронавирус в Украине за сутки выявили у 737 жителей страны. В том числе заболели 50 детей и 16 медработников.
За минувшие 24 часа были госпитализированы 387 человек; летальных случаев - 17, выздоровели - 616 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.
За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (224), Одесской (95), Донецкой (37), Полтавской (32) и Киевской (30) областях.
Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии
- заболели - 2 243 605 человек;
- выздоровели - 2 180 281 человек;
- летальных исходов - 52 702;
- проведено ПЦР-тестов - 11 120 046.
Коронавирус в Украине - последние новости:
- По состоянию на утро четверга, 15 июля, коронавирус в Украине за сутки выявили у 623 жителей страны. Были госпитализированы 387 человек; летальных случаев - 20, выздоровели - 589 человек.
- В Украине официально зафиксированы 4 варианта коронавируса, модификация которых характерна для штамма Дельта. При этом на территории страны обнаружено еще 7 штаммов Альфа – британской вариации коронавирусной инфекции.
- Осенью в Украине ожидается вспышка индийского штамма коронавируса Дельта, а в худшем случае — даже в середине августа. Такой прогноз озвучил известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский.
- Министерство здравоохранения Украины отрицает обязательную вакцинацию от коронавируса. Однако не исключено, что в будущем развлекательные заведения можно будет посещать только по сертификатам вакцинации и тестам на COVID-19.
- Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус признал, что версию об утечке коронавируса COVID-19 из лаборатории Уханьского института вирусологии в Китае "преждевременно" исключать. Он отметил, что сам работал в лабороатории, и признал, что "несчастные случаи случаются".
Автор: Анна Багрий