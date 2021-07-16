Коронавирус в Украине 16 июля: за сутки поставили более 700 новых диагнозов

С коронавирусом госпитализировали еще почти 400 украинцев / Фото Reuters

По состоянию на утро пятницы, 16 июля, коронавирус в Украине за сутки выявили у 737 жителей страны. В том числе заболели 50 детей и 16 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 387 человек; летальных случаев - 17, выздоровели - 616 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (224), Одесской (95), Донецкой (37), Полтавской (32) и Киевской (30) областях.

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

заболели - 2 243 605 человек;

выздоровели - 2 180 281 человек;

летальных исходов - 52 702;

проведено ПЦР-тестов - 11 120 046.

Коронавирус в Украине сегодня - статистика 16 июля 2021 / t.me/mozofficial

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