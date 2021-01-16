Коронавирус в Украине 16 января – за сутки выявили почти 8 тысяч случаев заражения

Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали более 20 тысяч украинцев. / Reuters

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 7729 человек.

По состоянию на утро субботы, 16 января, общее число случаев заражения коронавирусом в Украине составило 1 154 692, рассказал министр здравоохранения на своей странице в фейсбуке.

Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 20 686 человек. За сутки умерли еще 144 пациента.

Выздоровели с начала эпидемии 857 183 пациента. Побороли болезнь за минувшие 24 часа 9792 украинца.

За сутки госпитализировали 2083 человека.

Осуществлено тестирований за сутки - 48 700 (в том числе методом ПЦР - 29363, методом ИФА - 19337).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (821), Запорожской (696), Днепропетровской (586), Донецкой (540) и Львовской (485) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев - 821 случай;

Винницкая область - 228 случаев;

Волынская область - 204 случая;

Днепропетровская область - 586 случаев;

Донецкая область - 540 случаев;

Житомирская область - 200 случаев;

Закарпатская область - 147 случаев;

Запорожская область - 696 случаев;

Ивано-Франковская область - 168 случаев;

Киевская область - 474 случая;

Кировоградская область - 92 случая;

Луганская область - 155 случаев;

Львовская область - 485 случаев;

Николаевская область - 409 случаев;

Одесская область - 325 случаев;

Полтавская область - 350 случаев;

Ровенская область - 243 случая;

Сумская область - 237 случаев;

Тернопольская область - 145 случаев;

Харьковская область - 285 случаев;

Херсонская область - 63 случая;

Хмельницкая область - 210 случаев;

Черкасская область - 323 случая;

Черновицкая область - 209 случаев;

Черниговская область - 134 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в мире – статистика на 16 января

По состоянию на утро субботы, 16 января, в мире зарегистрированы 93 844 190 случаев заражения коронавирусом.

Как сообщает Центр Джона Хопкинса, жертвами COVID-19 стали 2 008 548 человек.

Лидерами по числу случаев заражения являются США (23 миллиона случаев заражения), Индия (10 миллионов), Бразилия (8 миллионов), Россия (3 миллиона), Великобритания (3 миллиона), Франция (2 миллиона), Турция (2 миллиона), Италия (2 миллиона), Испания (2 миллиона).

Коронавирус в мире - карта на 16 января / Центр Джона Хопкинса

Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее: