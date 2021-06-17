Коронавирус в Украине 17 июня: за сутки почти 1,2 тыс. новых диагнозов

коронавирус / Фото Reuters

По состоянию на утро четверга, 17 июня, коронавирус в Украине за сутки выявили у 1188 жителей страны. В том числе заболели 62 ребенка и шестеро медицинских сотрудника.

За минувшие 24 часа госпитализирован 601 человек; летальных случаев - 55, выздоровели 4 682 человека. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (251), Харьковской (96), Днепропетровской (78), Киевской (60) и Запорожской (58) областях.

Коронавирус в Украине - статистика 17 июня 2021 / t.me/mozofficial

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

заболели - 2 227 225 человек;

выздоровели - 2 145 660 человек;

летальных исходов - 51 902;

проведено ПЦР-тестов - 10 603 856.

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