Коронавирус в Украине 18 декабря: поставлены почти 13 тыс. новых диагнозов

Коронавирус в Украине снова набирает темп/ УНИАН

За минувшие сутки коронавирус в мире установил абсолютный рекорд по количеству заражений - поставлены более 720 тысяч новых диагнозов COVID-19, больше 12 тысяч из них - в Украине.

По состоянию на утро пятницы, 18 декабря, коронавирус в Украине с начала эпидемии заразил всего 944 381 человека. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов на своей странице в Facebook.

За минувшие сутки COVID-19 диагностировали у 12 630 украинцев. Заразились в том числе 620 детей и 552 медработника.

Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 16 256 человек. За сутки умерли еще 260 пациентов.

Выздоровели с начала эпидемии 561 222 человека. Побороли болезнь за минувшие 24 часа 12 866 украинцев.

Госпитализированы в больницы за сутки 2 904 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1658), Запорожской (1022), Одесской (925), Киевской (922) и Черкасской (583) областях.

Коронавирус в Украине - статистика 18 декабря / facebook.com/maksym.stepanov.official

Сколько больных коронавирусом в Украине по областям

г. Киев - 98 330 случаев;

Винницкая область - 20 578 случаев;

Волынская область - 29 817 случаев;

Днепропетровская область - 51 401 случай;

Донецкая область - 31 449 случаев;

Житомирская область - 35 662 случая;

Закарпатская область - 26 855 случаев;

Запорожская область - 45 715 случаев;

Ивано-Франковская область - 41 644 случая;

Киевская область - 51 588 случаев;

Кировоградская область - 7621 случай;

Луганская область - 8 533 случая;

Львовская область - 55 860 случаев;

Николаевская область - 25 826 случаев;

Одесская область - 61963 случая;

Полтавская область - 31 097 случаев;

Ровенская область - 37 840 случаев;

Сумская область - 37 157 случаев;

Тернопольская область - 32 089 случаев;

Харьковская область - 64 237 случаев;

Херсонская область - 15 151 случай;

Хмельницкая область - 36 027 случаев;

Черкасская область - 33 837 случаев;

Черновицкая область - 37 695 случаев;

Черниговская область - 26 409 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Коронавирус в Киеве - статистика 18 декабря

По состоянию на утро пятницы, 18 декабря, в столице зарегистрировали 98 330 случаев заболевания коронавирусом.

За минувшие сутки в Киеве поставили 1 658 новых диагнозов.

В столице Украины с начала эпидемии умерли 1679 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус, за сутки скончались 17 пациентов с COVID-19, уточняется на сайте СНБО.

Вылечились за сутки 442 киевлянина, всего - 31 215.

Коронавирус в Киеве - статистика 18 декабря / covid19.rnbo.gov.ua

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Коронавирус в мире - статистика 18 декабря

По данным Worldometers, в мире диагностирован 75 283 201 случай заражения коронавирусом. При этом 52 853 158 больных вылечились от COVID-19, а 1 668 359 пациента умерли. Продолжают бороться с болезнью более 20 миллионов человек.

Как сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, по состоянию на утро пятницы, 18 декабря, зарегистрированы 74 921 288 случаев заражения коронавирусом.

Жертвами болезни стали 1 661 789 пациентов.

Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия, Франция, Турция, Великобритания, Италия, Испания, Аргентина и Колумбия.

Коронавирус - карта и статистика 18 декабря / gisanddata.maps.arcgis.com

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