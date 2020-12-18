Коронавирус в Украине 18 декабря: поставлены почти 13 тыс. новых диагнозов

В больницы попали еще почти три тысячи человек.
За минувшие сутки коронавирус в мире установил абсолютный рекорд по количеству заражений - поставлены более 720 тысяч новых диагнозов COVID-19, больше 12 тысяч из них - в Украине.
По состоянию на утро пятницы, 18 декабря, коронавирус в Украине с начала эпидемии заразил всего 944 381 человека. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов на своей странице в Facebook.
За минувшие сутки COVID-19 диагностировали у 12 630 украинцев. Заразились в том числе 620 детей и 552 медработника.
Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 16 256 человек. За сутки умерли еще 260 пациентов.
Выздоровели с начала эпидемии 561 222 человека. Побороли болезнь за минувшие 24 часа 12 866 украинцев.
Госпитализированы в больницы за сутки 2 904 человека.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1658), Запорожской (1022), Одесской (925), Киевской (922) и Черкасской (583) областях.
Сколько больных коронавирусом в Украине по областям
- г. Киев - 98 330 случаев;
- Винницкая область - 20 578 случаев;
- Волынская область - 29 817 случаев;
- Днепропетровская область - 51 401 случай;
- Донецкая область - 31 449 случаев;
- Житомирская область - 35 662 случая;
- Закарпатская область - 26 855 случаев;
- Запорожская область - 45 715 случаев;
- Ивано-Франковская область - 41 644 случая;
- Киевская область - 51 588 случаев;
- Кировоградская область - 7621 случай;
- Луганская область - 8 533 случая;
- Львовская область - 55 860 случаев;
- Николаевская область - 25 826 случаев;
- Одесская область - 61963 случая;
- Полтавская область - 31 097 случаев;
- Ровенская область - 37 840 случаев;
- Сумская область - 37 157 случаев;
- Тернопольская область - 32 089 случаев;
- Харьковская область - 64 237 случаев;
- Херсонская область - 15 151 случай;
- Хмельницкая область - 36 027 случаев;
- Черкасская область - 33 837 случаев;
- Черновицкая область - 37 695 случаев;
- Черниговская область - 26 409 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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Коронавирус в Киеве - статистика 18 декабря
По состоянию на утро пятницы, 18 декабря, в столице зарегистрировали 98 330 случаев заболевания коронавирусом.
За минувшие сутки в Киеве поставили 1 658 новых диагнозов.
В столице Украины с начала эпидемии умерли 1679 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус, за сутки скончались 17 пациентов с COVID-19, уточняется на сайте СНБО.
Вылечились за сутки 442 киевлянина, всего - 31 215.
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Коронавирус в мире - статистика 18 декабря
По данным Worldometers, в мире диагностирован 75 283 201 случай заражения коронавирусом. При этом 52 853 158 больных вылечились от COVID-19, а 1 668 359 пациента умерли. Продолжают бороться с болезнью более 20 миллионов человек.
Как сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, по состоянию на утро пятницы, 18 декабря, зарегистрированы 74 921 288 случаев заражения коронавирусом.
Жертвами болезни стали 1 661 789 пациентов.
Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия, Франция, Турция, Великобритания, Италия, Испания, Аргентина и Колумбия.
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Коронавирус в Украине - последние новости:
- По состоянию на утро четверга, 17 декабря, коронавирус в Украине заразил 931 751 человека. За сутки болезнь диагностировали у 12 047 человек.
- Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в первой декаде января в Украине ожидается около 20-25 тысяч новых больных коронавирусом в день.
- Одна из ведущих инфекционистов Украины Ольга Голубовская назвала условие, при котором мир не сможет преодолеть пандемию коронавируса. По ее словам, ситуация очень осложнится, если произойдет мутация с животными.
- Кабинет Министров продлил общенациональный карантин в Украине до 28 февраля 2021 года.
- Также Кабмин принял решение о введении жесткого карантина в Украине на период с 8 по 25 января. Причиной такого решения власти назвали намерение не допустить второй волны эпидемии COVID-19 на территории страны.