Коронавирус в Украине 18 июня: выявлено меньше тысячи новых больных

Коронавирус в Украине убил еще полсотни человек/ Фото Reuters

По состоянию на утро пятницы, 18 июня, коронавирус в Украине за сутки выявили у 967 жителей страны. В том числе заболели 32 ребенка и шестеро медицинских сотрудника.

За минувшие 24 часа госпитализированы 585 человек; летальных случаев - 50, выздоровели 2 312 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (207), Харьковской (68), Донецкой (61), Киевской (54) и Днепропетровской (50) областях.

Коронавирус в Украине - статистика на утро 18 июня 2021 / t.me/mozofficial

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

заболели - 2 228 192 человека;

выздоровели - 2 147 972 человека;

летальных исходов - 51 952;

проведено ПЦР-тестов - 10 629 744.

Как сообщал Главред, по состоянию на утро четверга, 17 июня, коронавирус в Украине за сутки выявили у 1188 жителей страны. Был госпитализирован 601 человек; летальных случаев - 55, выздоровели 4 682 человека.

В Южной Америке найден новый штамм коронавирусной инфекции. Его уже прозвали "Лямбда". Во Всемирной организации здравоохранения начались исследования неизвестной мутации, которая, как предполагают ученые, может угрожать иммунитету человека.

Кабмин в связи с переходом всей страны в зеленую зону карантина отменил требование о наличии негативного теста на коронавирус или самоизоляции для украинцев, возвращающиеся из-за границы, и иностранцев с правом постоянного проживания в Украине.