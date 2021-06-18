Коронавирус в Украине 18 июня: выявлено меньше тысячи новых больных

За минувшие сутки в Украине заболели коронавирусом еще 967 человек. Больше всего новых случаев в Киеве, Харьковской и Донецкой областях.
По состоянию на утро пятницы, 18 июня, коронавирус в Украине за сутки выявили у 967 жителей страны. В том числе заболели 32 ребенка и шестеро медицинских сотрудника.
За минувшие 24 часа госпитализированы 585 человек; летальных случаев - 50, выздоровели 2 312 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.
За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (207), Харьковской (68), Донецкой (61), Киевской (54) и Днепропетровской (50) областях.
Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии
- заболели - 2 228 192 человека;
- выздоровели - 2 147 972 человека;
- летальных исходов - 51 952;
- проведено ПЦР-тестов - 10 629 744.
Как сообщал Главред, по состоянию на утро четверга, 17 июня, коронавирус в Украине за сутки выявили у 1188 жителей страны. Был госпитализирован 601 человек; летальных случаев - 55, выздоровели 4 682 человека.
В Южной Америке найден новый штамм коронавирусной инфекции. Его уже прозвали "Лямбда". Во Всемирной организации здравоохранения начались исследования неизвестной мутации, которая, как предполагают ученые, может угрожать иммунитету человека.
Кабмин в связи с переходом всей страны в зеленую зону карантина отменил требование о наличии негативного теста на коронавирус или самоизоляции для украинцев, возвращающиеся из-за границы, и иностранцев с правом постоянного проживания в Украине.