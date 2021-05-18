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Коронавирус в Украине 18 мая: снизилось число жертв и госпитализированных

18 мая 2021, 08:16
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Наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в Донецкой и Ровенской областях, а также в Киеве.

коронавирус, больница
За минувшие 24 часа госпитализированы 999 человек с коронавирусом / Фото Reuters

По состоянию на утро вторника, 18 мая, коронавирус в Украине за сутки выявили у 4 095 жителей страны. В том числе заболели 235 детей и 162 медработника.

За минувшие 24 часа госпитализированы 999 человек; летальных случаев - 285, выздоровели 17 751 человек, сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в Донецкой (428), Ровенской (425), г. Киев (425), Полтавской (275) и Запорожской (265) областях.

Коронавирус в Украине сегодня - статистика 18 мая / facebook.com/maksym.stepanov.official

Коронавирус в Киеве - статистика по состоянию на утро 18 мая

За последние сутки в Киеве выявили 425 случаев заражения коронавирусом, умерли 9 человек, выздоровели 683 пациента.

Всего в столице с начала эпидемии заболели 202 417 человек, умерли - 4 959, вылечились - 133 079.

Коронавирус в Киеве - статистика 18 мая / covid19.rnbo.gov.ua

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

  • заболели - 2 160 095 человек;
  • выздоровели - 1 882 344 человека;
  • летальных исходов - 48 469;
  • проведено ПЦР-тестов - 9 882 447.

Сколько украинцев вакцинировали от коронавируса

17 232 человека привиты против COVID-19 за сутки 17 мая 2021 в Украине.

948 332 человека привиты с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 948 330 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 27 454 человека (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

Сколько больных коронавирусом и вакцинированных в Украине за сутки по областям

  • г. Киев - 425 случаев / 1963 прививки;
  • Винницкая область - 44 случая / 400 прививок;
  • Волынская область - 135 случаев / 481 прививки;
  • Днепропетровская область - 220 случаев / 893 прививки;
  • Донецкая область - 428 случаев / 1072 прививки;
  • Житомирская область - 30 случаев / 571 прививки;
  • Закарпатская - 58 случаев / 628 прививок;
  • Запорожская область - 265 случаев / 818 прививок;
  • Ивано-Франковская область - 73 случая / 726 прививок;
  • Киевская область - 229 случаев / 582 прививки;
  • Кировоградская область - 40 случаев / 531 прививки;
  • Луганская область - 111 случаев / 372 прививки;
  • Львовская область - 118 случаев / 1091 прививки;
  • Николаевская область - 186 случаев / 682 прививки;
  • Одесская область - 148 случаев / 725 прививок;
  • Полтавская область - 275 случаев / 422 прививки;
  • Ровенская область - 425 случаев / 428 прививок;
  • Сумская область - 113 случаев / 447 прививок;
  • Тернопольская область - 65 случаев / 714 прививок;
  • Харьковская область - 259 случаев / 962 прививки;
  • Херсонская область - 28 случаев / 379 прививок;
  • Хмельницкая область - 103 случая / 792 прививки;
  • Черкасская область - 180 случаев / 616 прививок;
  • Черновицкая область - 74 случая / 522 прививки;
  • Черниговская область - 63 случая / 415 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Коронавирус в Украине - последние новости:

  • Карантин в Украине могут отменить при условии вакцинации от коронавируса 70% взрослого населения. Как заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, на вакцинацию 100% взрослых украинцев надеяться не стоит.
  • Известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский рассказал, как на самом деле происходит передача COVID-19 и какими способами предотвратить заражение.
  • В Украине, несмотря на большой вклад медиков в борьбу с коронавирусом, некоторые врачи назначают пациентам с COVID-19 неправильное лечение, которое может значительно навредить организму, заявила медицинская эксперт ЮНИСЕФ, врач-инфекционист Екатерина Булавинова.
  • Ведущий эксперт Минздрава по борьбе с COVID-19 Сергей Дубров рассказал, как Украине справиться с коронавирусом и как долго будет продолжаться ситуация с карантином.
  • Вирусолог разгромила страшилку насчет индийского штамма COVID-19. Алла Мироненко рассказала, грозит ли Украине "черный грибок".

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