Коронавирус в Украине 18 мая: снизилось число жертв и госпитализированных

За минувшие 24 часа госпитализированы 999 человек с коронавирусом / Фото Reuters

По состоянию на утро вторника, 18 мая, коронавирус в Украине за сутки выявили у 4 095 жителей страны. В том числе заболели 235 детей и 162 медработника.

За минувшие 24 часа госпитализированы 999 человек; летальных случаев - 285, выздоровели 17 751 человек, сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в Донецкой (428), Ровенской (425), г. Киев (425), Полтавской (275) и Запорожской (265) областях.

Коронавирус в Украине сегодня - статистика 18 мая / facebook.com/maksym.stepanov.official

Коронавирус в Киеве - статистика по состоянию на утро 18 мая

За последние сутки в Киеве выявили 425 случаев заражения коронавирусом, умерли 9 человек, выздоровели 683 пациента.

Всего в столице с начала эпидемии заболели 202 417 человек, умерли - 4 959, вылечились - 133 079.

Коронавирус в Киеве - статистика 18 мая / covid19.rnbo.gov.ua

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

заболели - 2 160 095 человек;

выздоровели - 1 882 344 человека;

летальных исходов - 48 469;

проведено ПЦР-тестов - 9 882 447.

Сколько украинцев вакцинировали от коронавируса

17 232 человека привиты против COVID-19 за сутки 17 мая 2021 в Украине.

948 332 человека привиты с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 948 330 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 27 454 человека (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

Сколько больных коронавирусом и вакцинированных в Украине за сутки по областям

г. Киев - 425 случаев / 1963 прививки;

Винницкая область - 44 случая / 400 прививок;

Волынская область - 135 случаев / 481 прививки;

Днепропетровская область - 220 случаев / 893 прививки;

Донецкая область - 428 случаев / 1072 прививки;

Житомирская область - 30 случаев / 571 прививки;

Закарпатская - 58 случаев / 628 прививок;

Запорожская область - 265 случаев / 818 прививок;

Ивано-Франковская область - 73 случая / 726 прививок;

Киевская область - 229 случаев / 582 прививки;

Кировоградская область - 40 случаев / 531 прививки;

Луганская область - 111 случаев / 372 прививки;

Львовская область - 118 случаев / 1091 прививки;

Николаевская область - 186 случаев / 682 прививки;

Одесская область - 148 случаев / 725 прививок;

Полтавская область - 275 случаев / 422 прививки;

Ровенская область - 425 случаев / 428 прививок;

Сумская область - 113 случаев / 447 прививок;

Тернопольская область - 65 случаев / 714 прививок;

Харьковская область - 259 случаев / 962 прививки;

Херсонская область - 28 случаев / 379 прививок;

Хмельницкая область - 103 случая / 792 прививки;

Черкасская область - 180 случаев / 616 прививок;

Черновицкая область - 74 случая / 522 прививки;

Черниговская область - 63 случая / 415 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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