Коронавирус в Украине 18 мая: снизилось число жертв и госпитализированных

Наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в Донецкой и Ровенской областях, а также в Киеве.
По состоянию на утро вторника, 18 мая, коронавирус в Украине за сутки выявили у 4 095 жителей страны. В том числе заболели 235 детей и 162 медработника.
За минувшие 24 часа госпитализированы 999 человек; летальных случаев - 285, выздоровели 17 751 человек, сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в Донецкой (428), Ровенской (425), г. Киев (425), Полтавской (275) и Запорожской (265) областях.
Коронавирус в Киеве - статистика по состоянию на утро 18 мая
За последние сутки в Киеве выявили 425 случаев заражения коронавирусом, умерли 9 человек, выздоровели 683 пациента.
Всего в столице с начала эпидемии заболели 202 417 человек, умерли - 4 959, вылечились - 133 079.
Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии
- заболели - 2 160 095 человек;
- выздоровели - 1 882 344 человека;
- летальных исходов - 48 469;
- проведено ПЦР-тестов - 9 882 447.
Сколько украинцев вакцинировали от коронавируса
17 232 человека привиты против COVID-19 за сутки 17 мая 2021 в Украине.
948 332 человека привиты с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 948 330 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 27 454 человека (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).
Сколько больных коронавирусом и вакцинированных в Украине за сутки по областям
- г. Киев - 425 случаев / 1963 прививки;
- Винницкая область - 44 случая / 400 прививок;
- Волынская область - 135 случаев / 481 прививки;
- Днепропетровская область - 220 случаев / 893 прививки;
- Донецкая область - 428 случаев / 1072 прививки;
- Житомирская область - 30 случаев / 571 прививки;
- Закарпатская - 58 случаев / 628 прививок;
- Запорожская область - 265 случаев / 818 прививок;
- Ивано-Франковская область - 73 случая / 726 прививок;
- Киевская область - 229 случаев / 582 прививки;
- Кировоградская область - 40 случаев / 531 прививки;
- Луганская область - 111 случаев / 372 прививки;
- Львовская область - 118 случаев / 1091 прививки;
- Николаевская область - 186 случаев / 682 прививки;
- Одесская область - 148 случаев / 725 прививок;
- Полтавская область - 275 случаев / 422 прививки;
- Ровенская область - 425 случаев / 428 прививок;
- Сумская область - 113 случаев / 447 прививок;
- Тернопольская область - 65 случаев / 714 прививок;
- Харьковская область - 259 случаев / 962 прививки;
- Херсонская область - 28 случаев / 379 прививок;
- Хмельницкая область - 103 случая / 792 прививки;
- Черкасская область - 180 случаев / 616 прививок;
- Черновицкая область - 74 случая / 522 прививки;
- Черниговская область - 63 случая / 415 прививок.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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Коронавирус в Украине - последние новости:
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