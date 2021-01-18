УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Коронавирус в Украине 18 января: число новых диагнозов резко упало

18 января 2021, 07:59
Прослушать новость
Остановить

За сутки в стране выявили около трех тысяч заражененных коронавирусом.

коронавирус
Коронавирус заразил еще 87 медиков / Фото Reuters

По состоянию на утро понедельника, 18 января, в Украине поставлены 3 034 новых диагноза коронавирус. Это минимальное число выявленных больных с 28 сентября, когда был зафиксирован 2671 новый случай COVID-19.

Заболели за минувшие сутки 107 детей и 87 медработников. Свежую статистику опубликовал в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Николаевской (323) области, г. Киев (301), Запорожской (266), Киевской (240) и Днепропетровской (220) областях.

Всего за прошедшие сутки по Украине:

  • госпитализированы - 1 034 человека;
  • летальных случаев - 67;
  • выздоровели - 5 236 человек;
  • осуществлено тестирований за сутки - 13 247.

За все время пандемии в Украине:

  • заболели - 1 163 716 человек;
  • выздоровели - 871 196 человек;
  • летальных случаев - 20 869;
  • проведено ПЦР-тестов - 5 964 388.
Коронавирус в Украине сегодня - статистика 18 января / facebook.com/maksym.stepanov.official

Сколько больных коронавирусом в Украине за сутки по областям

  • Киев - 301 случай;
  • Винницкая область - 102 случая;
  • Волынская область - 129 случаев;
  • Днепропетровская область - 220 случаев;
  • Донецкая область - 91 случай;
  • Житомирская область - 111 случаев;
  • Закарпатская область - 91 случай;
  • Запорожская область - 266 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 110 случаев;
  • Киевская область - 240 случаев;
  • Кировоградская область - 5 случаев;
  • Луганская область - 3 случая;
  • Львовская область - 122 случая;
  • Николаевская область - 323 случая;
  • Одесская область - 150 случаев;
  • Полтавская область - 92 случая;
  • Ровенская область - 61 случай;
  • Сумская область - 84 случая;
  • Тернопольская область - 91 случай;
  • Харьковская область - 46 случаев;
  • Херсонская область - 78 случаев;
  • Хмельницкая область - 1 случай;
  • Черкасская область - 120 случаев;
  • Черновицкая область - 161 случай;
  • Черниговская область - 36 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в Киеве – статистика 18 января

По состоянию на утро понедельника, 18 января, в столице зарегистрировали 122 997 случаев заболевания коронавирусом.

За минувшие сутки в Киеве поставили 301 новый диагноз.

Как уточняется на сайте СНБО, в столице Украины с начала эпидемии умерли 2 195 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус, за сутки скончались еще 5 пациентов с COVID-19.

Вылечились за сутки 211 киевлян, всего - 48 073.

Коронавирус в Киеве 18 января / covid19.rnbo.gov.ua

Коронавирус в мире - статистика 18 января

Как сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, по состоянию на утро понедельника, 18 января, в мире зарегистрированы 95 042 229 случаев заражения коронавирусом.

Жертвами болезни стали 2 030 805 пациентов.

Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия, Великобритания, Франция, Турция, Италия, Испания, Германия, Колумбия и Аргентина.

Коронавирус в мире сегодня - статистика 18 января / gisanddata.maps.arcgis.com

Читайте такжеВрач назвал главный признак победы над COVID-19

Коронавирус в Украине - последние новости:

  • По состоянию на утро воскресенья, 17 января, общее число случаев заражения коронавирусом в Украине составило 1 160 682. За сутки болезнь выявили у 5990 человек.
  • 13 января глава Минздрава Максим Степанов заявил, что жесткий карантин в Украине для борьбы с распространением коронавируса COVID-19 не будет продлен после 24 января.
  • 9 января министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине с 8 января введен не локдаун, а усиленные карантинные ограничения.
  • В Раде назвали сроки начала вакцинации от коронавируса.

коронавирус коронавирус в Украине коронавирус в Киеве коронавирус новости коронавирус карта коронавирус статистика коронавирус в мире
Сейчас вы просматриваете новость «Коронавирус в Украине 18 января: число новых диагнозов резко упало». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Смерть после прививки: 23 человека внезапно скончались после вакцины PfizerСмерть после прививки: 23 человека внезапно скончались после вакцины Pfizer Назван главный признак того, что человек незаметно переболел COVID-19Назван главный признак того, что человек незаметно переболел COVID-19 Не жесткий карантин и локдаун: в Раде рассказали, что ждет Украину после 24 январяНе жесткий карантин и локдаун: в Раде рассказали, что ждет Украину после 24 января "Смертельная" вакцина: в Германии скончались десять человек после прививки от коронавируса"Смертельная" вакцина: в Германии скончались десять человек после прививки от коронавируса Ляшко рассказал о судьбе жесткого карантина после 25 январяЛяшко рассказал о судьбе жесткого карантина после 25 января
Следующий материал

Последние новости

08:53
Крещенский Сочельник: что нельзя и надо делать в праздник 18 января
08:33
Импичмент Трампу: СМИ узнали о новом антирекорде президента США Видео
08:24
Гороскоп на 18 января для всех: фартовость во всем и новые воздыхатели Видео
08:14
СССР распался 30 лет назад, но Украина по-прежнему остается "совком" мнение
08:07
Эксперт пояснил, почему Путин не хочет договариваться с Зеленским по поводу Донбасса
Реклама
07:59
Коронавирус в Украине 18 января: число новых диагнозов резко упало Видео
07:35
Помпео резко высказался о задержании Навального в России Видео
07:15
"Баловница": бывшая ВИА Гра в одном фартухе взволновала пикантным фото
07:06
Гороскоп на 19 января для всех: наслаждение любовью и нужные связи Видео
06:57
Перевыборы мэров Борисполя и Новгород-Северского: названы победители Видео
06:57
Причина кризиса в Штатах - вырождение американских элит мнение
06:40
С Крещенским Сочельником или з Йорданскою вечерею – поздравления на праздник 18 января
06:27
Стало известно, где находится Навальный после задержания в Шереметьево Видео
06:25
Цвета, без которых мода весна-лето 2021 немыслима Фото Видео
05:50
Украинская студия GSC Game World продолжает подогревать интерес публики к S.T.A.L.K.E.R. 2
04:30
Лукашенко открывает фронт против Украины: что известно о бойцах ФСБ в Беларуси Видео
04:21
Как накрутить волосы плойкой в домашних условиях Видео
03:51
Врач назвал главный признак победы над COVID-19 Видео
03:19
Про Меган Маркл снимают новый фильм
02:44
Поможет ли бурный секс после большой ссоры - ответ психолога Видео
Реклама
02:22
Глава Укрзализныци пожаловался на урезанную зарплату в 625 тысяч гривен Видео
01:58
Брюс Уиллис оправдался за публичное нарушение правопорядка
01:30
Новый удар по режиму Путина: эксперт оценил худший сценарий с Навальным в РФ Видео
00:49
Климкин похвастался знанием французского, но не смог ничего на нем сказать Видео
00:30
У Байдена раскритиковали задержание Навального: в России резко ответили Видео
00:28
Невролог назвала малоизученные осложнения после COVID-19 Видео
00:09
"Эротично": холостячка Даша Улянова обнажилась на развратном фото
00:00
Задержание Навального: России пригрозили новыми санкциями Видео
17 января, воскресенье
23:26
В Кремле отреагировали на задержание Навального Видео
23:00
Слышны крики о помощи: в Одессе горит гостиница с людьми, есть жертвы
22:28
Коронавирус в Украине 17 января - обнаружили почти 6 тысяч случаев Видео
22:26
Крушение сухогруза в Турции: выживший моряк раскрыл причину катастрофы Видео
22:03
Навальный стал узником совести после ареста - Amnesty International Видео
21:34
Участники штурма Капитолия выдвинули Трампу громкое обвинение Видео
21:23
CD Projekt Red прокомментировала расследование, посвященное проблемам Cyberpunk 2077 Видео
21:20
Экстремальные "минусы": синоптики предупредили о снегопаде в Украине Видео
20:50
Задержание Навального: какой "сюрприз" приготовили оппозиционеру в России Видео
20:50
Умер Фил Спектор - причина смерти, карьера и личная жизнь музыканта
20:44
Зачем волосам нужно аргановое масло Видео
20:15
Захарова поведала, о чем ее якобы просят напуганные сторонники Трампа Видео
Реклама
20:07
Навального задержали в аэропорту Видео
19:44
Стало известно, оправдала ли игра Death Stranding от Хидео Кодзимы ожидания Sony
19:40
"Вода ручьем, мокрая постель": в поезде Киев-Ворохта вещи примерзли к окну
19:31
"Фантастична жінка": голая Tayanna показала купание в ополонке зимой
19:14
Задержания, автозаки и сотни правоохранителей: Навальный прилетел в Москву Видео
19:04
В МИД Украины прокомментировали аварию судна в Черном море
18:58
Раскрыли причину отказа Бориса Грачевского вакцинироваться "Спутником"
18:49
Обмен пленными: Кравчук сделал важное заявление Видео
18:47
Крушение сухогруза Arvin в Турции: стали известны имена спасенных украинцев Видео
18:31
Не спешите с покупкой – Microsoft готовит полноценную альтернативу цифровой версии PlayStation 5 Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять