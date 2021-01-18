Коронавирус в Украине 18 января: число новых диагнозов резко упало

За сутки в стране выявили около трех тысяч заражененных коронавирусом.
По состоянию на утро понедельника, 18 января, в Украине поставлены 3 034 новых диагноза коронавирус. Это минимальное число выявленных больных с 28 сентября, когда был зафиксирован 2671 новый случай COVID-19.
Заболели за минувшие сутки 107 детей и 87 медработников. Свежую статистику опубликовал в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Николаевской (323) области, г. Киев (301), Запорожской (266), Киевской (240) и Днепропетровской (220) областях.
Всего за прошедшие сутки по Украине:
- госпитализированы - 1 034 человека;
- летальных случаев - 67;
- выздоровели - 5 236 человек;
- осуществлено тестирований за сутки - 13 247.
За все время пандемии в Украине:
- заболели - 1 163 716 человек;
- выздоровели - 871 196 человек;
- летальных случаев - 20 869;
- проведено ПЦР-тестов - 5 964 388.
Сколько больных коронавирусом в Украине за сутки по областям
- Киев - 301 случай;
- Винницкая область - 102 случая;
- Волынская область - 129 случаев;
- Днепропетровская область - 220 случаев;
- Донецкая область - 91 случай;
- Житомирская область - 111 случаев;
- Закарпатская область - 91 случай;
- Запорожская область - 266 случаев;
- Ивано-Франковская область - 110 случаев;
- Киевская область - 240 случаев;
- Кировоградская область - 5 случаев;
- Луганская область - 3 случая;
- Львовская область - 122 случая;
- Николаевская область - 323 случая;
- Одесская область - 150 случаев;
- Полтавская область - 92 случая;
- Ровенская область - 61 случай;
- Сумская область - 84 случая;
- Тернопольская область - 91 случай;
- Харьковская область - 46 случаев;
- Херсонская область - 78 случаев;
- Хмельницкая область - 1 случай;
- Черкасская область - 120 случаев;
- Черновицкая область - 161 случай;
- Черниговская область - 36 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Коронавирус в Киеве – статистика 18 января
По состоянию на утро понедельника, 18 января, в столице зарегистрировали 122 997 случаев заболевания коронавирусом.
За минувшие сутки в Киеве поставили 301 новый диагноз.
Как уточняется на сайте СНБО, в столице Украины с начала эпидемии умерли 2 195 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус, за сутки скончались еще 5 пациентов с COVID-19.
Вылечились за сутки 211 киевлян, всего - 48 073.
Коронавирус в мире - статистика 18 января
Как сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, по состоянию на утро понедельника, 18 января, в мире зарегистрированы 95 042 229 случаев заражения коронавирусом.
Жертвами болезни стали 2 030 805 пациентов.
Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия, Великобритания, Франция, Турция, Италия, Испания, Германия, Колумбия и Аргентина.
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Коронавирус в Украине - последние новости:
- По состоянию на утро воскресенья, 17 января, общее число случаев заражения коронавирусом в Украине составило 1 160 682. За сутки болезнь выявили у 5990 человек.
- 13 января глава Минздрава Максим Степанов заявил, что жесткий карантин в Украине для борьбы с распространением коронавируса COVID-19 не будет продлен после 24 января.
- 9 января министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине с 8 января введен не локдаун, а усиленные карантинные ограничения.
- В Раде назвали сроки начала вакцинации от коронавируса.