Коронавирус в Украине 18 января: число новых диагнозов резко упало

Коронавирус заразил еще 87 медиков / Фото Reuters

По состоянию на утро понедельника, 18 января, в Украине поставлены 3 034 новых диагноза коронавирус. Это минимальное число выявленных больных с 28 сентября, когда был зафиксирован 2671 новый случай COVID-19.

Заболели за минувшие сутки 107 детей и 87 медработников. Свежую статистику опубликовал в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Николаевской (323) области, г. Киев (301), Запорожской (266), Киевской (240) и Днепропетровской (220) областях.

Всего за прошедшие сутки по Украине:

госпитализированы - 1 034 человека;

летальных случаев - 67;

выздоровели - 5 236 человек;

осуществлено тестирований за сутки - 13 247.

За все время пандемии в Украине:

заболели - 1 163 716 человек;

выздоровели - 871 196 человек;

летальных случаев - 20 869;

проведено ПЦР-тестов - 5 964 388.

Коронавирус в Украине сегодня - статистика 18 января / facebook.com/maksym.stepanov.official

Сколько больных коронавирусом в Украине за сутки по областям

Киев - 301 случай;

Винницкая область - 102 случая;

Волынская область - 129 случаев;

Днепропетровская область - 220 случаев;

Донецкая область - 91 случай;

Житомирская область - 111 случаев;

Закарпатская область - 91 случай;

Запорожская область - 266 случаев;

Ивано-Франковская область - 110 случаев;

Киевская область - 240 случаев;

Кировоградская область - 5 случаев;

Луганская область - 3 случая;

Львовская область - 122 случая;

Николаевская область - 323 случая;

Одесская область - 150 случаев;

Полтавская область - 92 случая;

Ровенская область - 61 случай;

Сумская область - 84 случая;

Тернопольская область - 91 случай;

Харьковская область - 46 случаев;

Херсонская область - 78 случаев;

Хмельницкая область - 1 случай;

Черкасская область - 120 случаев;

Черновицкая область - 161 случай;

Черниговская область - 36 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в Киеве – статистика 18 января

По состоянию на утро понедельника, 18 января, в столице зарегистрировали 122 997 случаев заболевания коронавирусом.

За минувшие сутки в Киеве поставили 301 новый диагноз.

Как уточняется на сайте СНБО, в столице Украины с начала эпидемии умерли 2 195 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус, за сутки скончались еще 5 пациентов с COVID-19.

Вылечились за сутки 211 киевлян, всего - 48 073.

Коронавирус в Киеве 18 января / covid19.rnbo.gov.ua

Коронавирус в мире - статистика 18 января

Как сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, по состоянию на утро понедельника, 18 января, в мире зарегистрированы 95 042 229 случаев заражения коронавирусом.

Жертвами болезни стали 2 030 805 пациентов.

Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия, Великобритания, Франция, Турция, Италия, Испания, Германия, Колумбия и Аргентина.

Коронавирус в мире сегодня - статистика 18 января / gisanddata.maps.arcgis.com

Читайте такжеВрач назвал главный признак победы над COVID-19

Коронавирус в Украине - последние новости: