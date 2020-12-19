Коронавирус в Украине 19 декабря – за сутки выявили еще почти 12 тысяч больных

Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 16 тысяч украинцев.
Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 11 742 человек.
По состоянию на утро субботы, 19 декабря, общее число случаев заражения коронавирусом в Украине составило 956 123, рассказал министр здравоохранения на своей странице в фейсбуке.
Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 16 469 украинцев. За сутки умерли еще 213 пациентов.
Выздоровели с начала эпидемии 574 536 пациентов. Побороли болезнь за минувшие 24 часа 13 314 украинцев.
В Украине за сутки заболели 547 детей и 481 медработник.
Также за минувшие сутки госпитализировали 2865 человек.
Проведено тестирований за сутки - 60 089 (в том числе методом ПЦР – 39 258, методом ИФА – 20 831).
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1364), Одесской (1161), Запорожской (829), Киевской (827) и Днепропетровской (667) областях.
Коронавирус в мире – статистика на 19 декабря
По состоянию на утро субботы, 19 декабря, в мире зарегистрированы 75 672 800 случаев заражения коронавирусом.
Как сообщает Центр Джона Хопкинса, жертвами болезни стали 1 674 840 пациентов.
Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия, Франция, Великобритания, Турция, Италия, Испания, Аргентина, Колумбия и Германия.
Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:
- 10 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в первой декаде января в Украине ожидается около 20-25 тысяч новых больных коронавирусом в день.
- 9 декабря Кабинет Министров продлил общенациональный карантин в Украине до 28 февраля 2021 года.
- 9 декабря Кабмин принял решение о введении жесткого карантина в Украине на период с 8 по 25 января. Причиной такого решения власти назвали намерение не допустить второй волны эпидемии COVID-19 на территории страны.
- 9 декабря министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что в период усиленного карантина в Украине украинцы смогут пользоваться общественным транспортом. В трамваях, троллейбусах, маршрутках и на железной дороге водителям разрешат перевозить пассажиров согласно количеству мест для сидения.