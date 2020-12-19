Коронавирус в Украине 19 декабря – за сутки выявили еще почти 12 тысяч больных

Коронавирус в Украине за время эпидемии убил 16 тысяч человек / Reuters

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 11 742 человек.

По состоянию на утро субботы, 19 декабря, общее число случаев заражения коронавирусом в Украине составило 956 123, рассказал министр здравоохранения на своей странице в фейсбуке.

Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 16 469 украинцев. За сутки умерли еще 213 пациентов.

Выздоровели с начала эпидемии 574 536 пациентов. Побороли болезнь за минувшие 24 часа 13 314 украинцев.

В Украине за сутки заболели 547 детей и 481 медработник.

Также за минувшие сутки госпитализировали 2865 человек.

Проведено тестирований за сутки - 60 089 (в том числе методом ПЦР – 39 258, методом ИФА – 20 831).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1364), Одесской (1161), Запорожской (829), Киевской (827) и Днепропетровской (667) областях.

Коронавирус в мире – статистика на 19 декабря

По состоянию на утро субботы, 19 декабря, в мире зарегистрированы 75 672 800 случаев заражения коронавирусом.

Как сообщает Центр Джона Хопкинса, жертвами болезни стали 1 674 840 пациентов.

Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия, Франция, Великобритания, Турция, Италия, Испания, Аргентина, Колумбия и Германия.

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