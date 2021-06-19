Коронавирус в Украине 19 июня: заразились более 850 человек, 23 из них – дети

За минувшие 24 часа был госпитализирован 571 человек с COVID-19 / Фото Reuters

По состоянию на утро субботы, 19 июня, коронавирус в Украине за сутки выявили у 852 жителей страны. В том числе заболели 23 ребенка и 41 медицинский сотрудник.

За минувшие 24 часа был госпитализирован 571 человек; летальных случаев - 40, выздоровели 2 736 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (202), Харьковской (63), Львовской (61), Днепропетровской (44) и Николаевской (44) областях.

Коронавирус в Украине - статистика на утро 19 июня 2021 / t.me/mozofficial

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

заболели - 2 229 044 человека;

выздоровели - 2 150 708 человека;

летальных исходов - 51 992;

проведено ПЦР-тестов - 10 656 207.

Как сообщал Главред, по состоянию на утро пятницы, 18 июня, коронавирус в Украине за сутки выявили у 967 жителей страны. Были госпитализированы 585 человек; летальных случаев - 50, выздоровели 2 312 человек.

В Украину из России может попасть новый штамм коронавируса, известный как Дельта. Врачи прогнозируют, что это произойдет достаточно скоро и спровоцирует новую волну заражений COVID-19 в стране.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что новая вспышка заболеваемости коронавирусом в Украине ожидается в осенне-зимний период. Вполне вероятно, что вирус будет параллельно циркулировать с гриппом и гриппоподобными заболеваниями. Поэтому украинцам лучше перестраховаться и сделать прививку, отметил чиновник.