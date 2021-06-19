Коронавирус в Украине 19 июня: заразились более 850 человек, 23 из них – дети

За минувшие сутки в Украине зафиксировали меньше тысячи новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Больше всего диагнозов поставили в Киеве.
По состоянию на утро субботы, 19 июня, коронавирус в Украине за сутки выявили у 852 жителей страны. В том числе заболели 23 ребенка и 41 медицинский сотрудник.
За минувшие 24 часа был госпитализирован 571 человек; летальных случаев - 40, выздоровели 2 736 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.
За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (202), Харьковской (63), Львовской (61), Днепропетровской (44) и Николаевской (44) областях.
Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии
- заболели - 2 229 044 человека;
- выздоровели - 2 150 708 человека;
- летальных исходов - 51 992;
- проведено ПЦР-тестов - 10 656 207.
Как сообщал Главред, по состоянию на утро пятницы, 18 июня, коронавирус в Украине за сутки выявили у 967 жителей страны. Были госпитализированы 585 человек; летальных случаев - 50, выздоровели 2 312 человек.
В Украину из России может попасть новый штамм коронавируса, известный как Дельта. Врачи прогнозируют, что это произойдет достаточно скоро и спровоцирует новую волну заражений COVID-19 в стране.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что новая вспышка заболеваемости коронавирусом в Украине ожидается в осенне-зимний период. Вполне вероятно, что вирус будет параллельно циркулировать с гриппом и гриппоподобными заболеваниями. Поэтому украинцам лучше перестраховаться и сделать прививку, отметил чиновник.