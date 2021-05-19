Коронавирус в Украине 19 мая: более 5 тысяч новых больных и 2 тысячи госпитализированных

Больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в Харьковской области, в Киеве и на Днепропетровщине.
По состоянию на утро среды, 19 мая, коронавирус в Украине за сутки выявили у 5 138 жителей страны. В том числе заболели 260 детей и 187 медработников.
За минувшие 24 часа госпитализированы 2 269 человек; выписали из больниц 3 174 пациента; летальных случаев - 227, выздоровели 17 102 человека. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в Харьковской (567), г. Киев (477), Днепропетровской (457), Донецкой (336) и Киевской (336) областях.
Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии
- заболели - 2 165 233 человека;
- выздоровели - 1 899 446 человек;
- летальных исходов - 48 696;
- проведено ПЦР-тестов - 9 914 382.
Коронавирус в Киеве - статистика по состоянию на утро 19 мая
За последние сутки в Киеве выявили 477 случаев заражения коронавирусом, умерли 13 человек, выздоровели 1880 пациентов.
Всего в столице с начала эпидемии заболели 202 894 человека, умерли - 4 972, вылечились - 134 959.
Сколько больных коронавирусом в Украине за сутки по областям
- г. Киев - 477 случаев;
- Винницкая область - 128 случаев;
- Волынская область - 193 случая;
- Днепропетровская область - 457 случаев;
- Донецкая область - 336 случаев;
- Житомирская область - 115 случаев;
- Закарпатская область - 67 случаев;
- Запорожская область - 276 случаев;
- Ивано-Франковская область - 98 случаев;
- Киевская область - 336 случаев;
- Кировоградская область - 84 случая;
- Луганская область - 111 случаев;
- Львовская область - 239 случаев;
- Николаевская область - 237 случаев;
- Одесская область - 130 случаев;
- Полтавская область - 131 случай;
- Ровенская область - 309 случаев;
- Сумская область - 167 случаев;
- Тернопольская область - 108 случаев;
- Харьковская область - 567 случаев;
- Херсонская область - 110 случаев;
- Хмельницкая область - 178 случаев;
- Черкасская область - 169 случаев;
- Черновицкая область - 62 случая;
- Черниговская область - 53 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Коронавирус в Украине - последние новости:
- 18 мая в Украину прибыла еще одна партия вакцины от коронавируса Pfizer. Ее доставили в аэропорт "Киев".
- 18 мая Министерство здравоохранения обновило зоны карантина в Украине. В частности, Донецкую область перевели в "оранжевую" зону, а Черкасская область стала "желтой".
- Украину ждут еще несколько волн роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Причина в том, что в страну будут попадать новые мутации COVID-19. Такое мнение озвучил семейный врач, врач-инфекционист Виктор Петров. По его словам, нужно срочно ускорить вакцинацию от коронавируса.
- Прием анальгетиков и жаропонижающих препаратов после вакцинации от коронавируса может негативно повлиять на формирование антител. Эту закономерность обнаружили специалисты медицинской школы Университета Дьюка в США.