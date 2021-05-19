Коронавирус в Украине 19 мая: более 5 тысяч новых больных и 2 тысячи госпитализированных

Выписали из больниц более трех тысяч пациентов, перенесших коронавирус / Фото Reuters

По состоянию на утро среды, 19 мая, коронавирус в Украине за сутки выявили у ​​5 138 жителей страны. В том числе заболели 260 детей и 187 медработников.

За минувшие 24 часа госпитализированы 2 269 человек; выписали из больниц 3 174 пациента; летальных случаев - 227, выздоровели 17 102 человека. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в Харьковской (567), г. Киев (477), Днепропетровской (457), Донецкой (336) и Киевской (336) областях.

Коронавирус в Украине сегодня - статистика 19 мая / t.me/COVID19_Ukraine

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

заболели - 2 165 233 человека;

выздоровели - 1 899 446 человек;

летальных исходов - 48 696;

проведено ПЦР-тестов - 9 914 382.

Коронавирус в Киеве - статистика по состоянию на утро 19 мая

За последние сутки в Киеве выявили 477 случаев заражения коронавирусом, умерли 13 человек, выздоровели 1880 пациентов.

Всего в столице с начала эпидемии заболели 202 894 человека, умерли - 4 972, вылечились - 134 959.

Коронавирус в Киеве - статистика 19 мая / covid19.rnbo.gov.ua

Сколько больных коронавирусом в Украине за сутки по областям

г. Киев - 477 случаев;

Винницкая область - 128 случаев;

Волынская область - 193 случая;

Днепропетровская область - 457 случаев;

Донецкая область - 336 случаев;

Житомирская область - 115 случаев;

Закарпатская область - 67 случаев;

Запорожская область - 276 случаев;

Ивано-Франковская область - 98 случаев;

Киевская область - 336 случаев;

Кировоградская область - 84 случая;

Луганская область - 111 случаев;

Львовская область - 239 случаев;

Николаевская область - 237 случаев;

Одесская область - 130 случаев;

Полтавская область - 131 случай;

Ровенская область - 309 случаев;

Сумская область - 167 случаев;

Тернопольская область - 108 случаев;

Харьковская область - 567 случаев;

Херсонская область - 110 случаев;

Хмельницкая область - 178 случаев;

Черкасская область - 169 случаев;

Черновицкая область - 62 случая;

Черниговская область - 53 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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