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Коронавирус в Украине 19 января: за сутки нашли почти 4 тыс. новых больных

19 января 2021, 08:19
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Лидируют по числу заражений Киев и еще четыре области Украины.

Коронавирус
В больницы с COVID-19 госпитализирован 801 украинец / Фото Reuters

По состоянию на утро вторника, 19 января, в Украине выявили еще 3939 больных коронавирусом.

Заболел за минувшие сутки 131 ребенок и 238 медработников. Свежую статистику опубликовал в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (637), Одесской (453), Запорожской (449), Харьковской (237) и Черкасской (208) областях.

Всего за прошедшие сутки по Украине:

  • госпитализированы - 801 человек;
  • летальных случаев - 177;
  • выздоровели - 15 052 человека;
  • осуществлено тестирований за сутки - 33 400.

За все время пандемии в Украине:

  • заболели - 1 167 655 человек;
  • выздоровели - 886 248 человек;
  • летальных случаев - 21 046;
  • проведено ПЦР-тестов - 5 983 122.
Коронавирус в Украине сегодня - статистика 19 января / facebook.com/maksym.stepanov.official

Сколько больных коронавирусом в Украине за сутки по областям

  • г. Киев - 637 случаев;
  • Винницкая область - 73 случая;
  • Волынская область - 70 случаев;
  • Днепропетровская область - 201 случай;
  • Донецкая область - 174 случая;
  • Житомирская область - 38 случаев;
  • Закарпатская область - 94 случая;
  • Запорожская область - 449 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 127 случаев;
  • Киевская область - 150 случаев;
  • Кировоградская область - 29 случаев;
  • Луганская область - 64 случая;
  • Львовская область - 197 случаев;
  • Николаевская область - 115 случаев;
  • Одесская область - 453 случая;
  • Полтавская область - 197 случаев;
  • Ровенская область - 58 случаев;
  • Сумская область - 61 случай;
  • Тернопольская область - 67 случаев;
  • Харьковская область - 237 случаев;
  • Херсонская область - 26 случаев;
  • Хмельницкая область - 39 случаев;
  • Черкасская область - 208 случаев;
  • Черновицкая область - 172 случая;
  • Черниговская область - 3 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Коронавирус в Киеве – статистика по состоянию на утро 19 января

По состоянию на утро вторника, 19 января, в столице зарегистрировали 123 634 случая заболевания коронавирусом.

За минувшие сутки в Киеве поставили 637 новых диагнозов.

Как уточняется на сайте СНБО, в столице Украины с начала эпидемии умерли 2 211 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус, за сутки скончались еще 16 пациентов с COVID-19.

Вылечились за сутки 1 015 киевлян, всего - 49 088.

Коронавирус в Киеве сегодня - статистика / covid19.rnbo.gov.ua

Коронавирус в мире - статистика 19 января

Как сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, по состоянию на утро вторника, 19 января, в мире зарегистрированы 95 555 763 случая заражения коронавирусом.

Жертвами болезни стали 2 040 669 пациентов.

Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия, Великобритания, Франция, Турция, Италия, Испания, Германия, Колумбия и Аргентина.

Коронавирус в мире сегодня - статистика 19 января / gisanddata.maps.arcgis.com

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Коронавирус в Украине - последние новости:

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