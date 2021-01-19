Коронавирус в Украине 19 января: за сутки нашли почти 4 тыс. новых больных

В больницы с COVID-19 госпитализирован 801 украинец / Фото Reuters

По состоянию на утро вторника, 19 января, в Украине выявили еще 3939 больных коронавирусом.

Заболел за минувшие сутки 131 ребенок и 238 медработников. Свежую статистику опубликовал в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (637), Одесской (453), Запорожской (449), Харьковской (237) и Черкасской (208) областях.

Всего за прошедшие сутки по Украине:

госпитализированы - 801 человек;

человек; летальных случаев - 177 ;

; выздоровели - 15 052 человека;

человека; осуществлено тестирований за сутки - 33 400 .

За все время пандемии в Украине:

заболели - 1 167 655 человек;

человек; выздоровели - 886 248 человек;

человек; летальных случаев - 21 046 ;

; проведено ПЦР-тестов - 5 983 122 .

Коронавирус в Украине сегодня - статистика 19 января / facebook.com/maksym.stepanov.official

Сколько больных коронавирусом в Украине за сутки по областям

г. Киев - 637 случаев;

Винницкая область - 73 случая;

Волынская область - 70 случаев;

Днепропетровская область - 201 случай;

Донецкая область - 174 случая;

Житомирская область - 38 случаев;

Закарпатская область - 94 случая;

Запорожская область - 449 случаев;

Ивано-Франковская область - 127 случаев;

Киевская область - 150 случаев;

Кировоградская область - 29 случаев;

Луганская область - 64 случая;

Львовская область - 197 случаев;

Николаевская область - 115 случаев;

Одесская область - 453 случая;

Полтавская область - 197 случаев;

Ровенская область - 58 случаев;

Сумская область - 61 случай;

Тернопольская область - 67 случаев;

Харьковская область - 237 случаев;

Херсонская область - 26 случаев;

Хмельницкая область - 39 случаев;

Черкасская область - 208 случаев;

Черновицкая область - 172 случая;

Черниговская область - 3 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Коронавирус в Киеве – статистика по состоянию на утро 19 января

По состоянию на утро вторника, 19 января, в столице зарегистрировали 123 634 случая заболевания коронавирусом.

За минувшие сутки в Киеве поставили 637 новых диагнозов.

Как уточняется на сайте СНБО, в столице Украины с начала эпидемии умерли 2 211 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус, за сутки скончались еще 16 пациентов с COVID-19.

Вылечились за сутки 1 015 киевлян, всего - 49 088.

Коронавирус в Киеве сегодня - статистика / covid19.rnbo.gov.ua

Коронавирус в мире - статистика 19 января

Как сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, по состоянию на утро вторника, 19 января, в мире зарегистрированы 95 555 763 случая заражения коронавирусом.

Жертвами болезни стали 2 040 669 пациентов.

Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия, Великобритания, Франция, Турция, Италия, Испания, Германия, Колумбия и Аргентина.

Коронавирус в мире сегодня - статистика 19 января / gisanddata.maps.arcgis.com

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