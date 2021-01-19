Коронавирус в Украине 19 января: за сутки нашли почти 4 тыс. новых больных

Лидируют по числу заражений Киев и еще четыре области Украины.
По состоянию на утро вторника, 19 января, в Украине выявили еще 3939 больных коронавирусом.
Заболел за минувшие сутки 131 ребенок и 238 медработников. Свежую статистику опубликовал в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (637), Одесской (453), Запорожской (449), Харьковской (237) и Черкасской (208) областях.
Всего за прошедшие сутки по Украине:
- госпитализированы - 801 человек;
- летальных случаев - 177;
- выздоровели - 15 052 человека;
- осуществлено тестирований за сутки - 33 400.
За все время пандемии в Украине:
- заболели - 1 167 655 человек;
- выздоровели - 886 248 человек;
- летальных случаев - 21 046;
- проведено ПЦР-тестов - 5 983 122.
Сколько больных коронавирусом в Украине за сутки по областям
- г. Киев - 637 случаев;
- Винницкая область - 73 случая;
- Волынская область - 70 случаев;
- Днепропетровская область - 201 случай;
- Донецкая область - 174 случая;
- Житомирская область - 38 случаев;
- Закарпатская область - 94 случая;
- Запорожская область - 449 случаев;
- Ивано-Франковская область - 127 случаев;
- Киевская область - 150 случаев;
- Кировоградская область - 29 случаев;
- Луганская область - 64 случая;
- Львовская область - 197 случаев;
- Николаевская область - 115 случаев;
- Одесская область - 453 случая;
- Полтавская область - 197 случаев;
- Ровенская область - 58 случаев;
- Сумская область - 61 случай;
- Тернопольская область - 67 случаев;
- Харьковская область - 237 случаев;
- Херсонская область - 26 случаев;
- Хмельницкая область - 39 случаев;
- Черкасская область - 208 случаев;
- Черновицкая область - 172 случая;
- Черниговская область - 3 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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Коронавирус в Киеве – статистика по состоянию на утро 19 января
По состоянию на утро вторника, 19 января, в столице зарегистрировали 123 634 случая заболевания коронавирусом.
За минувшие сутки в Киеве поставили 637 новых диагнозов.
Как уточняется на сайте СНБО, в столице Украины с начала эпидемии умерли 2 211 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус, за сутки скончались еще 16 пациентов с COVID-19.
Вылечились за сутки 1 015 киевлян, всего - 49 088.
Коронавирус в мире - статистика 19 января
Как сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, по состоянию на утро вторника, 19 января, в мире зарегистрированы 95 555 763 случая заражения коронавирусом.
Жертвами болезни стали 2 040 669 пациентов.
Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия, Великобритания, Франция, Турция, Италия, Испания, Германия, Колумбия и Аргентина.
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Коронавирус в Украине - последние новости:
- По состоянию на утро понедельника, 18 января, за сутки коронавирус в Украине выявили у 3 034 человек. Это минимальное число выявленных больных с 28 сентября, когда был зафиксирован 2671 новый случай COVID-19.
- 13 января глава Минздрава Максим Степанов заявил, что жесткий карантин в Украине для борьбы с распространением коронавируса COVID-19 не будет продлен после 24 января.
- 9 января министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине с 8 января введен не локдаун, а усиленные карантинные ограничения.
- В Раде назвали сроки начала вакцинации от коронавируса.