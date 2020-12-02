Коронавирус в Украине 2 декабря – за сутки выявили более 13 тысяч больных

Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 12 717 человек.
Коронавирус в Украине ускорился – ежедневно в стране фиксируют громадное число больных. За минувшие сутки в стране поставили 13 141 новый диагноз.
По состоянию на утро среды, 2 декабря, общее число случаев заражения коронавирусом в Украине составило 758 264. Свежую статистику опубликовал на своей странице в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.
Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 12 717 человек. За сутки умерли еще 169 пациентов.
Выздоровели с начала эпидемии 369 054 пациента. Побороли болезнь за минувшие 24 часа 13 882 украинца.
За сутки госпитализировали 1447 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1735), Одесской (1147), Киевской (975), Запорожской (947) и Сумской (727) областях.
Количество заболеваний в регионах:
- г. Киев – 74 012 случаев;
- Винницкая область - 17 715 случаев;
- Волынская область - 24 791 случай;
- Днепропетровская область - 40 148 случаев;
- Донецкая область - 23752 случая;
- Житомирская область - 30 233 случая;
- Закарпатская область - 23 646 случаев;
- Запорожская область - 32 555 случаев;
- Ивано-Франковская область - 37 546 случаев;
- Киевская область – 39 503 случая;
- Кировоградская область - 5506 случаев;
- Луганская область - 6467 случаев;
- Львовская область - 47 477 случаев;
- Николаевская область - 19 448 случаев;
- Одесская область - 46 985 случаев;
- Полтавская область - 23 291 случай;
- Ровенская область - 31 798 случаев;
- Сумская область - 30 354 случая;
- Тернопольская область - 28 375 случаев;
- Харьковская область - 56 361 случай;
- Херсонская область - 10 659 случаев;
- Хмельницкая область - 30 228 случаев;
- Черкасская область - 24 046 случаев;
- Черновицкая область - 34 150 случаев;
- Черниговская область - 19 218 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Коронавирус в мире – статистика на 2 декабря
По состоянию на утро среды, 2 декабря, в мире зарегистрированы 63 790 770 случаев заражения коронавирусом.
Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.
Жертвами злой болезни стали 1 479 446 пациентов.
Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Франция, Россия, Испания, Великобритания, Италия, Аргентина и Колумбия.
Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:
- 25 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что правительство рассматривает варианты ужесточения противоэпидемиологических мероприятий. Среди них - карантин на Новый год и Рождество. Однако на данный момент в Украине продолжит действовать карантин выходного дня.
- 24 ноября президент Украины Владимир Зеленский выступил с видеообращением к народу, в котором пообещал внести в Раду законопроекты о помощи бизнесу в связи с усилением карантинных мероприятий. По словам гаранта, предприниматели и наемные работники должны получить по 8 тысяч гривен компенсации.
- 11 ноября правительство Украины ввело карантин выходного дня. С 00:00 субботы до 00:00 воскресенья запрещается работа развлекательных заведений, ресторанов, кафе, спортзалов и непродуктовых магазинов, ТРЦ, а также проведение культурных мероприятий.