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Коронавирус в Украине 2 декабря – за сутки выявили более 13 тысяч больных

2 декабря 2020, 08:06

Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 12 717 человек.

коронавирус, больница
Коронавирус в Украине за сутки выявили у более 13 тысяч человек / Фото Reuters

Коронавирус в Украине ускорился – ежедневно в стране фиксируют громадное число больных. За минувшие сутки в стране поставили 13 141 новый диагноз.

По состоянию на утро среды, 2 декабря, общее число случаев заражения коронавирусом в Украине составило 758 264. Свежую статистику опубликовал на своей странице в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 12 717 человек. За сутки умерли еще 169 пациентов.

Выздоровели с начала эпидемии 369 054 пациента. Побороли болезнь за минувшие 24 часа 13 882 украинца.

За сутки госпитализировали 1447 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1735), Одесской (1147), Киевской (975), Запорожской (947) и Сумской (727) областях.

Количество заболеваний в регионах:

  • г. Киев – 74 012 случаев;
  • Винницкая область - 17 715 случаев;
  • Волынская область - 24 791 случай;
  • Днепропетровская область - 40 148 случаев;
  • Донецкая область - 23752 случая;
  • Житомирская область - 30 233 случая;
  • Закарпатская область - 23 646 случаев;
  • Запорожская область - 32 555 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 37 546 случаев;
  • Киевская область – 39 503 случая;
  • Кировоградская область - 5506 случаев;
  • Луганская область - 6467 случаев;
  • Львовская область - 47 477 случаев;
  • Николаевская область - 19 448 случаев;
  • Одесская область - 46 985 случаев;
  • Полтавская область - 23 291 случай;
  • Ровенская область - 31 798 случаев;
  • Сумская область - 30 354 случая;
  • Тернопольская область - 28 375 случаев;
  • Харьковская область - 56 361 случай;
  • Херсонская область - 10 659 случаев;
  • Хмельницкая область - 30 228 случаев;
  • Черкасская область - 24 046 случаев;
  • Черновицкая область - 34 150 случаев;
  • Черниговская область - 19 218 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в мире – статистика на 2 декабря

По состоянию на утро среды, 2 декабря, в мире зарегистрированы 63 790 770 случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

Жертвами злой болезни стали 1 479 446 пациентов.

Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Франция, Россия, Испания, Великобритания, Италия, Аргентина и Колумбия.

Коронавирус в мире - карта на 2 декабря / Центр Джона Хопкинса

Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:

  • 25 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что правительство рассматривает варианты ужесточения противоэпидемиологических мероприятий. Среди них - карантин на Новый год и Рождество. Однако на данный момент в Украине продолжит действовать карантин выходного дня.
  • 24 ноября президент Украины Владимир Зеленский выступил с видеообращением к народу, в котором пообещал внести в Раду законопроекты о помощи бизнесу в связи с усилением карантинных мероприятий. По словам гаранта, предприниматели и наемные работники должны получить по 8 тысяч гривен компенсации.
  • 11 ноября правительство Украины ввело карантин выходного дня. С 00:00 субботы до 00:00 воскресенья запрещается работа развлекательных заведений, ресторанов, кафе, спортзалов и непродуктовых магазинов, ТРЦ, а также проведение культурных мероприятий.

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