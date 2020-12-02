Коронавирус в Украине 2 декабря – за сутки выявили более 13 тысяч больных

Коронавирус в Украине за сутки выявили у более 13 тысяч человек / Фото Reuters

Коронавирус в Украине ускорился – ежедневно в стране фиксируют громадное число больных. За минувшие сутки в стране поставили 13 141 новый диагноз.

По состоянию на утро среды, 2 декабря, общее число случаев заражения коронавирусом в Украине составило 758 264. Свежую статистику опубликовал на своей странице в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 12 717 человек. За сутки умерли еще 169 пациентов.

Выздоровели с начала эпидемии 369 054 пациента. Побороли болезнь за минувшие 24 часа 13 882 украинца.

За сутки госпитализировали 1447 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1735), Одесской (1147), Киевской (975), Запорожской (947) и Сумской (727) областях.

Количество заболеваний в регионах:

г. Киев – 74 012 случаев;

Винницкая область - 17 715 случаев;

Волынская область - 24 791 случай;

Днепропетровская область - 40 148 случаев;

Донецкая область - 23752 случая;

Житомирская область - 30 233 случая;

Закарпатская область - 23 646 случаев;

Запорожская область - 32 555 случаев;

Ивано-Франковская область - 37 546 случаев;

Киевская область – 39 503 случая;

Кировоградская область - 5506 случаев;

Луганская область - 6467 случаев;

Львовская область - 47 477 случаев;

Николаевская область - 19 448 случаев;

Одесская область - 46 985 случаев;

Полтавская область - 23 291 случай;

Ровенская область - 31 798 случаев;

Сумская область - 30 354 случая;

Тернопольская область - 28 375 случаев;

Харьковская область - 56 361 случай;

Херсонская область - 10 659 случаев;

Хмельницкая область - 30 228 случаев;

Черкасская область - 24 046 случаев;

Черновицкая область - 34 150 случаев;

Черниговская область - 19 218 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в мире – статистика на 2 декабря

По состоянию на утро среды, 2 декабря, в мире зарегистрированы 63 790 770 случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

Жертвами злой болезни стали 1 479 446 пациентов.

Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Франция, Россия, Испания, Великобритания, Италия, Аргентина и Колумбия.

Коронавирус в мире - карта на 2 декабря / Центр Джона Хопкинса

Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее: