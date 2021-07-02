Коронавирус в Украине 2 июля: за сутки поставили 696 новых диагнозов

Опубликована свежая статистика по коронавирусу в Украине / Фото Reuters

По состоянию на утро пятницы, 2 июля, коронавирус в Украине за сутки выявили у 696 жителей страны. В том числе заболели 36 детей и 33 медицинских сотрудника.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 439 человек; летальных случаев - 33, выздоровели - 1 197 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (194), Одесской (53), Киевской (50), Львовской (49) и Донецкой (39) областях.

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

заболели - 2 236 497 человек;

выздоровели - 2 169 584 человека;

летальных исходов - 52 391;

проведено ПЦР-тестов - 10 881 002.

Коронавирус в Украине - статистика на утро 2 июля 2021 / t.me/mozofficial

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