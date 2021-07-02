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Коронавирус в Украине 2 июля: за сутки поставили 696 новых диагнозов

2 июля 2021, 08:35

Больше всего заражений выявили в Киеве и Одесской областях. При этом более четырехсот украинцев попали в больницы, а 33 человека стали жертвами болезни.

Коронавирус, Киев
Опубликована свежая статистика по коронавирусу в Украине / Фото Reuters

По состоянию на утро пятницы, 2 июля, коронавирус в Украине за сутки выявили у 696 жителей страны. В том числе заболели 36 детей и 33 медицинских сотрудника.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 439 человек; летальных случаев - 33, выздоровели - 1 197 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (194), Одесской (53), Киевской (50), Львовской (49) и Донецкой (39) областях.

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

  • заболели - 2 236 497 человек;
  • выздоровели - 2 169 584 человека;
  • летальных исходов - 52 391;
  • проведено ПЦР-тестов - 10 881 002.
Коронавирус в Украине - статистика на утро 2 июля 2021 / t.me/mozofficial

Коронавирус в Украине - последние новости:

  • В Украине могут начать комбинировать прививки двумя вакцинами от COVID-19. Как рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, такую рекомендацию Минздраву предоставила Национальная техническая группа экспертов по иммунопрофилактике.
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  • В Киевской школе экономики заявили о вероятности новой вспышки коронавируса в Украине. Вспышка заболеваемости COVID-19 возможна в июле-августе текущего года.
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