Коронавирус в Украине 2 июля: за сутки поставили 696 новых диагнозов

Больше всего заражений выявили в Киеве и Одесской областях. При этом более четырехсот украинцев попали в больницы, а 33 человека стали жертвами болезни.
По состоянию на утро пятницы, 2 июля, коронавирус в Украине за сутки выявили у 696 жителей страны. В том числе заболели 36 детей и 33 медицинских сотрудника.
За минувшие 24 часа были госпитализированы 439 человек; летальных случаев - 33, выздоровели - 1 197 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.
За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (194), Одесской (53), Киевской (50), Львовской (49) и Донецкой (39) областях.
Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии
- заболели - 2 236 497 человек;
- выздоровели - 2 169 584 человека;
- летальных исходов - 52 391;
- проведено ПЦР-тестов - 10 881 002.
Коронавирус в Украине - последние новости:
- В Украине могут начать комбинировать прививки двумя вакцинами от COVID-19. Как рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, такую рекомендацию Минздраву предоставила Национальная техническая группа экспертов по иммунопрофилактике.
- В Кабмине объявили о старте бета-тестиирования сертификатов вакцинации от коронавируса в Украине. Сертификаты будут доступны в мобильном приложении "Дія" с 1 июля 2021 года.
- В Киевской школе экономики заявили о вероятности новой вспышки коронавируса в Украине. Вспышка заболеваемости COVID-19 возможна в июле-августе текущего года.
- В ВОЗ заявляют, что Евро-2020, которое проходит сейчас, может привести к новой волне коронавируса. Основная причина - большие скопления людей.
Автор: Анна Багрий