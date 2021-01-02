Коронавирус в Украине 2 января – за сутки выявили 5 тысяч случаев заражения

За сутки коронавирус в Украине выявили у 5 тысяч человек / pixabay,com

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 5038 человек. В частности, заболели 182 ребенка и 131 медработник.

По состоянию на утро субботы, 2 января, общее число случаев заражения коронавирусом в Украине составило 1 069 517, рассказал министр здравоохранения на своей странице в фейсбуке.

За сутки умер 51 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19, общее число жертв болезни за время эпидемии - 18 731.

Выздоровели с начала эпидемии 772 615 пациентов. Побороли болезнь за минувшие 24 часа 2606 украинцев.

Количество заболеваний в регионах:

г. Киев – 112 649 случаев;

Винницкая область - 22 801 случай;

Волынская область - 33 312 случая;

Днепропетровская область – 59 293 случая;

Донецкая область - 37 198 случаев;

Житомирская область - 39 982 случая;

Закарпатская область - 28 407 случаев;

Запорожская область - 54 717 случаев;

Ивано-Франковская область - 43 489 случаев;

Киевская область - 60 238 случаев;

Кировоградская область - 8544 случая;

Луганская область - 10 923 случая;

Львовская область - 62 130 случаев;

Николаевская область - 31 705 случаев;

Одесская область - 71 889 случаев;

Полтавская область - 36 733 случая;

Ровенская область - 41 503 случая;

Сумская область - 41 350 случаев;

Тернопольская область - 34 275 случаев;

Харьковская область - 70 212 случая;

Херсонская область - 18 044 случая;

Хмельницкая область – 39 932 случая;

Черкасская область - 39 481 случай;

Черновицкая область - 40 357 случаев;

Черниговская область - 30 353 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в Украине - карта на 2 января / СНБО

Коронавирус в Киеве - статистика на 2 января

По состоянию на утро субботы, 2 января, в столице зарегистрировали 112 649 случаев заражения.

Согласно данным СНБО, за минувшие сутки в Киеве выявили 293 случая заражения.

Всего в столице Украины умерли 1942 человека с подтвержденным диагнозом коронавирус, за сутки скончались 7 пациентов с COVID-19.

Вылечились за сутки 142 киевлянина, всего 40 053.

Коронавирус в мире – статистика на 2 января

По состоянию на утро субботы, 2 января, в мире зарегистрированы 83 963 772 случая заражения коронавирусом.

Как сообщает Центр Джона Хопкинса, жертвами COVID-19 стали 1 827 540 человек.

Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия, Франция, Великобритания, Турция, Италия, Испания, Аргентина, Колумбия и Германия.

Коронавирус в мире - карта на 2 января / Центр Джона Хопкинса

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