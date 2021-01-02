Коронавирус в Украине 2 января – за сутки выявили 5 тысяч случаев заражения

Жертвами COVID-19 в Украине стали более 18,5 тысячи человек.
Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 5038 человек. В частности, заболели 182 ребенка и 131 медработник.
По состоянию на утро субботы, 2 января, общее число случаев заражения коронавирусом в Украине составило 1 069 517, рассказал министр здравоохранения на своей странице в фейсбуке.
За сутки умер 51 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19, общее число жертв болезни за время эпидемии - 18 731.
Выздоровели с начала эпидемии 772 615 пациентов. Побороли болезнь за минувшие 24 часа 2606 украинцев.
Количество заболеваний в регионах:
- г. Киев – 112 649 случаев;
- Винницкая область - 22 801 случай;
- Волынская область - 33 312 случая;
- Днепропетровская область – 59 293 случая;
- Донецкая область - 37 198 случаев;
- Житомирская область - 39 982 случая;
- Закарпатская область - 28 407 случаев;
- Запорожская область - 54 717 случаев;
- Ивано-Франковская область - 43 489 случаев;
- Киевская область - 60 238 случаев;
- Кировоградская область - 8544 случая;
- Луганская область - 10 923 случая;
- Львовская область - 62 130 случаев;
- Николаевская область - 31 705 случаев;
- Одесская область - 71 889 случаев;
- Полтавская область - 36 733 случая;
- Ровенская область - 41 503 случая;
- Сумская область - 41 350 случаев;
- Тернопольская область - 34 275 случаев;
- Харьковская область - 70 212 случая;
- Херсонская область - 18 044 случая;
- Хмельницкая область – 39 932 случая;
- Черкасская область - 39 481 случай;
- Черновицкая область - 40 357 случаев;
- Черниговская область - 30 353 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Коронавирус в Киеве - статистика на 2 января
По состоянию на утро субботы, 2 января, в столице зарегистрировали 112 649 случаев заражения.
Согласно данным СНБО, за минувшие сутки в Киеве выявили 293 случая заражения.
Всего в столице Украины умерли 1942 человека с подтвержденным диагнозом коронавирус, за сутки скончались 7 пациентов с COVID-19.
Вылечились за сутки 142 киевлянина, всего 40 053.
Коронавирус в мире – статистика на 2 января
По состоянию на утро субботы, 2 января, в мире зарегистрированы 83 963 772 случая заражения коронавирусом.
Как сообщает Центр Джона Хопкинса, жертвами COVID-19 стали 1 827 540 человек.
Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия, Франция, Великобритания, Турция, Италия, Испания, Аргентина, Колумбия и Германия.
Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:
- 14 декабря глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в Украине ситуация с распространением коронавируса стабилизировалась.
- 12 декабря главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Украина получила от COVAX официальное одобрение запроса на получение вакцины от коронавируса. Согласно программе, Украина гарантированно получит бесплатно 8 миллионов доз вакцины от COVID-19.
- 11 декабря министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине к февралю начнется сезонная вспышка гриппа, поэтому важно успеть к тому времени сбить заболеваемость коронавирусом.
- 10 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в первой декаде января в Украине ожидается около 20-25 тысяч новых больных коронавирусом в день.