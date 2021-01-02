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Коронавирус в Украине 2 января – за сутки выявили 5 тысяч случаев заражения

2 января 2021, 08:20
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Жертвами COVID-19 в Украине стали более 18,5 тысячи человек.

коронавирус
За сутки коронавирус в Украине выявили у 5 тысяч человек / pixabay,com

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 5038 человек. В частности, заболели 182 ребенка и 131 медработник.

По состоянию на утро субботы, 2 января, общее число случаев заражения коронавирусом в Украине составило 1 069 517, рассказал министр здравоохранения на своей странице в фейсбуке.

За сутки умер 51 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19, общее число жертв болезни за время эпидемии - 18 731.

Выздоровели с начала эпидемии 772 615 пациентов. Побороли болезнь за минувшие 24 часа 2606 украинцев.

Количество заболеваний в регионах:

  • г. Киев – 112 649 случаев;
  • Винницкая область - 22 801 случай;
  • Волынская область - 33 312 случая;
  • Днепропетровская область – 59 293 случая;
  • Донецкая область - 37 198 случаев;
  • Житомирская область - 39 982 случая;
  • Закарпатская область - 28 407 случаев;
  • Запорожская область - 54 717 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 43 489 случаев;
  • Киевская область - 60 238 случаев;
  • Кировоградская область - 8544 случая;
  • Луганская область - 10 923 случая;
  • Львовская область - 62 130 случаев;
  • Николаевская область - 31 705 случаев;
  • Одесская область - 71 889 случаев;
  • Полтавская область - 36 733 случая;
  • Ровенская область - 41 503 случая;
  • Сумская область - 41 350 случаев;
  • Тернопольская область - 34 275 случаев;
  • Харьковская область - 70 212 случая;
  • Херсонская область - 18 044 случая;
  • Хмельницкая область – 39 932 случая;
  • Черкасская область - 39 481 случай;
  • Черновицкая область - 40 357 случаев;
  • Черниговская область - 30 353 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в Украине - карта на 2 января / СНБО

Коронавирус в Киеве - статистика на 2 января

По состоянию на утро субботы, 2 января, в столице зарегистрировали 112 649 случаев заражения.

Согласно данным СНБО, за минувшие сутки в Киеве выявили 293 случая заражения.

Всего в столице Украины умерли 1942 человека с подтвержденным диагнозом коронавирус, за сутки скончались 7 пациентов с COVID-19.

Вылечились за сутки 142 киевлянина, всего 40 053.

Коронавирус в мире – статистика на 2 января

По состоянию на утро субботы, 2 января, в мире зарегистрированы 83 963 772 случая заражения коронавирусом.

Как сообщает Центр Джона Хопкинса, жертвами COVID-19 стали 1 827 540 человек.

Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия, Франция, Великобритания, Турция, Италия, Испания, Аргентина, Колумбия и Германия.

Коронавирус в мире - карта на 2 января / Центр Джона Хопкинса

Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:

  • 14 декабря глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в Украине ситуация с распространением коронавируса стабилизировалась.
  • 12 декабря главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Украина получила от COVAX официальное одобрение запроса на получение вакцины от коронавируса. Согласно программе, Украина гарантированно получит бесплатно 8 миллионов доз вакцины от COVID-19.
  • 11 декабря министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине к февралю начнется сезонная вспышка гриппа, поэтому важно успеть к тому времени сбить заболеваемость коронавирусом.
  • 10 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в первой декаде января в Украине ожидается около 20-25 тысяч новых больных коронавирусом в день.

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