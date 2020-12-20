Коронавирус в Украине 20 декабря – за сутки госпитализировали три тысячи человек

За сутки в Украине выявили еще более 8 тысяч больных коронавирусом / УНИАН

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 8325 тысяч человек.

По состоянию на утро воскресенья, 20 декабря, общее число случаев заражения коронавирусом в Украине составило 964 448, рассказал министр здравоохранения на своей странице в фейсбуке.

Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 16 585 человек. За сутки умерли еще 116 пациентов.

Выздоровели с начала эпидемии 581 162 пациента. Побороли болезнь за минувшие 24 часа 6626 украинцев.

Госпитализировали за это время 3037 больных коронавирусом.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (814) области, г. Киев (756), Запорожской (675), Киевской (592) и Харьковской (520) областях.

Коронавирус в регионах:

г. Киев – 100 450 случаев;

Винницкая область - 20 956 случаев;

Волынская область - 30 457 случаев;

Днепропетровская область - 52 557 случаев;

Донецкая область - 32 255 случаев;

Житомирская область - 36 401 случай;

Закарпатская область - 27 098 случаев;

Запорожская область - 47 219 случаев;

Ивано-Франковская область - 41 938 случаев;

Киевская область - 53 007 случаев;

Кировоградская область - 7785 случаев;

Луганская область - 8759 случаев;

Львовская область - 56 763 случая;

Николаевская область - 26 631 случай;

Одесская область - 63 938 случаев;

Полтавская область - 31 577 случаев;

Ровенская область - 38 536 случаев;

Сумская область - 37 994 случая;

Тернопольская область - 32 392 случая;

Харьковская область - 65 312 случаев;

Херсонская область - 15 653 случая;

Хмельницкая область - 36 755 случаев;

Черкасская область - 34 731 случай;

Черновицкая область – 38 152 случая;

Черниговская область - 27 132 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в Украине - статистика на 20 декабря / facebook.com/maksym.stepanov.official

Коронавирус в мире – статистика на 20 декабря

По состоянию на утро воскресенья, 20 декабря, в мире зарегистрированы 76 289 000 случаев заражения коронавирусом.

Как сообщает Центр Джона Хопкинса, жертвами болезни стали 1 685 526 пациентов.

Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия, Франция, Великобритания, Турция, Италия, Испания, Аргентина, Колумбия и Германия.

Коронавирус в мире - карта на 20 декабря / Центр Джона Хопкинса

Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее: