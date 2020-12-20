Коронавирус в Украине 20 декабря – за сутки госпитализировали три тысячи человек

За минувшие сутки в больницы Украины госпитализировали 3037 человек с диагнозом COVID-19.
Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 8325 тысяч человек.
По состоянию на утро воскресенья, 20 декабря, общее число случаев заражения коронавирусом в Украине составило 964 448, рассказал министр здравоохранения на своей странице в фейсбуке.
Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 16 585 человек. За сутки умерли еще 116 пациентов.
Выздоровели с начала эпидемии 581 162 пациента. Побороли болезнь за минувшие 24 часа 6626 украинцев.
Госпитализировали за это время 3037 больных коронавирусом.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (814) области, г. Киев (756), Запорожской (675), Киевской (592) и Харьковской (520) областях.
Коронавирус в регионах:
- г. Киев – 100 450 случаев;
- Винницкая область - 20 956 случаев;
- Волынская область - 30 457 случаев;
- Днепропетровская область - 52 557 случаев;
- Донецкая область - 32 255 случаев;
- Житомирская область - 36 401 случай;
- Закарпатская область - 27 098 случаев;
- Запорожская область - 47 219 случаев;
- Ивано-Франковская область - 41 938 случаев;
- Киевская область - 53 007 случаев;
- Кировоградская область - 7785 случаев;
- Луганская область - 8759 случаев;
- Львовская область - 56 763 случая;
- Николаевская область - 26 631 случай;
- Одесская область - 63 938 случаев;
- Полтавская область - 31 577 случаев;
- Ровенская область - 38 536 случаев;
- Сумская область - 37 994 случая;
- Тернопольская область - 32 392 случая;
- Харьковская область - 65 312 случаев;
- Херсонская область - 15 653 случая;
- Хмельницкая область - 36 755 случаев;
- Черкасская область - 34 731 случай;
- Черновицкая область – 38 152 случая;
- Черниговская область - 27 132 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Коронавирус в мире – статистика на 20 декабря
По состоянию на утро воскресенья, 20 декабря, в мире зарегистрированы 76 289 000 случаев заражения коронавирусом.
Как сообщает Центр Джона Хопкинса, жертвами болезни стали 1 685 526 пациентов.
Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия, Франция, Великобритания, Турция, Италия, Испания, Аргентина, Колумбия и Германия.
Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:
- 14 декабря глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в Украине ситуация с распространением коронавируса стабилизировалась.
- 11 декабря министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине к февралю начнется сезонная вспышка гриппа, поэтому важно успеть к тому времени сбить заболеваемость коронавирусом.
- 10 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в первой декаде января в Украине ожидается около 20-25 тысяч новых больных коронавирусом в день.
- 9 декабря Кабмин принял решение о введении жесткого карантина в Украине на период с 8 по 25 января. Причиной такого решения власти назвали намерение не допустить второй волны эпидемии COVID-19 на территории страны.