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Коронавирус в Украине 20 декабря – за сутки госпитализировали три тысячи человек

20 декабря 2020, 08:14
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За минувшие сутки в больницы Украины госпитализировали 3037 человек с диагнозом COVID-19.

Коронавирус
За сутки в Украине выявили еще более 8 тысяч больных коронавирусом / УНИАН

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 8325 тысяч человек.

По состоянию на утро воскресенья, 20 декабря, общее число случаев заражения коронавирусом в Украине составило 964 448, рассказал министр здравоохранения на своей странице в фейсбуке.

Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 16 585 человек. За сутки умерли еще 116 пациентов.

Выздоровели с начала эпидемии 581 162 пациента. Побороли болезнь за минувшие 24 часа 6626 украинцев.

Госпитализировали за это время 3037 больных коронавирусом.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (814) области, г. Киев (756), Запорожской (675), Киевской (592) и Харьковской (520) областях.

Коронавирус в регионах:

  • г. Киев – 100 450 случаев;
  • Винницкая область - 20 956 случаев;
  • Волынская область - 30 457 случаев;
  • Днепропетровская область - 52 557 случаев;
  • Донецкая область - 32 255 случаев;
  • Житомирская область - 36 401 случай;
  • Закарпатская область - 27 098 случаев;
  • Запорожская область - 47 219 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 41 938 случаев;
  • Киевская область - 53 007 случаев;
  • Кировоградская область - 7785 случаев;
  • Луганская область - 8759 случаев;
  • Львовская область - 56 763 случая;
  • Николаевская область - 26 631 случай;
  • Одесская область - 63 938 случаев;
  • Полтавская область - 31 577 случаев;
  • Ровенская область - 38 536 случаев;
  • Сумская область - 37 994 случая;
  • Тернопольская область - 32 392 случая;
  • Харьковская область - 65 312 случаев;
  • Херсонская область - 15 653 случая;
  • Хмельницкая область - 36 755 случаев;
  • Черкасская область - 34 731 случай;
  • Черновицкая область – 38 152 случая;
  • Черниговская область - 27 132 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в Украине - статистика на 20 декабря / facebook.com/maksym.stepanov.official

Коронавирус в мире – статистика на 20 декабря

По состоянию на утро воскресенья, 20 декабря, в мире зарегистрированы 76 289 000 случаев заражения коронавирусом.

Как сообщает Центр Джона Хопкинса, жертвами болезни стали 1 685 526 пациентов.

Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия, Франция, Великобритания, Турция, Италия, Испания, Аргентина, Колумбия и Германия.

Коронавирус в мире - карта на 20 декабря / Центр Джона Хопкинса

Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:

  • 14 декабря глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в Украине ситуация с распространением коронавируса стабилизировалась.
  • 11 декабря министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине к февралю начнется сезонная вспышка гриппа, поэтому важно успеть к тому времени сбить заболеваемость коронавирусом.
  • 10 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в первой декаде января в Украине ожидается около 20-25 тысяч новых больных коронавирусом в день.
  • 9 декабря Кабмин принял решение о введении жесткого карантина в Украине на период с 8 по 25 января. Причиной такого решения власти назвали намерение не допустить второй волны эпидемии COVID-19 на территории страны.

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