Коронавирус в Украине 20 июля: за сутки выявили почти 600 случаев заражения

Выздоровели от коронавируса за сутки 540 человек / Фото Reuters

По состоянию на утро вторника, 20 июля, коронавирус в Украине за сутки выявили у 598 жителей страны. В том числе заболели 23 ребенка и 13 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 279 человек; летальных случаев - 25, выздоровели - 540 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (228), Донецкой (48), Одесской (35), Сумской (35) и Луганской (35) областях.

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

заболели - 2 245 275 человек;

выздоровели - 2 181 925 человек;

летальных исходов - 52 756;

проведено ПЦР-тестов - 11 182 527.

Коронавирус в Украине сегодня - статистика 20 июля 2021 / t.me/mozofficial

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