Коронавирус в Украине 20 июля: за сутки выявили почти 600 случаев заражения

Больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в Киеве, Донецкой и Одесской областях.
По состоянию на утро вторника, 20 июля, коронавирус в Украине за сутки выявили у 598 жителей страны. В том числе заболели 23 ребенка и 13 медработников.
За минувшие 24 часа были госпитализированы 279 человек; летальных случаев - 25, выздоровели - 540 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.
За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (228), Донецкой (48), Одесской (35), Сумской (35) и Луганской (35) областях.
Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии
- заболели - 2 245 275 человек;
- выздоровели - 2 181 925 человек;
- летальных исходов - 52 756;
- проведено ПЦР-тестов - 11 182 527.
Коронавирус в Украине - последние новости:
- По состоянию на утро понедельника, 19 июля, коронавирус в Украине за сутки выявили у 182 жителей страны. В том числе заболели 11 детей. Были госпитализированы 307 человек; летальных случаев - 5, выздоровели - 187 человек.
- В Украине присутствует опасный индийский штамм коронавируса Дельта. По словам главы Минздрава Виктора Ляшко, через месяц-два он вытеснит все другие разновидности COVID-19.
- В мире началось распространение штамма коронавируса Лямбда. Его зафиксировали уже более чем в 30 странах.
- В Украине анонсируют очередную вспышку заболевания коронавирусом. Ее может спровоцировать штамм коронавируса Дельта. Если новая волна COVID-19 все же случится, то система здравоохранения страны выдержит от одной недели до 2,5 месяца в зависимости от темпов роста госпитализированных ежедневно. Такой прогноз озвучил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.
Автор: Анна Багрий