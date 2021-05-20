Коронавирус в Украине 20 мая: более 5 тысяч новых больных и две сотни жертв

Больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в Днепропетровской области, в Киеве и на Харьковщине.
По состоянию на утро четверга, 20 мая, коронавирус в Украине за сутки выявили у 5 165 жителей страны. В том числе заболели 324 ребенка и 109 медработников.
За минувшие 24 часа госпитализированы 1884 человека; выписали из больниц 2 821 пациента; летальных случаев - 203, выздоровели 16 748 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в Днепропетровской (489), г. Киев (433), Харьковской (429), Запорожской (311) и Киевской (295) областях.
Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии
- заболели - 2 170 398 человек;
- выздоровели - 1 916 194 человека;
- летальных исходов - 48 899;
- проведено ПЦР-тестов - 9 943 891.
Коронавирус в Киеве - статистика по состоянию на утро 20 мая
За последние сутки в Киеве выявили 433 случая заражения коронавирусом, умерли 11 человек, выздоровели - 3001.
Всего в столице с начала эпидемии заболели 203 327 человек, умерли - 4 983, вылечились - 137 960.
Сколько больных коронавирусом в Украине за сутки по областям
- г. Киев - 433 случая;
- Винницкая область - 117 случаев;
- Волынская область - 196 случаев;
- Днепропетровская область - 489 случаев;
- Донецкая область - 291 случай;
- Житомирская область - 164 случая;
- Закарпатская область - 96 случаев;
- Запорожская область - 311 случаев;
- Ивано-Франковская область - 126 случаев;
- Киевская область - 295 случаев;
- Кировоградская область - 80 случаев;
- Луганская область - 123 случая;
- Львовская область - 283 случая;
- Николаевская область - 172 случая;
- Одесская область - 146 случаев;
- Полтавская область - 137 случаев;
- Ровенская область - 217 случаев;
- Сумская область - 129 случаев;
- Тернопольская область - 141 случай;
- Харьковская область - 429 случаев;
- Херсонская область - 240 случаев;
- Хмельницкая область - 152 случая;
- Черкасская область - 181 случай;
- Черновицкая область - 86 случаев;
- Черниговская область - 131 случай.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Коронавирус в Украине - последние новости:
- 18 мая в Украину прибыла еще одна партия вакцины от коронавируса Pfizer. Ее доставили в аэропорт "Киев".
- Молекулярные биологи из Канады заявили, что создали первую вакцину от коронавируса, которая состоит из растительных элементов. Препарат уже прошел начальную фазу клинических испытаний.
- Украину ждут еще несколько волн роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Причина в том, что в страну будут попадать новые мутации COVID-19. Такое мнение озвучил семейный врач, врач-инфекционист Виктор Петров. По его словам, нужно срочно ускорить вакцинацию от коронавируса.
- Тем временем специалисты Всемирной организации здравоохранения заявили, что возможность появления новых штаммов COVID-19 сложно прогнозировать.
- Прием анальгетиков и жаропонижающих препаратов после вакцинации от коронавируса может негативно повлиять на формирование антител. Эту закономерность обнаружили специалисты медицинской школы Университета Дьюка в США.