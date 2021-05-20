Коронавирус в Украине 20 мая: более 5 тысяч новых больных и две сотни жертв

Выздоровели от коронавируса еще почти 17 тысяч человек / УНИАН

По состоянию на утро четверга, 20 мая, коронавирус в Украине за сутки выявили у ​​5 165 жителей страны. В том числе заболели 324 ребенка и 109 медработников.

За минувшие 24 часа госпитализированы 1884 человека; выписали из больниц 2 821 пациента; летальных случаев - 203, выздоровели 16 748 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в Днепропетровской (489), г. Киев (433), Харьковской (429), Запорожской (311) и Киевской (295) областях.

Коронавирус в Украине сегодня - статистика 20 мая / t.me/COVID19_Ukraine

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

заболели - 2 170 398 человек;

выздоровели - 1 916 194 человека;

летальных исходов - 48 899;

проведено ПЦР-тестов - 9 943 891.

Коронавирус в Киеве - статистика по состоянию на утро 20 мая

За последние сутки в Киеве выявили 433 случая заражения коронавирусом, умерли 11 человек, выздоровели - 3001.

Всего в столице с начала эпидемии заболели 203 327 человек, умерли - 4 983, вылечились - 137 960.

Коронавирус в Киеве - статистика 20 мая / covid19.rnbo.gov.ua

Сколько больных коронавирусом в Украине за сутки по областям

г. Киев - 433 случая;

Винницкая область - 117 случаев;

Волынская область - 196 случаев;

Днепропетровская область - 489 случаев;

Донецкая область - 291 случай;

Житомирская область - 164 случая;

Закарпатская область - 96 случаев;

Запорожская область - 311 случаев;

Ивано-Франковская область - 126 случаев;

Киевская область - 295 случаев;

Кировоградская область - 80 случаев;

Луганская область - 123 случая;

Львовская область - 283 случая;

Николаевская область - 172 случая;

Одесская область - 146 случаев;

Полтавская область - 137 случаев;

Ровенская область - 217 случаев;

Сумская область - 129 случаев;

Тернопольская область - 141 случай;

Харьковская область - 429 случаев;

Херсонская область - 240 случаев;

Хмельницкая область - 152 случая;

Черкасская область - 181 случай;

Черновицкая область - 86 случаев;

Черниговская область - 131 случай.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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