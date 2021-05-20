УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Коронавирус в Украине 20 мая: более 5 тысяч новых больных и две сотни жертв

20 мая 2021, 08:20
Прослушать новость
Остановить

Больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в Днепропетровской области, в Киеве и на Харьковщине.

Коронавирус, люди
Выздоровели от коронавируса еще почти 17 тысяч человек / УНИАН

По состоянию на утро четверга, 20 мая, коронавирус в Украине за сутки выявили у ​​5 165 жителей страны. В том числе заболели 324 ребенка и 109 медработников.

За минувшие 24 часа госпитализированы 1884 человека; выписали из больниц 2 821 пациента; летальных случаев - 203, выздоровели 16 748 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в Днепропетровской (489), г. Киев (433), Харьковской (429), Запорожской (311) и Киевской (295) областях.

Коронавирус в Украине сегодня - статистика 20 мая / t.me/COVID19_Ukraine

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

  • заболели - 2 170 398 человек;
  • выздоровели - 1 916 194 человека;
  • летальных исходов - 48 899;
  • проведено ПЦР-тестов - 9 943 891.

Коронавирус в Киеве - статистика по состоянию на утро 20 мая

За последние сутки в Киеве выявили 433 случая заражения коронавирусом, умерли 11 человек, выздоровели - 3001.

Всего в столице с начала эпидемии заболели 203 327 человек, умерли - 4 983, вылечились - 137 960.

Коронавирус в Киеве - статистика 20 мая / covid19.rnbo.gov.ua

Сколько больных коронавирусом в Украине за сутки по областям

  • г. Киев - 433 случая;
  • Винницкая область - 117 случаев;
  • Волынская область - 196 случаев;
  • Днепропетровская область - 489 случаев;
  • Донецкая область - 291 случай;
  • Житомирская область - 164 случая;
  • Закарпатская область - 96 случаев;
  • Запорожская область - 311 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 126 случаев;
  • Киевская область - 295 случаев;
  • Кировоградская область - 80 случаев;
  • Луганская область - 123 случая;
  • Львовская область - 283 случая;
  • Николаевская область - 172 случая;
  • Одесская область - 146 случаев;
  • Полтавская область - 137 случаев;
  • Ровенская область - 217 случаев;
  • Сумская область - 129 случаев;
  • Тернопольская область - 141 случай;
  • Харьковская область - 429 случаев;
  • Херсонская область - 240 случаев;
  • Хмельницкая область - 152 случая;
  • Черкасская область - 181 случай;
  • Черновицкая область - 86 случаев;
  • Черниговская область - 131 случай.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в Украине - последние новости:

  • 18 мая в Украину прибыла еще одна партия вакцины от коронавируса Pfizer. Ее доставили в аэропорт "Киев".
  • Молекулярные биологи из Канады заявили, что создали первую вакцину от коронавируса, которая состоит из растительных элементов. Препарат уже прошел начальную фазу клинических испытаний.
  • Украину ждут еще несколько волн роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Причина в том, что в страну будут попадать новые мутации COVID-19. Такое мнение озвучил семейный врач, врач-инфекционист Виктор Петров. По его словам, нужно срочно ускорить вакцинацию от коронавируса.
  • Тем временем специалисты Всемирной организации здравоохранения заявили, что возможность появления новых штаммов COVID-19 сложно прогнозировать.
  • Прием анальгетиков и жаропонижающих препаратов после вакцинации от коронавируса может негативно повлиять на формирование антител. Эту закономерность обнаружили специалисты медицинской школы Университета Дьюка в США.

Минздрав коронавирус новости Украины коронавирус в Украине коронавирус в Киеве коронавирус новости коронавирус карта коронавирус статистика
Сейчас вы просматриваете новость «Коронавирус в Украине 20 мая: более 5 тысяч новых больных и две сотни жертв». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
"Горячо": Надя Дорофеева показала трусики на провокационном фото"Горячо": Надя Дорофеева показала трусики на провокационном фото Названы сыры, которые опасны и полезны для здоровьяНазваны сыры, которые опасны и полезны для здоровья Бывшая ведущая 1+1 стала спикером Украины на Евровидении 2021Бывшая ведущая 1+1 стала спикером Украины на Евровидении 2021 Дмитрий Комаров покажет уникальное племя-потомков воинов Александра МакедонскогоДмитрий Комаров покажет уникальное племя-потомков воинов Александра Македонского Украина прошла в финал Евровидения 2021 - как оценили песню зрителиУкраина прошла в финал Евровидения 2021 - как оценили песню зрители

Последние новости

11:21
СМИ узнали, какое условие поставил Блинкен Украине во время своего визита
11:13
"Большая стройка" стала лидером по количеству положительных оценок - опрос
11:03
Непогода в Украине: удар молнии чуть не убил двух женщин и едва не сжег дом Видео
11:00
Гороскоп на завтра 22 мая 2021 года всех знаков Зодиака: кто встретит своего человека Видео
10:43
Непризнание аннексии РФ: в Крыму закатили истерику после жесткого решения США Видео
Реклама
10:18
В МИД оценили шансы на сделку Байдена и Путина по Украине Видео
10:04
В первый день на должности главы Минздрава Ляшко дал амбициозное обещание Видео
10:02
"Агро Газ Трейдинг" заявила о фабрикации против нее дела и давлении на директора
09:39
Экс-посол США оценил потенциал встречи Зеленского и Путина Видео
09:38
У Зеленского раскрыли детали плана Украины по Донбассу и назвали требование России
09:20
Гордон и Милованов сцепились в прямом эфире после слов о "дебиле" Видео
09:08
Пресс-конференция Зеленского - это его заявка на второй президентский срок мнение
08:52
Арестович сделал заявление о сценариях по Донбассу после переговоров с Путиным Видео
08:23
Киев снова вырвался вперед: опубликована свежая статистика по COVID-19 в Украине Видео
08:07
В США объявили о новой инициативе по сокрушению Северного потока-2 Видео
08:00
Синоптик назвал самый жаркий и самый дождливый месяц лета 2021 в Украине Видео
07:45
Семь вещей, которые дерматологи делают каждый день для здоровья кожи Видео
07:19
Будет тепло, но дождливо: синоптик уточнил прогноз погоды до конца мая Видео
07:08
Конфликт на Ближнем Востоке: обострение закончится, но мира не будет мнение
06:43
Нардеп Козак сбежал из Украины на самолете белорусского олигарха - Схемы Видео
Реклама
06:38
Эксперт предупредил о резком взлете цен на проезд и назвал причину Видео
06:18
Гороскоп на 21 мая 2021 всех знаков Зодиака: легкие деньги, любовная пруха и защита от Луны Видео
06:09
Илларионов раскрыл сценарий настоящего подъема экономики Украины Видео
06:01
"Минимум порно": победительница Холостяка провокационно засветила сексуальную фигуру
05:31
Железный купол для Украины: эксперт озвучил стоимость израильской системы ПРО Видео
05:03
Как приготовить синнабоны: самый простой рецепт легендарных булочек с корицей Видео
04:24
Посевной календарь на июнь 2021: что делать в огороде и в саду Видео
03:50
Придадут бодрости: названы лучшие заменители кофе Видео
03:05
У Кравчука назвали условие, при котором Россия откроет КПВВ на Донбассе Видео
03:02
Журналисты раскрыли неожиданный поворот в деле скандального судьи-беглеца Чауса Видео
02:14
Российская телеведущая без лифчика показала сексуальные формы
00:55
Как не остаться без денег и удачи в праздник Иоанна Богослова: приметы и запреты
00:14
Евровидения 2021 - как прошел второй полуфинал
20 мая, четверг
23:59
Диетолог назвала опасную еду, которую не стоит покупать в супермаркете Видео
23:08
В Украине сильно похолодает: синоптики назвали дату Видео
23:05
Полное затмение Луны в мае 2021 года: угрозы, и что нельзя делать
23:00
Израиль и ХАМАС достигли важного соглашения
22:38
У Путина отреагировали на вышиванку Зеленского
22:34
Стоимость проезда в Киеве взлетит: названа предельная сумма Видео
22:13
У Байдена сделали заявление о достройке Северного потока-2 Видео
Реклама
22:02
Анджелина Джоли приняла участие в опасной для жизни фотосессии Видео
21:34
Близнецы – дата рождения, главные черты и совместимость с другими знаками Зодиака
21:31
Инфекционист рассказала правду о COVID-смертности в Украине Видео
21:17
В Николаеве депутаты оскандалились решением по русскому языку
21:06
В Украине пенсионеры получат "солидные" доплаты к пенсии Видео
20:49
Как Украина потеряла жирный шанс стать газовым хабом мнение
20:48
Авторы Back 4 Blood представили игровых персонажей кооперативного зомби-шутера Видео
20:43
У Зеленского сделали заявление из-за скандала с вышиванкой Видео
20:23
Оккупанты Крыма зверски убивают дельфинов и топят их в море Видео
19:51
Звезда Days Gone рассказал, что может убедить Sony заняться сиквелом Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять