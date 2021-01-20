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Коронавирус в Украине 20 января: за сутки нашли более 4 тыс. новых больных

20 января 2021, 08:11
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Выздоровели за последние 24 часа более 14 тыс. украинцев.

коронавирус, тест на коронавирус
За сутки сделали почти 46 тыс. тестов на коронавирус / Фото Reuters

По состоянию на утро среды, 20 января, в Украине выявили еще 4383 больных коронавирусом.

Заболел за минувшие сутки 161 ребенок и 239 медработников. Свежую статистику опубликовал в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (606), Запорожской (423), Харьковской (335), Киевской (226) и Одесской (223) областях.

Всего за прошедшие сутки по Украине:

  • госпитализированы - 2 011 человек;
  • летальных случаев - 212;
  • выздоровел - 14 501 человек;
  • осуществлено тестирований за сутки - 45 790.

За все время пандемии в Украине:

  • заболели - 1 172 038 человек;
  • выздоровели - 900 749 человек;
  • летальных случаев - 21 258;
  • проведено ПЦР-тестов - 6 009 914.
Коронавирус в Украине сегодня - статистика 20 января / facebook.com/maksym.stepanov.official

Сколько больных коронавирусом в Украине за сутки по областям

  • г. Киев - 606 случаев;
  • Винницкая область - 178 случаев;
  • Волынская область - 103 случая;
  • Днепропетровская область - 157 случаев;
  • Донецкая область - 208 случаев;
  • Житомирская область - 92 случая;
  • Закарпатская область - 76 случаев;
  • Запорожская область - 423 случая;
  • Ивано-Франковская область - 149 случаев;
  • Киевская область - 226 случаев;
  • Кировоградская область - 39 случаев;
  • Луганская область - 76 случаев;
  • Львовская область - 195 случаев;
  • Николаевская область - 114 случаев;
  • Одесская область - 223 случая;
  • Полтавская область - 158 случаев;
  • Ровенская область - 111 случаев;
  • Сумская область - 103 случая;
  • Тернопольская область - 120 случаев;
  • Харьковская область - 335 случаев;
  • Херсонская область - 48 случаев;
  • Хмельницкая область - 165 случаев;
  • Черкасская область - 200 случаев;
  • Черновицкая область - 198 случаев;
  • Черниговская область - 80 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в Киеве – статистика по состоянию на утро 20 января

По состоянию на утро среды, 20 января, в столице зарегистрировали 124 240 случаев заболевания коронавирусом.

За минувшие сутки в Киеве поставили 606 новых диагнозов.

Как уточняется на сайте СНБО, в столице Украины с начала эпидемии умерли 2 227 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус, за сутки скончались еще 16 пациентов с COVID-19.

Вылечились за сутки - 1 251, всего - 50 339.

Коронавирус в Киеве 20 января - статистика / covid19.rnbo.gov.ua

Коронавирус в мире - статистика 20 января

Как сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, по состоянию на утро среды, 20 января, в мире зарегистрированы 96 144 818 случаев заражения коронавирусом.

Жертвами болезни стали 2 056 300 пациентов.

Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия, Великобритания, Франция, Турция, Италия, Испания, Германия, Колумбия и Аргентина.

Коронавирус в мире сегодня - статистика 20 января / gisanddata.maps.arcgis.com

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Коронавирус в Украине - последние новости:

  • По состоянию на утро вторника, 19 января, в Украине выявили 1 167 655 зараженных коронавирусом с начала эпидемии (за сутки - 3939).
  • Представитель организации в России Мелита Вуйнович считает, что коронавирус SARS-CoV-2 никуда не исчезнет и скорее всего станет сезонной респираторной инфекцией.
  • Британские ученые из Anglia Ruskin University рассказали, как можно определить коронавирус по глазам.
  • 13 января глава Минздрава Максим Степанов заявил, что жесткий карантин в Украине для борьбы с распространением коронавируса COVID-19 не будет продлен после 24 января.
  • 9 января министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине с 8 января введен не локдаун, а усиленные карантинные ограничения.
  • В Раде назвали сроки начала вакцинации от коронавируса.

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