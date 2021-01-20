Коронавирус в Украине 20 января: за сутки нашли более 4 тыс. новых больных

Выздоровели за последние 24 часа более 14 тыс. украинцев.
По состоянию на утро среды, 20 января, в Украине выявили еще 4383 больных коронавирусом.
Заболел за минувшие сутки 161 ребенок и 239 медработников. Свежую статистику опубликовал в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (606), Запорожской (423), Харьковской (335), Киевской (226) и Одесской (223) областях.
Всего за прошедшие сутки по Украине:
- госпитализированы - 2 011 человек;
- летальных случаев - 212;
- выздоровел - 14 501 человек;
- осуществлено тестирований за сутки - 45 790.
За все время пандемии в Украине:
- заболели - 1 172 038 человек;
- выздоровели - 900 749 человек;
- летальных случаев - 21 258;
- проведено ПЦР-тестов - 6 009 914.
Сколько больных коронавирусом в Украине за сутки по областям
- г. Киев - 606 случаев;
- Винницкая область - 178 случаев;
- Волынская область - 103 случая;
- Днепропетровская область - 157 случаев;
- Донецкая область - 208 случаев;
- Житомирская область - 92 случая;
- Закарпатская область - 76 случаев;
- Запорожская область - 423 случая;
- Ивано-Франковская область - 149 случаев;
- Киевская область - 226 случаев;
- Кировоградская область - 39 случаев;
- Луганская область - 76 случаев;
- Львовская область - 195 случаев;
- Николаевская область - 114 случаев;
- Одесская область - 223 случая;
- Полтавская область - 158 случаев;
- Ровенская область - 111 случаев;
- Сумская область - 103 случая;
- Тернопольская область - 120 случаев;
- Харьковская область - 335 случаев;
- Херсонская область - 48 случаев;
- Хмельницкая область - 165 случаев;
- Черкасская область - 200 случаев;
- Черновицкая область - 198 случаев;
- Черниговская область - 80 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Коронавирус в Киеве – статистика по состоянию на утро 20 января
По состоянию на утро среды, 20 января, в столице зарегистрировали 124 240 случаев заболевания коронавирусом.
За минувшие сутки в Киеве поставили 606 новых диагнозов.
Как уточняется на сайте СНБО, в столице Украины с начала эпидемии умерли 2 227 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус, за сутки скончались еще 16 пациентов с COVID-19.
Вылечились за сутки - 1 251, всего - 50 339.
Коронавирус в мире - статистика 20 января
Как сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, по состоянию на утро среды, 20 января, в мире зарегистрированы 96 144 818 случаев заражения коронавирусом.
Жертвами болезни стали 2 056 300 пациентов.
Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия, Великобритания, Франция, Турция, Италия, Испания, Германия, Колумбия и Аргентина.
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Коронавирус в Украине - последние новости:
- По состоянию на утро вторника, 19 января, в Украине выявили 1 167 655 зараженных коронавирусом с начала эпидемии (за сутки - 3939).
- Представитель организации в России Мелита Вуйнович считает, что коронавирус SARS-CoV-2 никуда не исчезнет и скорее всего станет сезонной респираторной инфекцией.
- Британские ученые из Anglia Ruskin University рассказали, как можно определить коронавирус по глазам.
- 13 января глава Минздрава Максим Степанов заявил, что жесткий карантин в Украине для борьбы с распространением коронавируса COVID-19 не будет продлен после 24 января.
- 9 января министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине с 8 января введен не локдаун, а усиленные карантинные ограничения.
- В Раде назвали сроки начала вакцинации от коронавируса.