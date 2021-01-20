Коронавирус в Украине 20 января: за сутки нашли более 4 тыс. новых больных

За сутки сделали почти 46 тыс. тестов на коронавирус / Фото Reuters

По состоянию на утро среды, 20 января, в Украине выявили еще 4383 больных коронавирусом.

Заболел за минувшие сутки 161 ребенок и 239 медработников. Свежую статистику опубликовал в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (606), Запорожской (423), Харьковской (335), Киевской (226) и Одесской (223) областях.

Всего за прошедшие сутки по Украине:

госпитализированы - 2 011 человек;

человек; летальных случаев - 212 ;

; выздоровел - 14 501 человек;

человек; осуществлено тестирований за сутки - 45 790 .

За все время пандемии в Украине:

заболели - 1 172 038 человек;

человек; выздоровели - 900 749 человек;

человек; летальных случаев - 21 258 ;

; проведено ПЦР-тестов - 6 009 914 .

Коронавирус в Украине сегодня - статистика 20 января / facebook.com/maksym.stepanov.official

Сколько больных коронавирусом в Украине за сутки по областям

г. Киев - 606 случаев;

Винницкая область - 178 случаев;

Волынская область - 103 случая;

Днепропетровская область - 157 случаев;

Донецкая область - 208 случаев;

Житомирская область - 92 случая;

Закарпатская область - 76 случаев;

Запорожская область - 423 случая;

Ивано-Франковская область - 149 случаев;

Киевская область - 226 случаев;

Кировоградская область - 39 случаев;

Луганская область - 76 случаев;

Львовская область - 195 случаев;

Николаевская область - 114 случаев;

Одесская область - 223 случая;

Полтавская область - 158 случаев;

Ровенская область - 111 случаев;

Сумская область - 103 случая;

Тернопольская область - 120 случаев;

Харьковская область - 335 случаев;

Херсонская область - 48 случаев;

Хмельницкая область - 165 случаев;

Черкасская область - 200 случаев;

Черновицкая область - 198 случаев;

Черниговская область - 80 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в Киеве – статистика по состоянию на утро 20 января

По состоянию на утро среды, 20 января, в столице зарегистрировали 124 240 случаев заболевания коронавирусом.

За минувшие сутки в Киеве поставили 606 новых диагнозов.

Как уточняется на сайте СНБО, в столице Украины с начала эпидемии умерли 2 227 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус, за сутки скончались еще 16 пациентов с COVID-19.

Вылечились за сутки - 1 251, всего - 50 339.

Коронавирус в Киеве 20 января - статистика / covid19.rnbo.gov.ua

Коронавирус в мире - статистика 20 января

Как сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, по состоянию на утро среды, 20 января, в мире зарегистрированы 96 144 818 случаев заражения коронавирусом.

Жертвами болезни стали 2 056 300 пациентов.

Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия, Великобритания, Франция, Турция, Италия, Испания, Германия, Колумбия и Аргентина.

Коронавирус в мире сегодня - статистика 20 января / gisanddata.maps.arcgis.com

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