Коронавирус в Украине 21 декабря: поставлено рекордно низкое число диагнозов

За воскресенье в Украине нашли более 6,5 тыс. зараженных COVID-19 / УНИАН

По состоянию на утро понедельника, 21 декабря, коронавирус в Украине заразил всего 970 993 человека.

За минувшие сутки COVID-19 диагностировали у 6 545 украинцев. Заразились в том числе 292 ребенка и 236 медработников. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 16 665 человек. За сутки умерли еще 80 пациентов.

Выздоровели с начала эпидемии 586 268 человек. Побороли болезнь за минувшие 24 часа 5 106 украинцев.

Госпитализированы в больницы за сутки 1 766 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавируса зарегистрировано в г. Киев (673), Одесской (651), Днепропетровской (598), Запорожской (570) и Киевской (456) областях.

Коронавирус - статистика по состоянию на утро 21 декабря / facebook.com/maksym.stepanov.official

Сколько больных коронавирусом в Украине по областям

г. Киев - 101 123 случая;

Винницкая область - 21 035 случаев;

Волынская область - 30 773 случая;

Днепропетровская область - 53 155 случаев;

Донецкая область - 32 513 случаев;

Житомирская область - 36 774 случая;

Закарпатская область - 27 195 случаев;

Запорожская область - 47 789 случаев;

Ивано-Франковская область - 42 026 случаев;

Киевская область - 53 463 случая;

Кировоградская область - 7817 случаев;

Луганская область - 8900 случаев;

Львовская область - 56 953 случая;

Николаевская область - 27 017 случаев;

Одесская область - 64 589 случаев;

Полтавская область - 31 961 случай;

Ровенская область - 38 656 случаев;

Сумская область - 38 170 случаев;

Тернопольская область - 32 498 случаев;

Харьковская область - 65 414 случаев;

Херсонская область - 15 814 случаев;

Хмельницкая область - 36 814 случаев;

Черкасская область - 34 945 случаев;

Черновицкая область - 38363 случаи;

Черниговская область - 27 236 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в Киеве - статистика 21 декабря

По состоянию на утро понедельника, 21 декабря, в столице зарегистрировали 101 123 случая заболевания коронавирусом.

За минувшие сутки в Киеве поставили 673 новых диагноза.

В столице Украины с начала эпидемии умерли 1723 человека с подтвержденным диагнозом коронавирус, за сутки скончались 10 пациентов с COVID-19, уточняется на сайте СНБО.

Вылечились за сутки 564 киевлянина, всего - 32 739.

Коронавирус в Киеве - статистика 21 декабря / covid19.rnbo.gov.ua

Коронавирус в мире - статистика 21 декабря

Как сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, по состоянию на утро понедельника, 21 декабря, зарегистрированы 76 823 486 случаев заражения коронавирусом.

Жертвами болезни стали 1 693 205 пациентов.

Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия, Франция, Великобритания, Турция, Италия, Испания, Аргентина, Германия и Колумбия.

Коронавирус в мире - статистика 21 декабря / gisanddata.maps.arcgis.com

Коронавирус в Украине - о чем сообщалось ранее: