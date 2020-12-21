Коронавирус в Украине 21 декабря: поставлено рекордно низкое число диагнозов

За минувшие сутки жертвами болезни стали 80 человек, выздоровели - больше пяти тысяч.
По состоянию на утро понедельника, 21 декабря, коронавирус в Украине заразил всего 970 993 человека.
За минувшие сутки COVID-19 диагностировали у 6 545 украинцев. Заразились в том числе 292 ребенка и 236 медработников. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов на своей странице в Facebook.
Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 16 665 человек. За сутки умерли еще 80 пациентов.
Выздоровели с начала эпидемии 586 268 человек. Побороли болезнь за минувшие 24 часа 5 106 украинцев.
Госпитализированы в больницы за сутки 1 766 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавируса зарегистрировано в г. Киев (673), Одесской (651), Днепропетровской (598), Запорожской (570) и Киевской (456) областях.
Сколько больных коронавирусом в Украине по областям
- г. Киев - 101 123 случая;
- Винницкая область - 21 035 случаев;
- Волынская область - 30 773 случая;
- Днепропетровская область - 53 155 случаев;
- Донецкая область - 32 513 случаев;
- Житомирская область - 36 774 случая;
- Закарпатская область - 27 195 случаев;
- Запорожская область - 47 789 случаев;
- Ивано-Франковская область - 42 026 случаев;
- Киевская область - 53 463 случая;
- Кировоградская область - 7817 случаев;
- Луганская область - 8900 случаев;
- Львовская область - 56 953 случая;
- Николаевская область - 27 017 случаев;
- Одесская область - 64 589 случаев;
- Полтавская область - 31 961 случай;
- Ровенская область - 38 656 случаев;
- Сумская область - 38 170 случаев;
- Тернопольская область - 32 498 случаев;
- Харьковская область - 65 414 случаев;
- Херсонская область - 15 814 случаев;
- Хмельницкая область - 36 814 случаев;
- Черкасская область - 34 945 случаев;
- Черновицкая область - 38363 случаи;
- Черниговская область - 27 236 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Коронавирус в Киеве - статистика 21 декабря
По состоянию на утро понедельника, 21 декабря, в столице зарегистрировали 101 123 случая заболевания коронавирусом.
За минувшие сутки в Киеве поставили 673 новых диагноза.
В столице Украины с начала эпидемии умерли 1723 человека с подтвержденным диагнозом коронавирус, за сутки скончались 10 пациентов с COVID-19, уточняется на сайте СНБО.
Вылечились за сутки 564 киевлянина, всего - 32 739.
Коронавирус в мире - статистика 21 декабря
Как сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, по состоянию на утро понедельника, 21 декабря, зарегистрированы 76 823 486 случаев заражения коронавирусом.
Жертвами болезни стали 1 693 205 пациентов.
Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия, Франция, Великобритания, Турция, Италия, Испания, Аргентина, Германия и Колумбия.
Коронавирус в Украине - о чем сообщалось ранее:
- По состоянию на утро воскресенья, 20 декабря, коронавирус в Украине за сутки диагностировали у 8325 тысяч человек. Общее число случаев заражения COVID-19 составило 964 448.
- В Украине изменились правила тестирования на коронавирус. Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что теперь будут делать тест и людям, у которых имеются признаки острой респираторной вирусной инфекции, а не только тем, у кого симптомы COVID-19 и пневмонии, как было до этого.
- Врач-инфекционист Ольга Голубовская предупредила о новой вспышке коронавируса в Украине.
- Главный врач одного из диагностических медицинских центров Львова Тарас Жиравецкий назвал год окончания эпидемии коронавируса в Украине.