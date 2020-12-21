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Коронавирус в Украине 21 декабря: поставлено рекордно низкое число диагнозов

21 декабря 2020, 08:13
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За минувшие сутки жертвами болезни стали 80 человек, выздоровели - больше пяти тысяч.

Карантин в Украине
За воскресенье в Украине нашли более 6,5 тыс. зараженных COVID-19 / УНИАН

По состоянию на утро понедельника, 21 декабря, коронавирус в Украине заразил всего 970 993 человека.

За минувшие сутки COVID-19 диагностировали у 6 545 украинцев. Заразились в том числе 292 ребенка и 236 медработников. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 16 665 человек. За сутки умерли еще 80 пациентов.

Выздоровели с начала эпидемии 586 268 человек. Побороли болезнь за минувшие 24 часа 5 106 украинцев.

Госпитализированы в больницы за сутки 1 766 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавируса зарегистрировано в г. Киев (673), Одесской (651), Днепропетровской (598), Запорожской (570) и Киевской (456) областях.

Коронавирус - статистика по состоянию на утро 21 декабря / facebook.com/maksym.stepanov.official

Сколько больных коронавирусом в Украине по областям

  • г. Киев - 101 123 случая;
  • Винницкая область - 21 035 случаев;
  • Волынская область - 30 773 случая;
  • Днепропетровская область - 53 155 случаев;
  • Донецкая область - 32 513 случаев;
  • Житомирская область - 36 774 случая;
  • Закарпатская область - 27 195 случаев;
  • Запорожская область - 47 789 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 42 026 случаев;
  • Киевская область - 53 463 случая;
  • Кировоградская область - 7817 случаев;
  • Луганская область - 8900 случаев;
  • Львовская область - 56 953 случая;
  • Николаевская область - 27 017 случаев;
  • Одесская область - 64 589 случаев;
  • Полтавская область - 31 961 случай;
  • Ровенская область - 38 656 случаев;
  • Сумская область - 38 170 случаев;
  • Тернопольская область - 32 498 случаев;
  • Харьковская область - 65 414 случаев;
  • Херсонская область - 15 814 случаев;
  • Хмельницкая область - 36 814 случаев;
  • Черкасская область - 34 945 случаев;
  • Черновицкая область - 38363 случаи;
  • Черниговская область - 27 236 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в Киеве - статистика 21 декабря

По состоянию на утро понедельника, 21 декабря, в столице зарегистрировали 101 123 случая заболевания коронавирусом.

За минувшие сутки в Киеве поставили 673 новых диагноза.

В столице Украины с начала эпидемии умерли 1723 человека с подтвержденным диагнозом коронавирус, за сутки скончались 10 пациентов с COVID-19, уточняется на сайте СНБО.

Вылечились за сутки 564 киевлянина, всего - 32 739.

Коронавирус в Киеве - статистика 21 декабря / covid19.rnbo.gov.ua

Коронавирус в мире - статистика 21 декабря

Как сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, по состоянию на утро понедельника, 21 декабря, зарегистрированы 76 823 486 случаев заражения коронавирусом.

Жертвами болезни стали 1 693 205 пациентов.

Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия, Франция, Великобритания, Турция, Италия, Испания, Аргентина, Германия и Колумбия.

Коронавирус в мире - статистика 21 декабря / gisanddata.maps.arcgis.com

Коронавирус в Украине - о чем сообщалось ранее:

  • По состоянию на утро воскресенья, 20 декабря, коронавирус в Украине за сутки диагностировали у 8325 тысяч человек. Общее число случаев заражения COVID-19 составило 964 448.
  • В Украине изменились правила тестирования на коронавирус. Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что теперь будут делать тест и людям, у которых имеются признаки острой респираторной вирусной инфекции, а не только тем, у кого симптомы COVID-19 и пневмонии, как было до этого.
  • Врач-инфекционист Ольга Голубовская предупредила о новой вспышке коронавируса в Украине.
  • Главный врач одного из диагностических медицинских центров Львова Тарас Жиравецкий назвал год окончания эпидемии коронавируса в Украине.

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