Коронавирус в Украине 21 июля: за сутки выявили 655 случаев заражения

Жертвами коронавируса в Украине стали еще 13 человек/ Фото Reuters

По состоянию на утро среды, 21 июля, коронавирус в Украине за сутки выявили у 655 жителей страны. В том числе заболели 37 детей и 18 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 508 человек; летальных случаев - 13, выздоровели - 577 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (232), Одесской (59), Харьковской (41), Донецкой (39) и Запорожской (31) областях.

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

заболели – 2 245 930 человек;

выздоровели - 2 182 502 человека;

летальных исходов - 52 769;

проведено ПЦР-тестов - 11 200 678.

Коронавирус в Украине сегодня - статистика 21 июля 2021 / t.me/mozofficial

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