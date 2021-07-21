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Коронавирус в Украине 21 июля: за сутки выявили 655 случаев заражения

21 июля 2021, 08:29
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Среди заболевших - 37 детей и 18 медиков. Всего с начала пандемии в Украине коронавирусом переболели 2 245 930 людей.

коронавирус
Жертвами коронавируса в Украине стали еще 13 человек/ Фото Reuters

По состоянию на утро среды, 21 июля, коронавирус в Украине за сутки выявили у 655 жителей страны. В том числе заболели 37 детей и 18 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 508 человек; летальных случаев - 13, выздоровели - 577 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (232), Одесской (59), Харьковской (41), Донецкой (39) и Запорожской (31) областях.

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

  • заболели – 2 245 930 человек;
  • выздоровели - 2 182 502 человека;
  • летальных исходов - 52 769;
  • проведено ПЦР-тестов - 11 200 678.
Коронавирус в Украине сегодня - статистика 21 июля 2021 / t.me/mozofficial

Коронавирус в Украине - последние новости:

  • По состоянию на утро вторника, 20 июля, коронавирус в Украине за сутки выявили у 598 жителей страны. Были госпитализированы 279 человек; летальных случаев - 25, выздоровели - 540 человек.
  • В Украине прогнозируют новый всплеск заболеваемости коронавирусом. Как сообщают ученые на сайте Национальной академии наук (НАН) Украины, на сегодня весь недельный прирост заболеваемости COVID-19 зафиксирован на юге страны.
  • При этом три украинских региона являются эпицентрами заболеваемости коронавирусом. Это Одесская область, Киев и Сумщина.
  • С 21 июля в Украине стартует пятый этап вакцинации от коронавируса. Как заявил глава Минздрава Виктор Ляшко, теперь прививки могут сделать все желающие. При этом больше не нужно записываться на вакцинацию через портал или приложение "Дія".
  • Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус не исключает возможность появления нового штамма коронавируса, который будет более опасен, чем "Дельта". Появлению еще одного штамма COVID-19 может способствовать дальнейшее распространение коронавирусной инфекции в мире.
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