Коронавирус в Украине 21 июня: заразились несколько сотен человек

Коронавирус в Украине / Фото Reuters

Коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 323 человек. 16 человек скончались. При этом в больницы госпитализированы 544 человека, а выздоровело - 677 человек. Об этом сообщается на официальной странице Минздрава в Facebook.

По данным на 09:00 21 июня в Украине подтверждены 2 229 846 случаев заболевания COVID-19, из них 52032 летальных, 2 152 140 пациент выздоровел. За сутки зафиксировано 323 новых случаев заражения.

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Напомним, ранее начальник главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан заявил, что в Украину идет новый опасный штамм коронавируса, который активно "бурлит" в Индии и Турции.

Летом в Украине ожидается существенное снижение заболеваемости коронавирусом вплоть до осеннего периода. При этом ситуация с вакцинацией в стране улучшается, заявил иммунолог, глава Национального технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики при Минздраве Федор Лапий.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что новая вспышка заболеваемости коронавирусом в Украине ожидается в осенне-зимний период. Вполне вероятно, что вирус будет параллельно циркулировать с гриппом и гриппоподобными заболеваниями.