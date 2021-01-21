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Коронавирус в Украине 21 января: за сутки нашли 5,5 тыс. новых больных

21 января 2021, 08:14
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Больше всего новых инфицированных коронавирусом выявили в столице Украины.

коронавирус, маска, транспорт, погода
Выздоровели за сутки почти 14 тыс. украинцев / Фото Reuters

По состоянию на утро четверга, 20 января, в Украине выявили еще 5583 больных коронавирусом.

Заболели за минувшие сутки 173 ребенка и 229 медработников. Свежую статистику опубликовал в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в г. Киев (595), Запорожской (358), Львовской (337), Харьковской (302) и Днепропетровской (295) областях.

Всего за прошедшие сутки по Украине:

  • госпитализированы - 1 811 человек;
  • летальных случаев - 241;
  • выздоровел - 13 981 человек;
  • осуществлено тестирований за сутки - 41 597.

За все время пандемии в Украине:

  • заболели - 1 177 621 человек;
  • выздоровели - 914 730 человек;
  • летальных случаев - 21 499;
  • проведено ПЦР-тестов - 6 034 418.
Коронавирус в Украине сегодня - статистика 21 января / facebook.com/maksym.stepanov.official

Сколько больных коронавирусом в Украине за сутки по областям

  • г. Киев - 595 случаев;
  • Винницкая область - 186 случаев;
  • Волынская область - 154 случая;
  • Днепропетровская область - 295 случаев;
  • Донецкая область - 280 случаев;
  • Житомирская область - 184 случая;
  • Закарпатская область - 127 случаев;
  • Запорожская область - 358 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 177 случаев;
  • Киевская область - 235 случаев;
  • Кировоградская область - 41 случай;
  • Луганская область - 124 случая;
  • Львовская область - 337 случаев;
  • Николаевская область - 170 случаев;
  • Одесская область - 223 случая;
  • Полтавская область - 244 случая;
  • Ровенская область - 251 случай;
  • Сумская область - 261 случай;
  • Тернопольская область - 150 случаев;
  • Харьковская область - 302 случая;
  • Херсонская область - 101 случай;
  • Хмельницкая область - 202 случая;
  • Черкасская область - 162 случая;
  • Черновицкая область - 209 случаев;
  • Черниговская область - 215 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в Киеве – статистика по состоянию на утро 21 января

По состоянию на утро среды, 21 января, в столице зарегистрировали 124 835 случаев заболевания коронавирусом.

За минувшие сутки в Киеве поставили 595 новых диагнозов.

Как уточняется на сайте СНБО, в столице Украины с начала эпидемии умерли 2 246 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус, за сутки скончались еще 19 пациентов с COVID-19.

Вылечились за сутки - 1 807, всего - 52 146.

Коронавирус в Киеве 21 января - статистика / covid19.rnbo.gov.ua

Коронавирус в мире - статистика 21 января

Как сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, по состоянию на утро четверга, 21 января, в мире зарегистрированы 96 857 616 случаев заражения коронавирусом.

Жертвами болезни стали 2 074 618 пациентов.

Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия, Великобритания, Франция, Турция, Италия, Испания, Германия, Колумбия и Аргентина.

Коронавирус в мире сегодня - статистика 21 января / gisanddata.maps.arcgis.com

Коронавирус в Украине - последние новости:

  • По состоянию на утро среды, 20 января, в Украине выявили еще 4383 больных коронавирусом. Заболел за сутки 161 ребенок и 239 медработников.
  • Врач Павел Сильковский заявил, что к снижению активности коронавируса, которое в последние дни наблюдается в Украине, привел отнюдь не локдаун, а тот фактор, что около половины людей в стране уже переболели COVID-19 и получили естественный иммунитет.
  • Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что в мире не зафиксировали смертельные случаи в следствии введения вакцины от коронавируса. Речь идет о широко используемых препаратах.

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