Коронавирус в Украине 21 января: за сутки нашли 5,5 тыс. новых больных

Выздоровели за сутки почти 14 тыс. украинцев / Фото Reuters

По состоянию на утро четверга, 20 января, в Украине выявили еще 5583 больных коронавирусом.

Заболели за минувшие сутки 173 ребенка и 229 медработников. Свежую статистику опубликовал в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в г. Киев (595), Запорожской (358), Львовской (337), Харьковской (302) и Днепропетровской (295) областях.

Всего за прошедшие сутки по Украине:

госпитализированы - 1 811 человек;

человек; летальных случаев - 241 ;

; выздоровел - 13 981 человек;

человек; осуществлено тестирований за сутки - 41 597 .

За все время пандемии в Украине:

заболели - 1 177 621 человек;

человек; выздоровели - 914 730 человек;

человек; летальных случаев - 21 499 ;

; проведено ПЦР-тестов - 6 034 418 .

Коронавирус в Украине сегодня - статистика 21 января / facebook.com/maksym.stepanov.official

Сколько больных коронавирусом в Украине за сутки по областям

г. Киев - 595 случаев;

Винницкая область - 186 случаев;

Волынская область - 154 случая;

Днепропетровская область - 295 случаев;

Донецкая область - 280 случаев;

Житомирская область - 184 случая;

Закарпатская область - 127 случаев;

Запорожская область - 358 случаев;

Ивано-Франковская область - 177 случаев;

Киевская область - 235 случаев;

Кировоградская область - 41 случай;

Луганская область - 124 случая;

Львовская область - 337 случаев;

Николаевская область - 170 случаев;

Одесская область - 223 случая;

Полтавская область - 244 случая;

Ровенская область - 251 случай;

Сумская область - 261 случай;

Тернопольская область - 150 случаев;

Харьковская область - 302 случая;

Херсонская область - 101 случай;

Хмельницкая область - 202 случая;

Черкасская область - 162 случая;

Черновицкая область - 209 случаев;

Черниговская область - 215 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в Киеве – статистика по состоянию на утро 21 января

По состоянию на утро среды, 21 января, в столице зарегистрировали 124 835 случаев заболевания коронавирусом.

За минувшие сутки в Киеве поставили 595 новых диагнозов.

Как уточняется на сайте СНБО, в столице Украины с начала эпидемии умерли 2 246 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус, за сутки скончались еще 19 пациентов с COVID-19.

Вылечились за сутки - 1 807, всего - 52 146.

Коронавирус в Киеве 21 января - статистика / covid19.rnbo.gov.ua

Коронавирус в мире - статистика 21 января

Как сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, по состоянию на утро четверга, 21 января, в мире зарегистрированы 96 857 616 случаев заражения коронавирусом.

Жертвами болезни стали 2 074 618 пациентов.

Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия, Великобритания, Франция, Турция, Италия, Испания, Германия, Колумбия и Аргентина.

Коронавирус в мире сегодня - статистика 21 января / gisanddata.maps.arcgis.com

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