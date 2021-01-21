Коронавирус в Украине 21 января: за сутки нашли 5,5 тыс. новых больных

Больше всего новых инфицированных коронавирусом выявили в столице Украины.
По состоянию на утро четверга, 20 января, в Украине выявили еще 5583 больных коронавирусом.
Заболели за минувшие сутки 173 ребенка и 229 медработников. Свежую статистику опубликовал в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в г. Киев (595), Запорожской (358), Львовской (337), Харьковской (302) и Днепропетровской (295) областях.
Всего за прошедшие сутки по Украине:
- госпитализированы - 1 811 человек;
- летальных случаев - 241;
- выздоровел - 13 981 человек;
- осуществлено тестирований за сутки - 41 597.
За все время пандемии в Украине:
- заболели - 1 177 621 человек;
- выздоровели - 914 730 человек;
- летальных случаев - 21 499;
- проведено ПЦР-тестов - 6 034 418.
Сколько больных коронавирусом в Украине за сутки по областям
- г. Киев - 595 случаев;
- Винницкая область - 186 случаев;
- Волынская область - 154 случая;
- Днепропетровская область - 295 случаев;
- Донецкая область - 280 случаев;
- Житомирская область - 184 случая;
- Закарпатская область - 127 случаев;
- Запорожская область - 358 случаев;
- Ивано-Франковская область - 177 случаев;
- Киевская область - 235 случаев;
- Кировоградская область - 41 случай;
- Луганская область - 124 случая;
- Львовская область - 337 случаев;
- Николаевская область - 170 случаев;
- Одесская область - 223 случая;
- Полтавская область - 244 случая;
- Ровенская область - 251 случай;
- Сумская область - 261 случай;
- Тернопольская область - 150 случаев;
- Харьковская область - 302 случая;
- Херсонская область - 101 случай;
- Хмельницкая область - 202 случая;
- Черкасская область - 162 случая;
- Черновицкая область - 209 случаев;
- Черниговская область - 215 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Коронавирус в Киеве – статистика по состоянию на утро 21 января
По состоянию на утро среды, 21 января, в столице зарегистрировали 124 835 случаев заболевания коронавирусом.
За минувшие сутки в Киеве поставили 595 новых диагнозов.
Как уточняется на сайте СНБО, в столице Украины с начала эпидемии умерли 2 246 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус, за сутки скончались еще 19 пациентов с COVID-19.
Вылечились за сутки - 1 807, всего - 52 146.
Коронавирус в мире - статистика 21 января
Как сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, по состоянию на утро четверга, 21 января, в мире зарегистрированы 96 857 616 случаев заражения коронавирусом.
Жертвами болезни стали 2 074 618 пациентов.
Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия, Великобритания, Франция, Турция, Италия, Испания, Германия, Колумбия и Аргентина.
Коронавирус в Украине - последние новости:
- По состоянию на утро среды, 20 января, в Украине выявили еще 4383 больных коронавирусом. Заболел за сутки 161 ребенок и 239 медработников.
- Врач Павел Сильковский заявил, что к снижению активности коронавируса, которое в последние дни наблюдается в Украине, привел отнюдь не локдаун, а тот фактор, что около половины людей в стране уже переболели COVID-19 и получили естественный иммунитет.
- Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что в мире не зафиксировали смертельные случаи в следствии введения вакцины от коронавируса. Речь идет о широко используемых препаратах.