Коронавирус в Украине 22 декабря: выздоровели почти вдвое больше людей, чем заболели

СOVID-19 за сутки диагностировали у 8 513 украинцев.
По состоянию на утро вторника, 22 декабря, коронавирус в Украине заразил всего 979 506 человек.
За минувшие сутки COVID-19 диагностировали у 8 513 украинцев. Заразились в том числе 415 детей и 368 медработников. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов на своей странице в Facebook.
Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 16 897 человек. За сутки умерли еще 232 пациента.
Выздоровели с начала эпидемии 600 288 человек. Побороли болезнь за минувшие 24 часа 14 020 украинцев.
Госпитализированы в больницы за сутки 1 318 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1159), Днепропетровской (992), Одесской (914), Запорожской (665) и Киевской (559) областях.
Сколько больных коронавирусом в Украине по областям
- г. Киев - 102 282 случая;
- Винницкая область - 21 145 случаев;
- Волынская область - 31 138 случаев;
- Днепропетровская область - 54 147 случаев;
- Донецкая область - 32 760 случаев;
- Житомирская область - 36 810 случаев;
- Закарпатская область - 27 303 случая;
- Запорожская область - 48 454 случая;
- Ивано-Франковская область - 42 090 случаев;
- Киевская область - 54 022 случая;
- Кировоградская область - 7861 случай;
- Луганская область - 8 994 случая;
- Львовская область - 57 401 случай;
- Николаевская область - 27 479 случаев;
- Одесская область - 65 503 случая;
- Полтавская область - 32 506 случаев;
- Ровенская область - 38 920 случаев;
- Сумская область - 38 321 случай;
- Тернопольская область - 32 579 случаев;
- Харьковская область - 65 652 случая;
- Херсонская область - 15 973 случая;
- Хмельницкая область - 36 840 случаев;
- Черкасская область - 35 413 случаев;
- Черновицкая область - 38 555 случаев;
- Черниговская область - 27 358 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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Коронавирус в Киеве - статистика 22 декабря
По состоянию на утро вторника, 22 декабря, в столице зарегистрировали 102 282 случая заболевания коронавирусом.
За минувшие сутки в Киеве поставили 1159 новых диагноза.
В столице Украины с начала эпидемии умерли 1749 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус, за сутки скончались 26 пациентов с COVID-19, уточняется на сайте СНБО.
Вылечились за сутки 1 242 киевлянина, всего - 33 981.
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Коронавирус в мире - статистика 22 декабря
Как сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, по состоянию на утро вторника, 22 декабря, зарегистрированы 77 364 461 случай заражения коронавирусом.
Жертвами болезни стали 1 702 596 пациентов.
Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия, Франция, Великобритания, Турция, Италия, Испания, Аргентина, Германия и Колумбия.
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Коронавирус в Украине - последние новости:
- По состоянию на утро понедельника, 21 декабря, коронавирус в Украине заразил всего 970 993 человека. За минувшие сутки COVID-19 диагностировали у 6 545 украинцев.
- По состоянию на утро воскресенья, 20 декабря, коронавирус в Украине за сутки диагностировали у 8325 тысяч человек.
- В Украине изменились правила тестирования на коронавирус. Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что теперь будут делать тест и людям, у которых имеются признаки острой респираторной вирусной инфекции, а не только тем, у кого симптомы COVID-19 и пневмонии, как было до этого.
- Врач-инфекционист Ольга Голубовская предупредила о новой вспышке коронавируса в Украине.
- Главный врач одного из диагностических медицинских центров Львова Тарас Жиравецкий назвал год окончания эпидемии коронавируса в Украине.