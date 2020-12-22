Коронавирус в Украине 22 декабря: выздоровели почти вдвое больше людей, чем заболели

Выздоровели с начала эпидемии более 600 тыс. украинцев / УНИАН

По состоянию на утро вторника, 22 декабря, коронавирус в Украине заразил всего 979 506 человек.

За минувшие сутки COVID-19 диагностировали у 8 513 украинцев. Заразились в том числе 415 детей и 368 медработников. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 16 897 человек. За сутки умерли еще 232 пациента.

Выздоровели с начала эпидемии 600 288 человек. Побороли болезнь за минувшие 24 часа 14 020 украинцев.

Госпитализированы в больницы за сутки 1 318 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1159), Днепропетровской (992), Одесской (914), Запорожской (665) и Киевской (559) областях.

Сколько больных коронавирусом в Украине по областям

г. Киев - 102 282 случая;

Винницкая область - 21 145 случаев;

Волынская область - 31 138 случаев;

Днепропетровская область - 54 147 случаев;

Донецкая область - 32 760 случаев;

Житомирская область - 36 810 случаев;

Закарпатская область - 27 303 случая;

Запорожская область - 48 454 случая;

Ивано-Франковская область - 42 090 случаев;

Киевская область - 54 022 случая;

Кировоградская область - 7861 случай;

Луганская область - 8 994 случая;

Львовская область - 57 401 случай;

Николаевская область - 27 479 случаев;

Одесская область - 65 503 случая;

Полтавская область - 32 506 случаев;

Ровенская область - 38 920 случаев;

Сумская область - 38 321 случай;

Тернопольская область - 32 579 случаев;

Харьковская область - 65 652 случая;

Херсонская область - 15 973 случая;

Хмельницкая область - 36 840 случаев;

Черкасская область - 35 413 случаев;

Черновицкая область - 38 555 случаев;

Черниговская область - 27 358 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Коронавирус в Киеве - статистика 22 декабря

По состоянию на утро вторника, 22 декабря, в столице зарегистрировали 102 282 случая заболевания коронавирусом.

За минувшие сутки в Киеве поставили 1159 новых диагноза.

В столице Украины с начала эпидемии умерли 1749 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус, за сутки скончались 26 пациентов с COVID-19, уточняется на сайте СНБО.

Вылечились за сутки 1 242 киевлянина, всего - 33 981.

Коронавирус в Украине - статистика 22 декабря / covid19.rnbo.gov.ua

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Коронавирус в мире - статистика 22 декабря

Как сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, по состоянию на утро вторника, 22 декабря, зарегистрированы 77 364 461 случай заражения коронавирусом.

Жертвами болезни стали 1 702 596 пациентов.

Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия, Франция, Великобритания, Турция, Италия, Испания, Аргентина, Германия и Колумбия.

Коронавирус в мире - статистика 21 декабря / gisanddata.maps.arcgis.com

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